Sunnudagur 08.febrúar 2026

Þessi vanmetna hreyfing hefur að sögn góð áhrif á taugafrumurnar

Sunnudaginn 8. febrúar 2026 07:30

Það er hollt að fara í göngutúr. Mynd:Getty

Oft er sagt að heilinn sé algjörlega sjálfstætt líffæri sem er staðsett hátt í líkamanum og nærist nær eingöngu á krossgátum og ráðgátum. En það þýðir ekki að hann elski það ekki þegar við hreyfum okkur, því það gerir hann, sérstaklega þegar fæturnir sjá um hreyfinguna.

Þessir öflugu og traustu vöðvar eru miklir bandamenn heilans og þar með andlega vellíðan. Í hvert sinn sem þú gengur upp eða niður stiga eða stendur upp úr stól, þá virkjast vöðvarnir í neðri hluta líkamans en það bætir blóðflæðið til hjartans. Heilinn fær þar með meira súrefni og nauðsynleg næringarefni.

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að þetta góða innskot í blóðflæðið hefur jákvæð áhrif á til dæmis athygli, minni og andlega lipurð. Það er í raun ekkert undarlegt eða töfrum kennt við þetta, þetta er bara líkaminn sem starfar samhæft á sínum eiginn hraða.

Þegar þú hreyfir fæturna, þá bera þeir ekki aðeins þyngd þína frá A til B. Þeir eiga í samskiptum. Á meðan þeir eru að störfum, losa þeir um efni sem á í samskiptum við heilann. Í raun leggur allur líkaminn sitt af mörkum til að tryggja andlega vellíðan.

