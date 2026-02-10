Hafði miklar áhyggjur eftir að hafa verið handtekinn fyrir morð – „Ég mun missa af GTA 6“

Myndband frá því þegar Robert var handtekinn hefur vakið talsverða athygli, en á því má sjá hann kjökrandi yfir því að missa af útgáfu tölvuleiksins GTA 6.
Breska blaðið The Independent birti upptöku úr búkmyndavél lögreglu þar sem sjá má viðbrögð Roberts við handtökunni.
„Ég mun missa af GTA,“ heyrðist hann segja og virtist lögreglumaðurinn ekki skilja hvað hann ætti við. „Hvaða GTA? Um hvað ertu að tala, Robert?“
Robert útskýrði hvað hann ætti við og svaraði lögreglumaðurinn að bragði að það væri „heil eilífð“ þar til hann þyrfti að hafa áhyggjur af útgáfu leiksins sem er væntanlegur í nóvember.
Dómur í málinu var kveðinn upp á föstudag og þarf Robert að sitja inni í að minnsta kosti 16 ár og einn mánuð áður en hann getur sótt um reynslulausn.
Robert hringdi sjálfur í lögreglu þennan örlagaríka dag þann 30. maí í fyrra þegar hann sagðist hafa drepið konu. Réðst hann á hana með höggum og spörkum sem að lokum drógu hana til dauða, en Richard og Rachael höfðu átt í ástarsambandi sem upp úr slitnaði nokkru áður.