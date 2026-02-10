Hrottalegt mál fyrir dómi í Austurríki – Foreldrar sakaðir um ótrúlega grimmd

Rétt er að vera við lýsingum sem fylgja þessari frétt.
Samkvæmt ákæru saksóknara var drengurinn, Elias að nafni, beittur bæði líkamlegu og andlegu ofbeldi í um fimm mánuði áður en hann lést af völdum vannæringar og ofþornunar í maí á síðasta ári.
Rannsókn málsins leiddi í ljós að hann hafði verið sveltur og honum haldið í einangrun í langan tíma á hverjum degi.
Yfirvöld segja að drengurinn hafi meðal annars verið barinn með tréskeið, lokaður inni í skúffu í allt að 22 klukkustundir á sólarhring og bundinn við vask á baðherbergi heimilisins. Þá hafi hann verið látinn fara í sturtu undir sjóðandi heitu eða ísköldu vatni, neyddur til að sofa á rimlarúmgrind án dýnu og þá hafi oft verið bundið fyrir augu hans.
Saksóknarar telja að ofbeldið hafi verið markvisst og ætlað til að valda sem mestum þjáningum.
Við krufningu kom fram að drengurinn vó aðeins rúmlega sjö kíló við andlát sitt, sem er minna en helmingur af eðlilegri líkamsþyngd barns á hans aldri. Elias átti þrjár systur, þar á meðal tvíburasystur, sem samkvæmt gögnum málsins fengu eðlilega umönnun og næringu. Þær hafa nú verið vistaðar á fósturheimilum.
Daily Mail fjallar um þetta óhugnanlega mál og hefur eftir talsmanni saksóknaraembættisins í Innsbruck að foreldrarnir hafi lifað í einhvers konar dulrænum hugmyndaheimi. Töldu þau að illur andi í líkama barnsins bæri ábyrgð á fjárhags- og persónulegum erfiðleikum þeirra.
Rannsókn málsins leiddi í ljós að þau ræddu ofbeldið í skilaboðum og virðist það því hafa verið skipulagt. Báðir foreldrarnir eru sagðir hafa játað sök, en hafa þó haldið því fram að drengurinn hafi verið veikur og lystarlaus síðustu vikurnar fyrir andlát sitt og þau hafi ætlað að fara með hann til læknis.
Fjölskyldan hafði búið í íbúð í bænum Ebbs í nágrenni Kufstein frá árinu 2021. Amma drengsins hefur varið foreldrana opinberlega og segist hún ekki hafa séð merki um aðstæður sem leiddu til harmleiksins.
Málið hefur vakið mikla athygli í Austurríki og víðar og er talið eitt alvarlegasta mál sinnar tegundar sem komið hefur upp í landinu.