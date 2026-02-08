Þessi vanmetna hreyfing hefur að sögn góð áhrif á taugafrumurnar

Þessir öflugu og traustu vöðvar eru miklir bandamenn heilans og þar með andlega vellíðan. Í hvert sinn sem þú gengur upp eða niður stiga eða stendur upp úr stól, þá virkjast vöðvarnir í neðri hluta líkamans en það bætir blóðflæðið til hjartans. Heilinn fær þar með meira súrefni og nauðsynleg næringarefni.
Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að þetta góða innskot í blóðflæðið hefur jákvæð áhrif á til dæmis athygli, minni og andlega lipurð. Það er í raun ekkert undarlegt eða töfrum kennt við þetta, þetta er bara líkaminn sem starfar samhæft á sínum eiginn hraða.
Þegar þú hreyfir fæturna, þá bera þeir ekki aðeins þyngd þína frá A til B. Þeir eiga í samskiptum. Á meðan þeir eru að störfum, losa þeir um efni sem á í samskiptum við heilann. Í raun leggur allur líkaminn sitt af mörkum til að tryggja andlega vellíðan.