Strætisvagnastjóri sem kom farþega til hjálpar rekinn fyrir að kýla þjóf

Mark Hehir ók strætisvagni í London en var rekinn í kjölfar atviks þar sem hann elti uppi þjóf sem hafði hrifsað hálsmen af farþega og hlaupið burtu.
Mark rauk úr úr vagninum á eftir þjófinum og hljóp hann uppi. Hann náði af honum hálsmeninu og skilaði því til eigandans, óttasleginnar konu.
Mark var hylltur sem hetja meðal þeirra sem lásu fyrst um atvikið í fjölmiðlum. En vinnuveitandi hans, Metroline, rak hann frá störfum, fyrir að kýla þjófinn í andlitið.
Þjófurinn sagðist hafa snúið til baka til að biðja konuna sem hann stal hálsmeninu frá afsökunar. Þá hafi bílstjórinn kýlt hann í andlitið.
Mark segir hins vegar að þjófurinn hafi ráðist á hann og slegið fyrsta höggið. Hann hafi síðan svarað fyrir sig.
Réttað var í málinu við einskonar vinnuréttardómstól (employment tribunal) í vikunni. Mark sagði þar: „Maður sem ætlar að stela af manneskju ætlar ekki að koma tveimur mínútum síðar til baka og biðjast afsökunar.“
Hann sagðist hafa náð þjófnum eftir að hafa elt hann í um 200 metra fjarlægð frá strætisvaginum. Segir hann að komið hafi til stimpinga milli þeirra en hann hafði þjófinn undir og endurheimti hálsmenið.
Þegar hann var að koma til að strætisvagninum hrópuðu farþegar að honum að þjófurinn væri rétt fyrir aftan hann. Mark segir að upptökur úr myndeftirlitsvélum sýni glögglega að þjófurinn hafi slegið fyrsta höggið. Þjófurinn hafi látið mjög ófriðlega. Mark segist hafa slegið til baka til að vernda konuna sem hálsmenið var tekið frá og hafi hún verið mjög hrædd. Þjófurinn hafi aðeins verið í um 20 metra fjarlægð frá konunni og það eina sem var á milli þeirra var hann sjálfur.
„Maður hefur bara sekúndur til að hugsa í svona aðstæðum og ég ætlaði ekki að láta þennan náunga komast upp með þetta, því maður heyrir svo oft um það að fólk er rænt í lestum og strætisvögnum, þetta eru tækifærissinnar sem bíða eftir því að fólk sofni á verðinum, þá láta þeir til skarar skríða.“
Dómstóllinn var hins vegar sammála vinnuveitandanum Metroline og staðfesti brottreksturinn. Höggið sem Mark veitti þjófinum kostaði hann því starfið.
Þingmaður að nafni Kieran Mullan hefur hrint af stað undirskriftarsöfnun til að krefjast þess að Mark Hehir fái starfið sitt aftur.
„Þetta er ekki réttlæti. Mark Hehir steig inn í aðstæður til að vernda farþega og endurheimta stolna eign og fyrir að gera það rétta og leggja sjálfan sig í hættu þá missti hann starfið sitt. Þetta er einfaldlega rangt. Það á ekki að refsa löghlýðnum borgurum fyrr að standa uppi í hárinu á þorpurum,“ segir þingmaðurinn.
