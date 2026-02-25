Harmleikur þegar yfir 70 tígrisdýr drápust

Alls drápust 72 tígrisdýr á innan við tveimur vikum og segja yfirvöld að veirusjúkdómur sé líklegur sökudólgur. BBC greinir frá þessu.
Sýni sem tekin voru úr dýrunum leiddi í ljós að þau voru smituð af hundapest (e. canine distemper virus) sem getur verið býsna skæð. Þá leiddu sýnatökur í ljós að hluti dýranna var smitaður af bakteríu sem tengist öndunarfærasjúkdómum.
Leifar dýranna hafa nú verið urðaðar og sögðu embættismenn á blaðamannafundi í vikunni að engin smit hefðu greinst í mönnum og búið væri að koma í veg fyrir útbreiðslu pestarinnar.
Alls voru rúmlega 240 dýr á tveimur starfsstöðvum Tiger Kingdom Chiang Mai og drápust sem fyrr segir 72 þeirra. Verið er að rannsaka hvaðan smitið kom.
Hundapest er mjög smitandi sjúkdómur sem ræðst á öndunarfæri, meltingarfæri og taugakerfi hýsilsins. Þótt hún finnist oftast í hundum getur hún einnig sýkt stór kattardýr.