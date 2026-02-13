Baðst afsökunar en það dugði ekki til – Tekinn af lífi 20 árum eftir ódæðisverkið

Fanginn, hinn 45 ára gamli Kendrick Simpson, var úrskurðaður látinn klukkan 10:19 að staðartíma í gærmorgun. Málið vakti talsverða athygli vestanhafs, ekki síst vegna játningar Simpsons og ágreinings um hvort dauðarefsing ætti við í hans tilviki.
Simpson var sakfelldur fyrir morðin á Anthony Jones, 19 ára, og Glen Palmer, 20 ára, í janúar árið 2006.
Atburðarásin hófst með átökum milli Simpsons og félaga hans annars vegar og Jones, Palmers og fylgdarliðs þeirra hins vegar á skemmtistað þetta kvöld. Í kjölfarið veitti bíll, sem Simpson var farþegi í, bifreið fórnarlambanna eftirför og skaut Simpson um tuttugu skotum inn í hana. Jones og Palmer létust af sárum sínum en þriðji maðurinn, sem einnig var í bílnum, lifði árásina af.
Á náðunarfundi í síðasta mánuði játaði Simpson verknaðinn opinberlega og bað fjölskyldur fórnarlambanna afsökunar. Í ávarpi sínu sagðist hann ekki ætla að færa fram neinar afsakanir, né kenna öðrum um. „Þeir áttu þetta ekki skilið,“ sagði hann meðal annars.
Þrátt fyrir afsökunarbeiðnina hafnaði fimm manna náðunar- og reynslulausnarnefnd Oklahoma, með naumum meirihluta, með því að mæla með náðun. Á miðvikudag hafnaði svo Hæstiréttur Bandaríkjanna síðbúinni áfrýjun lögmanna Simpsons um að stöðva framkvæmd dómsins.
Lögmenn Simpsons höfðu byggt málflutning sinn á því að skjólstæðingur þeirra þjáðist af áfallastreituröskun vegna margvíslegra áfalla í æsku. Í náðunarbeiðni sögðu þeir dauðarefsingu eiga að gilda fyrir „verstu brotin og verstu brotamennina“ og héldu því fram að mál Simpsons félli ekki undir þá skilgreiningu.
Aftakan í Oklahoma var sú önnur sem framkvæmd var í Bandaríkjunum það sem af er ári.