Miðvikudaginn 11. febrúar 2026

DV

Stórhættulegur brennuvargur handtekinn á Tenerife – Grunaður um að kveikja í 14 ökutækjum

Miðvikudaginn 11. febrúar 2026 10:30

Frá Tenerife.

Tuttugu og átta ára gamall maður á Adeje-ströndinni á Tenerife hefur verið handtekinn, grunaður um að kveikja í fjölmörgum ökutækjum undanfarnar vikur og valda auk þess skemmdum á húseign, er eldurinn teygði sig þangað úr ökutæki.

Canarian Weekly greinir frá.

Allar íkveikjurnar áttu sér stað að nóttu til og settu nærliggjandi heimili í hætttu. Fyrsta tilvikið átti sér stað 13. janúar þegar þrír bílar voru gjöreyðilagðir í bruna nálægt El Cerco.

Þann 17. janúar var síðan kveikt í tvinnbíl og tveimur mótorhjólum fyrir utan heimili í El Galeón. Eldurinn barst í nærliggjandi hús þar sem íbúar voru innandyra.

Nýjasta tilvikið átti sér stað snemma morguns síðasta föstudag, í Calle Hermano Pedro. Þá voru fimm bílar gjöreyðilagðir í eldi og þrír urðu fyrir skemmdum.

Maðurinn er nú í haldi lögreglu en rannsókn málsins er í fullum gangi.

 

