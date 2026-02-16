fbpx
Mánudagur 16.febrúar 2026

Sarah Ferguson grátbað Epstein um að ráða sig sem húshjálp – „Ég er hæfust og mig bráðvantar peninga"

Mánudaginn 16. febrúar 2026 16:30

Sarah Ferguson

Meðal þess sem fundist hefur í Epstein-skjölunum eru niðurlægjandi tölvupóstar Söru Ferguson, fyrrverandi hertogaynju af York, til barnaníðingsins Jeffrey Epstein, þar sem hún margsinnis grátbiður Epstein um hjálp vegna blankheita.

Mirror greinir frá þessu.

Í tölvupóstunum er greinilegt að hertogaynjan fyrrverandi var mjög örvæntingarfull og á höttunum eftir stuðningi og peningum barnaníðingsins alræmda.

Í einum tölvupóstinum grátbað Ferguson Epstein um að ráða sig sem húshjálp (House Assistant):

„En af hverju, ég skil ekki, gerirðu mig ekki bara að húshjálpinni þinni. Ég er hæfust og mig bráðvantar peninga,“ segir hún í tölvupósti frá 2020. Og bætti við: „Gerðu það Jeffrey, hugsaðu um það.“

Síðar sama ár sendi hún þennan póst til níðingsins:

„Ég upplifi mig djúpt særða og aleina. Ég vil vinna fyrir þig við að skipuleggja húsin þín.“

Mánuði síðar hélt hún áfram: „Hvenær ætlarðu að ráða mig…Vinátta mín við þig er traust til enda…Mér þykir alltaf vænt um þig og veit að þú gerir það líka.“

Þessi skilaboð voru send Epstein eftir að hann hafði verið fundinn sekur um að gera barn út í vændi og hafði fengið 18 mánaða fangelsi í júní árið 2008.

Rannsóknir á bankagögnum hafa leitt í ljós að Epstein lét Ferguson fá 150.000 bandaríkjadali.

Sjá nánar hér.

 

 

