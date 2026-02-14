Fundu „strútsegg“ í þvagblöðru manns

Maðurinn átti ekki í neinum vandræðum með þvaglát og hann átti sér enga sjúkdómssögu svo heitið gæti. En ljóst var að það var eitthvað mikið að. Live Science skýrir frá þessu.
Þegar læknar skoðuðu maga hans, uppgötvuðu þeir stóran, sleipan og þéttan massa við fremsta hluta grindarholsins, rétt við blöðruna.
Þessi þétti massi sat ekki fastur og myndataka leiddi í ljós að hann var egglaga og um 13 cm að ummáli og 11 cm á breidd. Til samanburðar má geta þess að strútsegg er um 15 cm á lengd og 13 í ummál.
Læknarnir sáu fljótlega að hér var um óvenjulega stóran þvagblöðrustein að ræða en slíkir steinar myndast þegar kalk í þvaginu safnast saman í kristalla. Slíkir steinar myndast yfirleitt í blöðrunni en stundum geta minni nýrnasteinar valdið þeim.
Steinninn var fjarlægður með skurðaðgerð. Hann vóg 825 grömm.
Ef þér líður illa eftir að hafa lesið um þennan stóra þvagblöðrustein þá batnar staðan væntanlega ekki við að vita að þetta er ekki nærri því að vera heimsmet. 2003 var 1,9 kílóa þvagblöðrusteinn fjarlægður úr brasilískum manni og er það sá stærsti sem vitað er um.