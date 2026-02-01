fbpx
Sunnudagur 01.febrúar 2026

Héldu dularfullum veikindum leyndum fyrir vinum sínum

Pressan
Sunnudaginn 1. febrúar 2026 17:30

Catherine O´Hara

Catherine O’Hara og eiginmaður hennar, Bo Welch, munu hafa haldið dularfullum veikindum hennar fyrir sig áður en hún lést.

O’Hara lést á föstudaginn, 71 árs að aldri. „Afkastamikil margverðlaunuð leikkona, rithöfundur og grínisti Catherine O’Hara lést í dag á heimili sínu í Los Angeles eftir stutt veikindi,“ kom fra í  yfirlýsingu.

Slökkvilið Los Angeles brást við útkalli klukkan 4:48 að morgni að heimili O’Hara. Leikkonan var flutt á sjúkrahús í „alvarlegu“ ástandi.

Dánarorsök hefur ekki enn verið gefin upp, en samkvæmt hljóðupptöku frá neyðarlínunni sem fjölmiðlar hafa greint frá átti O´hara í „öndunarerfiðleikum“ síðustu stundirnar.

Daily Mail greinir frá að Welch kunni að hafa vitað hvað var í vændum en margir þeirra sem stóðu O’Hara næst voru ekki upplýstir um ástand hennar á síðustu dögum hennar. Greindi Daily Mail frá því á laugardag að sumir vinir hennar hefðu verið í algjöru áfalli eftir andlát leikkonunnar.





O’Hara þótti afar grönn í síðasta skipti sem hún sást opinberlega, á Emmy-verðlaunahátíðinni í september síðastliðnum.Hún var fjarverandi á Golden Globes-verðlaunahátíðinni, sem haldin var í janúar, þrátt fyrir að vera tilnefnd til verðlauna.


O’Hara átti að taka upp aðra þáttaröð af sjónvarpsþáttunum The Studio eftir Seth Rogen, en hún hætti við aðeins nokkrum dögum fyrir andlát sitt. Mun handriti þáttanna hafa verið breytt til að einbeita sér að senum án persónu hennar meðan O´Hara tækist á við persónuleg mál.


„Það var ekki almennt vitað að hún væri að glíma við nein heilsufarsleg eða alvarleg vandamál,“ sagði heimildarmaður við Daily Mail.


Eftir andlát O’Hara deildu fjöldi frægra einstaklinga og leikara virðingu sinni til hinnar  ástkæru leikkonu og Golden Globe og Emmy verðlaunahafa.

                                                

                    

                    

                                        


                

                

                                        

                        
                    

                

                

                
                

                

