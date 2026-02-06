fbpx
Laugardagur 07.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Handtekinn eftir að myndbandið fór í dreifingu

Pressan
Föstudaginn 6. febrúar 2026 21:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sautján ára piltur í Flórída hefur verið handtekinn og sakaður um alvarlega líkamsárás eftir að hafa hellt bensíni yfir vin sinn og kveikt í honum á meðan aðrir unglingar hlógu og tóku atvikið upp á myndband.

Atvikið átti sér stað 11. janúar á Kauffman-eyju í Lake Kerr í Marion-sýslu að því er segir í frétt New York Post.

Samkvæmt upplýsingum lögreglu sátu fjórir vinir við varðeld á eyjunni og drukku áfengi þegar einn úr hópnum, Bradey Ming, fór að fikta í bensínbrúsa.

Myndefni úr farsíma sýnir hann hella bensíni á eldinn með þeim afleiðingum að mikill eldur blossaði upp. Í kjölfarið hljóp hann að vini sínum, sem sat nálægt eldinum, og hellti eldfimum vökva við fætur hans og á fótleggi hans með þeim afleiðingum að hann varð alelda á svipstundu.

Betur fór þó en á horfðist því pilturinn gat stokkið út í sjóinn og slökkt eldinn sem hann gerði að lokum.

Þrátt fyrir það hlaut drengurinn annars stigs bruna á hendi, fæti og rasskinn auk djúpra brunasára á neðri hluta beggja fótleggja og á vinstra læri. Hann var fluttur með þyrlu á sjúkrahús í Gainesville þar sem hann var lagður inn á gjörgæslu barnadeildar.

Upphaflega sagði drengurinn foreldrum sínum að bensínflaska hefði sprungið í höndum hans, en faðir hans fann síðar myndband af atvikinu á netinu og hafði samband við lögreglu.

Við yfirheyrslur hjá lögreglu sagði Bradey að um fíflagang hafi verið að ræða og engin illindi legið að baki. Hann gaf sig sjálfur fram við lögreglu en er í haldi lögreglunnar í Marion-sýslu án möguleika á lausn gegn tryggingu meðan málið er til rannsóknar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

FréttirPressan
Fyrir 2 klukkutímum
Handtekinn eftir að myndbandið fór í dreifingu
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Er Jeffrey Epstein á lífi eftir allt saman? – Netverja langar að trúa því
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Varpar fram nýrri kenningu um ránið á Nancy Guthrie
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
92 ára kona varð þremur að bana
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Fékk tveggja ára fangelsi fyrir að ljúga því að henni hefði verið nauðgað – Hann vildi bara koma henni til hjálpar
Pressan
Í gær
Níu ára drengur brenndist illa eftir að hafa sett vinsælt leikfang í örbylgjuofninn – Fjórða barnið á stuttum tíma
Pressan
Í gær
76 ára gamall maður byrlaði eiginkonu sinni svefnlyfjum svo hann gæti nauðgað börnum í friði

Mest lesið

Stórtapaði á því að fara ekki inn á Ísland.is
Flúði heimili sitt í skjóli nætur en fékk ekki konunglegar móttökur á nýjum stað – Starfsfólk gerir uppreisn
Biggi lögga miður sín eftir atvik í gær: „Þeirri persónu sem hóf þessa lygasögu tókst næstum ætlunarverk sitt“
Botnar ekkert í þessari ákvörðun Arnars undanfarið ár – Telur ekki hægt að réttlæta þetta
Fékk tveggja ára fangelsi fyrir að ljúga því að henni hefði verið nauðgað – Hann vildi bara koma henni til hjálpar

Nýlegt

Réðst á konu við N1 í Mosfellsbæ og veitti henni mikla áverka
Botnar ekkert í þessari ákvörðun Arnars undanfarið ár – Telur ekki hægt að réttlæta þetta
Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg
Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Trump ekki sáttur við að Clinton hjónin verði neydd til að ræða um sambandið við Epstein – „Það truflar mig“
Svona er munurinn frá síðustu leiktíð – Liverpool með átján stigum minna en United tólf stigum meira
Van Dijk kallar eftir því að þessir sérfræðingar axli ábyrgð og verndi unga leikmenn
Segist gruna að hann hafi verið tekinn fyrir í Leifsstöð vegna kynþáttar síns
Flúði heimili sitt í skjóli nætur en fékk ekki konunglegar móttökur á nýjum stað – Starfsfólk gerir uppreisn
Pressan
Í gær
Átti að verja ICE en fríkaði út í dómsal og grátbað um hvíldarinnlög í fangelsi – „Þessi vinna er ömurleg!“
Pressan
Í gær

82 ára með þol á við tvítugan mann – Vísindamenn gáttaðir og telja hann kollvarpa hugmyndum um öldrun

