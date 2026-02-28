fbpx
Laugardagur 28.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Líkið á ströndinni – Leyndi lögreglan einhverju?

Pressan
Laugardaginn 28. febrúar 2026 21:30

Annie Börjesson.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þegar hin þrítuga Annie Börjesson, frá Svíþjóð, kom til Edinborgar í Skotlandi 2004, skráði hún sig í enskunám og byrjaði síðar að vinna í ferðamannaiðnaðinum.

Hún talaði sex tungumál, var hæfileikarík söngkona og vinir hennar sögðu hana skrafhreifa og mjög líflega.

„Annie var falleg ung kona og var mér eins og systir. Hún var sjálfstæð, hún var sterk og með sítt, ljóst hár. Hún var eins og víkingaprinsessa,“ sagði Maria Jansson, vinkona hennar.

Í desember 2005 sagði Annie vinum sínum og ættingjum að hún hefði í hyggju að fara heim til Svíþjóðar um jólin.

Hún yfirgaf íbúðina sína í Edinborg 3. desember og var með ferðatösku og vegabréf meðferðis. Hún hafði greitt leiguna fyrir íbúðina fyrir fram, hafði pantað sér klippingu í Svíþjóð og var með bókasafnsbækur sem hún ætlaði að skila heima í Svíþjóð.

Upptökur úr eftirlitsmyndavélum á Prestwick flugvelli sýndu að Annie kom þar inn klukkan 15.14. Hún sást ganga um flugstöðina í um fimm mínútur en síðan fór hún út um sömu dyr og hún hafði komið inn um.

Ekki er vitað af hverju hún yfirgaf flugvöllinn en ekki sást meira til hennar, svo vitað sé, fyrr en lík hennar fannst á Prestwick-ströndinni, sem er um 1,5 km frá flugvellinum, næsta dag.

Annie á flugvellinum.

 

 

 

 

 

 

 

Það var maður, sem var að viðra hundinn sinn, sem fann hana. Eigur hennar voru dreifðar í kringum hana.

Lögreglan taldi að hún hefði tekið eigið líf eða látist af slysförum. Ættingjar hennar efuðust strax í upphafi um þessa niðurstöðu lögreglunnar.

Í heimildarmynd, sem BBC gerði, kemur fram að ákveðnar spurningar vakni þegar rannsókn lögreglunnar sé skoðuð og þess utan hafi ný gögn komið fram á seinni árum.

Lögreglan segir að engar sannanir séu fyrir að dauða hennar hafi borið að með glæpsamlegum hætti en blaðamenn, sem hafa rannsakað málið, eru ekki sömu skoðunar og hafa hvatt sérstaka deild skosku lögreglunnar, sem rannsakar dularfull mannslát, til að taka málið til rannsóknar.

Meðal þess sem hefur verið bent á er að misræmi er á milli krufningarskýrslunnar og áverka á líki Annie. Krufningin fór fram þremur dögum eftir að líkið fannst og í skýrslunni segir að engir áverkar hafi fundist á líkinu.

Sænski útfararstjórinn Gun Daneberg, tók á móti líki Annie þegar það var flutt til Svíþjóðar. Hún segir í heimildarmyndinni að á fjögurra áratuga starfsferli sínum hafi hún aldrei upplifað neitt þessu líkt, það sé ekki hægt að gleyma þessu.

„Þegar við opnuðum kistuna, man ég eftir að við sáum fingraför á hálsi hennar. Tvö fingraför, ég man svo greinilega eftir þessu,“ sagði hún.

Skoska lögreglan  og skoskir saksóknarar eru sagðir hafa neitað að láta fjölskyldu Annie upplýsingar, sem tengjast dauða hennar, í té. Þar á meðal eru ljósmyndir sem voru teknar af líkinu. Lögreglan ber því við að það þjóni ekki almannahagsmunum að gera ljósmyndirnar opinberar og það hefði slæm áhrif á fjölskyldu Annie.

Einnig hefur verið bent á að í líkama Annie fundust örverur, sem benda til að hún hafi drukknað í ferskvatni en ekki saltvatni eins og á Prestwick-ströndinni.

Michael Neill, rannsóknarlögreglumaður, var á vakt morguninn sem lík Annie fannst. Hann sagði að ekkert hafi bent til að eitthvað glæpsamlegt hafi átt sér stað .

Stuart Hamilton, réttarmeinafræðingur, segir í heimildarmyndinni að það myndi vera gott fyrir fjölskyldu Annie ef málið verði rannsakað á nýjan leik. Hann segist telja að kringumstæðurnar í kringum drukknun hennar séu ekki skýrar og því geti frekari rannsókn skilað árangri.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Líkið á ströndinni – Leyndi lögreglan einhverju?
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Segja þetta geta verið ástæðuna fyrir að þú ert einhleyp(ur)
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Hvernig gat Angela horfið svona í beinni útsendingu? – Hver ók bílnum?
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Skýr niðurstaða – Börn sem fæðast í þessum mánuði standa sig betur í skóla
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Einkenni hjartaáfalls hjá konum eru oft öðruvísi en hjá körlum
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Á bíllinn að vera í D eða N þegar beðið er á rauðu ljósi?
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Kona sökuð um að nema á brott þriggja ára stúlku sem hún sagði að væri týnd dóttir sín
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Svona velur hundurinn „uppáhaldsmanneskjuna“ sína

Mest lesið

Varar Vesturlönd við – Búið ykkur undir dauða Pútíns
Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“
Rafvirkjar segja að þessi raftæki eigi að taka úr sambandi á nóttunni
Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni
Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni

