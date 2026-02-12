fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Andrés hefur ekki borgað penný til baka af láninu fyrir sáttagreiðslunni til Virginia Guiffre

Ágúst Borgþór Sverrisson
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 10:30

Hinn forsmáði Andrew Mountbatten-Windsor, sem kallaður var Andrés Bretaprins áður en hann var sviptur opinberum titlum sínum, hefur ekki greitt eitt penný til baka af tæplega 12 milljóna punda láni sem hann fékk frá fjölskyldu sinni til að standa straum af sáttagreiðslu til Virginia Giuffre, sem varð til þess að hún felldi niður málsókn gegn honum. The Sun greinir frá.

Virgina Giuffre, sem var ein af mansalsþolendum Jeffrey Epstein, sakaði Andrew um að hafa brotið kynferðislega gegn sér er hún var 17 ára. Hún stefndi honum í einkamáli sem var fellt niður í kjölfar sáttagreiðslunnar, sem er andvirði um tveggja milljarða íslenskra króna.

Andrew fékk 7 milljónir punda að láni frá móður sinni heitinni, Elísabetu Englandsdrottingu, 3 milljónir úr dánarbúi föður síns, Filippus prins, og bróðir hans, Karl konungur, lánaði honum 1,5 milljónir punda.

Samkvæmt frétt The Sun ætlaði Andrew að fjármagna endurgreiðslu lánanna með sölu á skíðaskála sem hann átti í Sviss. En hann fékk ekkert út úr sölunni vegna veðskulda sem hvíldu á eigninni.

Skuldar hann því fjölskyldunni enn þessar tæpu 12 milljónir punda.

 

