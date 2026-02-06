Handtekinn eftir að myndbandið fór í dreifingu

Atvikið átti sér stað 11. janúar á Kauffman-eyju í Lake Kerr í Marion-sýslu að því er segir í frétt New York Post.
Samkvæmt upplýsingum lögreglu sátu fjórir vinir við varðeld á eyjunni og drukku áfengi þegar einn úr hópnum, Bradey Ming, fór að fikta í bensínbrúsa.
Myndefni úr farsíma sýnir hann hella bensíni á eldinn með þeim afleiðingum að mikill eldur blossaði upp. Í kjölfarið hljóp hann að vini sínum, sem sat nálægt eldinum, og hellti eldfimum vökva við fætur hans og á fótleggi hans með þeim afleiðingum að hann varð alelda á svipstundu.
Betur fór þó en á horfðist því pilturinn gat stokkið út í sjóinn og slökkt eldinn sem hann gerði að lokum.
Þrátt fyrir það hlaut drengurinn annars stigs bruna á hendi, fæti og rasskinn auk djúpra brunasára á neðri hluta beggja fótleggja og á vinstra læri. Hann var fluttur með þyrlu á sjúkrahús í Gainesville þar sem hann var lagður inn á gjörgæslu barnadeildar.
Upphaflega sagði drengurinn foreldrum sínum að bensínflaska hefði sprungið í höndum hans, en faðir hans fann síðar myndband af atvikinu á netinu og hafði samband við lögreglu.
Við yfirheyrslur hjá lögreglu sagði Bradey að um fíflagang hafi verið að ræða og engin illindi legið að baki. Hann gaf sig sjálfur fram við lögreglu en er í haldi lögreglunnar í Marion-sýslu án möguleika á lausn gegn tryggingu meðan málið er til rannsóknar.