Nýlegt

Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“
Íslensku kraftaverka tvíburastelpurnar sem fæddust aðeins rétt um 1000 gr
Vinur Albananna í skotlínunni – Reyndu að fá Gunnar úrskurðaðan vanhæfan sem verjanda
OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka
Hatrammar deilur á Vestfjörðum um 80 ára gamlan stríðsjeppa – Taldi sig hafa lánað bílinn en situr nú eftir með sárt ennið
Segir kostulega sögu af því þegar hann hitti Maradona á veitingastað
Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni
Þénaði 18 milljónir á viku en á í vandræðum í dag – Glímir við þunglyndi og tók því þetta starf
Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni
Segir þetta helstu hindrunina fyrir Íslendinga – Hvetur Kára til að græja beint flug
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Varar Vesturlönd við – Búið ykkur undir dauða Pútíns
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum

Talan þín getur veitt vísbendingu um hversu lengi þú lifir

Talan þín getur veitt vísbendingu um hversu lengi þú lifir
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Hjartalæknir segir að það geti helmingað líkurnar á hjartasjúkdómum að gera þetta daglega
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Rafvirkjar segja að þessi raftæki eigi að taka úr sambandi á nóttunni
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum

Þreytt(ur) að ástæðulausu? – Þetta er heilinn kannski að reyna að segja þér

Þreytt(ur) að ástæðulausu? – Þetta er heilinn kannski að reyna að segja þér
Pressan
Í gær

Lýsa hrottafenginni árás á morðingjann: „Ég gerði það, ég drap hann“

Lýsa hrottafenginni árás á morðingjann: „Ég gerði það, ég drap hann“
Pressan
Í gær
Nýtti sér óvenjulegt lagaákvæði og bjó í 5 ár á þekktasta hóteli New York-borgar án þess að borga leigu
Pressan
Í gær

Viðbjóðslegt efni fannst í leynilegri geymslu Jeffrey Epstein

Viðbjóðslegt efni fannst í leynilegri geymslu Jeffrey Epstein
Pressan
Í gær
Fór inn í bíl til að hlaða símann sinn – Fannst látinn skömmu síðar
Pressan
Í gær
Blásaklaus hjón lömuð af ótta – Herjað á þau vegna hvarfs Nancy Guthrie
Pressan
Fyrir 2 dögum

Breskir túristar handteknir á Benidorm fyrir að setja á svið mannrán

Breskir túristar handteknir á Benidorm fyrir að setja á svið mannrán
Pressan
Fyrir 2 dögum

Alræmdur morðingi berst fyrir lífi sínu eftir fólskulega árás í morgun

Alræmdur morðingi berst fyrir lífi sínu eftir fólskulega árás í morgun
Pressan
Fyrir 2 dögum
Nýtt æði grípur um sig í Japan – Kistulögn eða hugleiðsla í líkkistu
Pressan
Fyrir 2 dögum
Skildi 5 ára dreng eftir stórslasaðan – Fjölskyldan sögð hafa tekið höndum saman um að hylma yfir glæpinn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Leitaði í örvæntingu að unglingsdóttur sinni sem var föst í klóm nauðgara – „Gerðu það, hjálpaðu mér“

Leitaði í örvæntingu að unglingsdóttur sinni sem var föst í klóm nauðgara – „Gerðu það, hjálpaðu mér“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sjötug amma var á barmi þess að fara á eftirlaun þegar ógæfumaðurinn birtist skyndilega
Pressan
Fyrir 3 dögum
Myrti 5 mánaða stjúpson sinn í skapofsakasti – „Ég fæ aldrei að sjá hann taka fyrstu skrefin,“ segir móðirin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Harmleikur þegar yfir 70 tígrisdýr drápust
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þriggja barna móðirin sem fannst lifandi eftir að hafa verið saknað í 24 ár útskýrir hvers vegna hún lét sig hverfa

Þriggja barna móðirin sem fannst lifandi eftir að hafa verið saknað í 24 ár útskýrir hvers vegna hún lét sig hverfa
Pressan
Fyrir 3 dögum

Elon Musk og fleiri brjálaðir út af skoðanagrein um barnagirnd sem birtist fyrir 12 árum

Elon Musk og fleiri brjálaðir út af skoðanagrein um barnagirnd sem birtist fyrir 12 árum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Var rangur maður dæmdur? Endurskoða eitt frægasta morðmál Bretlands
Pressan
Fyrir 3 dögum

„Hugsunin um að hann sé að lifa lífi sínu… í hvert skipti sem ég fer að gröf dóttur minnar fyllist ég reiði“

„Hugsunin um að hann sé að lifa lífi sínu… í hvert skipti sem ég fer að gröf dóttur minnar fyllist ég reiði“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Grunaður um að hafa valdið dauða þriggja ára stúlku
Pressan
Fyrir 4 dögum
MAGA-þingmaður reyndi að skjóta á vinstrimenn en klúðraði því rækilega – „Ó, kæri Mike“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Sorglegar vendingar í máli 85 ára afa sem var rænt

Sorglegar vendingar í máli 85 ára afa sem var rænt
Pressan
Fyrir 4 dögum

Þriggja barna móðir hvarf fyrir 24 árum – Mál hennar tók óvænta stefnu á dögunum

Þriggja barna móðir hvarf fyrir 24 árum – Mál hennar tók óvænta stefnu á dögunum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Óhugnanleg þróun í Mexíkó – Risastórt vandamál stækkar og stækkar
Pressan
Fyrir 4 dögum
Sjúki aðskoðarkennarinn: Fjögurra barna móðir fékk yfir 50 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn fjórum skóladrengjum