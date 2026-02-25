fbpx
Miðvikudagur 25.febrúar 2026

Harmleikur þegar yfir 70 tígrisdýr drápust

Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 16:30

Gestir Tiger Kindom Chiang Mai geta meðal annars klappað dýrunum. Mynd/Getty (Photo by Stringer/Anadolu Agency via Getty Images)

Yfirvöld í Chiang Mai, borg í norðurhluta Taílands, rannsaka nú dauða yfir 70 tígrisdýra á tveimur starfsstöðvum Tiger Kindom Chiang Mai-dýragarðsins á svæðinu.

Alls drápust 72 tígrisdýr á innan við tveimur vikum og segja yfirvöld að veirusjúkdómur sé líklegur sökudólgur. BBC greinir frá þessu.

Sýni sem tekin voru úr dýrunum leiddi í ljós að þau voru smituð af hundapest (e. canine distemper virus) sem getur verið býsna skæð. Þá leiddu sýnatökur í ljós að hluti dýranna var smitaður af bakteríu sem tengist öndunarfærasjúkdómum.

Leifar dýranna hafa nú verið urðaðar og sögðu embættismenn á blaðamannafundi í vikunni að engin smit hefðu greinst í mönnum og búið væri að koma í veg fyrir útbreiðslu pestarinnar.

Alls voru rúmlega 240 dýr á tveimur starfsstöðvum Tiger Kingdom Chiang Mai og drápust sem fyrr segir 72 þeirra. Verið er að rannsaka hvaðan smitið kom.

Hundapest er mjög smitandi sjúkdómur sem ræðst á öndunarfæri, meltingarfæri og taugakerfi hýsilsins. Þótt hún finnist oftast í hundum getur hún einnig sýkt stór kattardýr.

