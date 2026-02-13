Veitingastaður birtir ótrúlegt myndband: Lagðist ansi lágt til að fá matinn frítt

Veitingastaðurinn sem um ræðir heitir Pony Dining og er hann í hinu þekkta The Rocks-hverfi í Sydney.
News.com.au hefur eftir stjórnendum staðarins að sex manna fjölskylda hafi mætt til kvöldverðar, en krafist síðar endurgreiðslu með þeim rökum að hár hefði fundist í matnum. Í kjölfarið var ákveðið að fara yfir upptökur úr öryggismyndavélum þar sem starfsfólk taldi hegðun hópsins hafa verið óvenjulega.
Í myndskeiði sem staðurinn birti síðar á netinu virðist karlmaður við borðið fara með höndina undir handarkrika sinn, draga þaðan hár og dreifa yfir diskinn sinn. Er óhætt að segja að upptakan og birting hennar hafi vakið athygli.
Framkvæmdastjóri veitingastaðarins segir við news.com.au að fjölskyldan hefði pantað ýmsa rétti og vín og reikningurinn verið kominn yfir 600 ástralska dali. Þar hafi meðal annars verið pantaðir nokkrir af dýrustu réttum staðarins, þar á meðal svokölluð tomahawk-nautasteik.
Að sögn stjórnenda hafi kvöldverðurinn gengið vel framan af og engar kvartanir borist fyrr en eftir að maturinn hafði verið borinn fram. Svo fór að fjölskyldan yfirgaf staðinn án þess að borga fyrir reikninginn. Eftir að hafa skoðað upptökuna leituðu forsvarsmenn staðarins til lögreglu en fengu þau svör að takmörkuð úrræði væru í boði.
Í færslu á Instagram-síðu staðarins, þar sem myndbandið birtist, segja rekstraraðilar að markmiðið með birtingu myndbandsins sé að vekja athygli annarra í veitingarekstri á mögulegum svikum.
Pony Dining er þekktur veitingastaður í Sydney sem sérhæfir sig meðal annars í hágæða nautakjöti og fersku sjávarfangi og hefur hann notið vinsælda meðal bæði heimamanna og ferðamanna.