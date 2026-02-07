fbpx
Óvæntar fréttir af ísbjörnum

Laugardaginn 7. febrúar 2026 07:30

Ísbirnir á Svalbarða þrífast ágætlega þrátt fyrir minni hafís.

Ísbirnir á Svalbarða eru feitari og heilbrigðari en áður þrátt fyrir að mun minni ís sé á svæðinu en áður. Hafísinn á svæðinu hefur minnkað stöðugt frá því snemma á tíunda áratug síðustu aldar vegna loftslagsbreytinganna.

Ísbirnir reiða sig á hafísinn til að geta veitt sér seli til matar.

Vísindamenn vigtuðu og mældu 770 fullorðna ísbirni á Svalbarða á árunum 1992 til 2019 og komust að því að þeir voru mun feitari 2019 en í upphafi rannsóknarinnar.

Telja vísindamennirnir að ísbirnirnir hafi lagað sig að minna ísmagni með því að éta meira af bráð sem þeir veiða uppi á landi, þar á meðal hreindýr og rostunga. Rannsókn þeirra var nýlega birt í vísindaritinu Scientific Reports.

Niðurstaða hennar er mjög óvænt að margra mati því áhrifa loftslagsbreytinganna gætir mjög á Svalbarða.

Á þeim tíma sem rannsóknin stóð yfir fjölgaði hafíslausum dögum á svæðinu um tæplega 100 á ári.

„Þeim mun feitari sem ísbjörn er, þeim mun betra,“ sagði Jon Aars, hjá Norsku Pólstofnuninni, aðalhöfundur rannsóknarinnar. Hann sagðist einnig hafa átt von á að sjá hnignandi líkamsástand hjá björnunum vegna minni hafíss.

Rostungar hafa verið alfriðaðir í Noregi síðan á sjötta áratug síðustu aldar en þá var þeim næstum útrýmt vegna ofveiði. Þeim hefur fjölgað mikið síðan og virðast þeir nú vera komnir ofarlega á matseðil ísbjarna.

