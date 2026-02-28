Líkið á ströndinni – Leyndi lögreglan einhverju?

Hún talaði sex tungumál, var hæfileikarík söngkona og vinir hennar sögðu hana skrafhreifa og mjög líflega.
„Annie var falleg ung kona og var mér eins og systir. Hún var sjálfstæð, hún var sterk og með sítt, ljóst hár. Hún var eins og víkingaprinsessa,“ sagði Maria Jansson, vinkona hennar.
Í desember 2005 sagði Annie vinum sínum og ættingjum að hún hefði í hyggju að fara heim til Svíþjóðar um jólin.
Hún yfirgaf íbúðina sína í Edinborg 3. desember og var með ferðatösku og vegabréf meðferðis. Hún hafði greitt leiguna fyrir íbúðina fyrir fram, hafði pantað sér klippingu í Svíþjóð og var með bókasafnsbækur sem hún ætlaði að skila heima í Svíþjóð.
Upptökur úr eftirlitsmyndavélum á Prestwick flugvelli sýndu að Annie kom þar inn klukkan 15.14. Hún sást ganga um flugstöðina í um fimm mínútur en síðan fór hún út um sömu dyr og hún hafði komið inn um.
Ekki er vitað af hverju hún yfirgaf flugvöllinn en ekki sást meira til hennar, svo vitað sé, fyrr en lík hennar fannst á Prestwick-ströndinni, sem er um 1,5 km frá flugvellinum, næsta dag.
Það var maður, sem var að viðra hundinn sinn, sem fann hana. Eigur hennar voru dreifðar í kringum hana.
Lögreglan taldi að hún hefði tekið eigið líf eða látist af slysförum. Ættingjar hennar efuðust strax í upphafi um þessa niðurstöðu lögreglunnar.
Í heimildarmynd, sem BBC gerði, kemur fram að ákveðnar spurningar vakni þegar rannsókn lögreglunnar sé skoðuð og þess utan hafi ný gögn komið fram á seinni árum.
Lögreglan segir að engar sannanir séu fyrir að dauða hennar hafi borið að með glæpsamlegum hætti en blaðamenn, sem hafa rannsakað málið, eru ekki sömu skoðunar og hafa hvatt sérstaka deild skosku lögreglunnar, sem rannsakar dularfull mannslát, til að taka málið til rannsóknar.
Meðal þess sem hefur verið bent á er að misræmi er á milli krufningarskýrslunnar og áverka á líki Annie. Krufningin fór fram þremur dögum eftir að líkið fannst og í skýrslunni segir að engir áverkar hafi fundist á líkinu.
Sænski útfararstjórinn Gun Daneberg, tók á móti líki Annie þegar það var flutt til Svíþjóðar. Hún segir í heimildarmyndinni að á fjögurra áratuga starfsferli sínum hafi hún aldrei upplifað neitt þessu líkt, það sé ekki hægt að gleyma þessu.
„Þegar við opnuðum kistuna, man ég eftir að við sáum fingraför á hálsi hennar. Tvö fingraför, ég man svo greinilega eftir þessu,“ sagði hún.
Skoska lögreglan og skoskir saksóknarar eru sagðir hafa neitað að láta fjölskyldu Annie upplýsingar, sem tengjast dauða hennar, í té. Þar á meðal eru ljósmyndir sem voru teknar af líkinu. Lögreglan ber því við að það þjóni ekki almannahagsmunum að gera ljósmyndirnar opinberar og það hefði slæm áhrif á fjölskyldu Annie.
Einnig hefur verið bent á að í líkama Annie fundust örverur, sem benda til að hún hafi drukknað í ferskvatni en ekki saltvatni eins og á Prestwick-ströndinni.
Michael Neill, rannsóknarlögreglumaður, var á vakt morguninn sem lík Annie fannst. Hann sagði að ekkert hafi bent til að eitthvað glæpsamlegt hafi átt sér stað .
Stuart Hamilton, réttarmeinafræðingur, segir í heimildarmyndinni að það myndi vera gott fyrir fjölskyldu Annie ef málið verði rannsakað á nýjan leik. Hann segist telja að kringumstæðurnar í kringum drukknun hennar séu ekki skýrar og því geti frekari rannsókn skilað árangri.