82 ára með þol á við tvítugan mann – Vísindamenn gáttaðir og telja hann kollvarpa hugmyndum um öldrun
Pressan
Í gær
Örvæntingarfullt ákall til mannræningjans – Vilja sönnun að móðir þeirra sé á lífi
Pressan
Í gær
Risastórar vendingar í máli litla drengsins sem hvarf í september
Pressan
Í gær

Barnaverndarstarfsmaður á fertugsaldri skráði sig til náms og þóttist vera 16 ára – „Hún er skrímsli“

Barnaverndarstarfsmaður á fertugsaldri skráði sig til náms og þóttist vera 16 ára – „Hún er skrímsli“
Pressan
Í gær

Stórtækur kjötþjófur henti góssinu í miklu uppnámi eftir að hann sá kærustuna elda með öðrum manni

Stórtækur kjötþjófur henti góssinu í miklu uppnámi eftir að hann sá kærustuna elda með öðrum manni
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fjögur börn niður í 11 ára ákærð fyrir að berja mann til bana
Pressan
Fyrir 2 dögum

Svarti sauður norsku konungsfjölskyldunnar brast í grát í dómsal – „Ég er þekktur fyrir að vera sonur móður minnar, ekki fyrir nokkuð annað“

Svarti sauður norsku konungsfjölskyldunnar brast í grát í dómsal – „Ég er þekktur fyrir að vera sonur móður minnar, ekki fyrir nokkuð annað“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Martröð móður þegar þriggja ára sonur hennar sagði henni frá því hvað gerðist á barnaheimilinu
Pressan
Fyrir 2 dögum
Áhrifavaldur afhjúpaður í Epstein-skjölunum: „Veistu hvað er stærsta vandamálið við að vera vinur þinn?”
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fyrsta landið til að banna þessa tegund af handföngum á rafbílum

Fyrsta landið til að banna þessa tegund af handföngum á rafbílum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Heimili frá helvíti – Yngstu systkinin deila sögu sinni í fyrsta sinn um áralanga misnotkun og áföll í fóstri

Heimili frá helvíti – Yngstu systkinin deila sögu sinni í fyrsta sinn um áralanga misnotkun og áföll í fóstri
Pressan
Fyrir 3 dögum
Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr
Pressan
Fyrir 3 dögum
Starfskona á hjúkrunarheimili sakfelld fyrir að fróa langveikum manni
Pressan
Fyrir 3 dögum

Harmleikur í Ástralíu: Hjón talin hafa myrt einhverfa syni sína og síðan svipt sig lífi

Harmleikur í Ástralíu: Hjón talin hafa myrt einhverfa syni sína og síðan svipt sig lífi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Lát Alex Pretti úrskurðað sem manndráp
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fór að sofa á laugardagskvöld en horfin á sunnudagsmorgun – Hvað varð um móður sjónvarpsstjörnunnar?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fjögur ár liðin frá hinni hrottalegu árás – Missti eyru, nef og varir
Pressan
Fyrir 4 dögum

Maðurinn sem kynnti Mette-Marit og Epstein – „Hún er svolítið klikkuð“

Maðurinn sem kynnti Mette-Marit og Epstein – „Hún er svolítið klikkuð“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fyrrum klappstýra Trumps segir að MAGA-hreyfingin sé ekkert nema lygi – „Ég held að fólk sé að átta sig á því“

Fyrrum klappstýra Trumps segir að MAGA-hreyfingin sé ekkert nema lygi – „Ég held að fólk sé að átta sig á því“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Fundu sláandi viðtal í Epstein-skjölunum – „Líturðu á sjálfan þig sem djöfulinn?“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Ekki batnar staða Söruh Ferguson eftir nýjustu birtingu Epstein-skjalanna – „Gifstu mér bara“

Ekki batnar staða Söruh Ferguson eftir nýjustu birtingu Epstein-skjalanna – „Gifstu mér bara“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Grunur um morð eftir að kona fannst látin í íbúð sinni á Tenerife
Pressan
Fyrir 4 dögum
Aflýstu sex uppseldum sýningum með uppistandara eftir þennan ósmekklega brandara um Renee Good
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fjölmargar nektarmyndir birtust óvart í Epstein-skjölunum

Fjölmargar nektarmyndir birtust óvart í Epstein-skjölunum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Veistu hvaða tilgangi gatið á naglaklippunum þjónar?

Veistu hvaða tilgangi gatið á naglaklippunum þjónar?
Pressan
Fyrir 4 dögum
Rannsókn vekur spurningar: Genin virðast ráða meiru en þú heldur
Pressan
Fyrir 5 dögum
Strætisvagnastjóri sem kom farþega til hjálpar rekinn fyrir að kýla þjóf