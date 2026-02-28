fbpx
Laugardagur 28.febrúar 2026

Á bíllinn að vera í D eða N þegar beðið er á rauðu ljósi?

Laugardaginn 28. febrúar 2026 18:30

Það þarf oft að bíða á rauðu ljósi.

Ökumenn, sem aka sjálfskiptum bílum, kannast eflaust flestir við að hafa velt fyrir sér hvort þeir eigi hafa bílinn í D eða N á meðan beðið er á rauðu ljósi.

Skoðanir eru skiptar á þessu en hvað  segja bifvélavirkjar um þetta?

Sanook kannaði málið og komst að því að það sé í lagi að hafa bílinn í D og stíga á bremsuna á meðan beðið er en þó ekki of lengi.

Þegar bíllinn er í D og fóturinn er á bremsunni vinnur sjálfskiptingin enn og það myndast smávegis hiti í gírolíunni og togbreytinum.

Kerfið er hannað til að takast á við svona stopp í allt að tvær mínútur án þess að vandamál komi upp.

Ofhitnun kemur yfirleitt ekki fram fyrr en við mikið álag eins og þegar ekið er upp brattar brekkur, aksturslagið er nánast árásargjarnt eða ef bíllinn stendur of lengi kyrr í mikilli umferð.

Sumir bílstjórar skipta yfir í N á meðan beðið er á rauðu ljósi en ávinningurinn af því er takmarkaður að sögn bifvélavirkja.

Það er lítill munur á eldsneytisnotkun í D eða N. Sumir hafa áhyggjur af að skiptingin slitni ef oft er skipt á milli D og N en gírkassar nútímans eru hannaðir til að geta tekist á við margar skiptingar án vandræða. Það er því hættulaust að nota N öðru hvoru en kannski er ekki svo snjallt að setja í N í hvert sinn sem stoppað er á rauðu ljósi.

