110 ára maður skýrir frá leyndarmáli langlífisins – Gerir þetta á hverjum morgni

Þar átti hann við ákveðinn hlut sem hann gerir á hverjum morgni.
Það er eflaust áhugavert fyrir fólk að kynna sér hvað Dransfiels gerir á hverjum morgni því margir eru í leit að langlífi og miðað við það sem Dransfield segir þá næst það ekki endilega með einhverjum töfrakúrum, flottu mataræði eða rándýru ofurfæði.
Beauty Case skýrir frá þessu og segir að þessi fyrrum slökkviliðsstjóri í New Jersey byrji hvern dag á því að fá sér kaffibolla. Ekkert hókus pókus eða engiferskot eða háþróaðir þeytingar, bara sterkt svart kaffi og það alltaf á sama tíma dags.
„Þetta heldur mér vakandi og kollinum skýrum,“ sagði hann brosandi.
Hann býr enn aleinn í þriggja hæða húsinu sínu þar sem hann fer auðveldlega á milli hæða. Hann sér sjálfur um sig, eldar þar á meðal sinn eigin mat.
Eiginkona hans lést 1992 en vinahópur hans hefur verið honum mikilvægur við að stunda félagslíf og góða skapinu.