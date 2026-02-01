„Æskuástin mín er í langtímasambandi við netsvikahrapp“

Hin ráðagóða Abby hefur svarað lesendum bandarískra fjölmiðla síðan á sjötta áratug síðustu aldar. Hún hefur verið svo vinsæl að eftir að hin upprunalega Abby, Pauline Esther Phillips, lést árið 2013 tók dóttir hennar, Jeanne Phillips, við keflinu.
Abby tekst á við ýmislegt sem brennur á lesendum hennar og endurspegla svör hennar stundum breytingar í samfélaginu sem fólk hefur ekki endilega áttað sig á.
Karlmaður leitaði ráða hjá Abby en hann hafði komist að því að æskuástin hans úr menntaskóla var komin í ástarsamband, ef slíkt skyldi kalla, við netsvikahrapp.
„Fyrir sex árum, á 40 ára endurfundum mínum í menntaskóla, spurðu nokkrir fyrrverandi bekkjarfélagar mig um menntaskólaást mína. (Við hættum saman eftir menntaskólann.) Ég ákvað að finna hana og fann hana á Facebook. Mér til undrunar giftist hún aldrei. Ég sagði henni að ég væri giftur. Við urðum vinir á Facebook, en við búum í tæplega 5000 km fjarlægð.
Í nokkur ár var þetta góð vinátta. Við deildum gömlum sögum og ég hjálpaði henni með fjárhagsleg mál og veitti henni tilfinningalegan stuðning. Nýlega sagði hún mér að hún ætti í langtímasambandi við „olíuborpallsstarfsmann sem ynni á hafi úti langt frá henni“. Ég bað hana að segja mér meira frá honum og allt benti til að um svikahrapp væri að ræða. Ég þekkti öll merkin og reyndi að vara hana við.“
Karlmaðurinn sagði vinkonu sína sína fullyrða að olíuborpallsmaðurinn væri raunverulegur, um sanna ást væri að ræða og þau ætluðu að gifta sig, þrátt fyrir að hafa aldrei hist í eigin persónu.
„Svo fékk ég tölvupóst frá henni með nokkrum ljótum orðum um athugasemdir mínar. Ég sagði henni að mér væri annt um öryggi hennar og að maðurinn sem hún er að skrifast á við sé EKKI raunverulegur þetta sé ástarsvindl. Ég heyri ekki lengur frá henni. Mér þykir enn vænt um hana þó að þetta sé ekki lengur ástarsamband í menntaskóla. Hvað ætti ég að gera?“
Abby svaraði manninum með þeim orðum að hann gæti lítið gert og því miður væru ástarsvindl eins og hann lýsti algeng.
„Svindlarinn segist vera á olíuborpalli eða ástríðssvæði (en snýr bráðlega heim) eða er annars staðar þar sem ekki er hægt að ná í hann persónulega. Hann gæti líka átt móðurlaust barn sem hann annast ekki daglega vegna þess að konan hans er „dáin“ og barnið er í „heimavistarskóla“, þannig að fórnarlamb hans þarf ekki að bera ábyrgð á uppeldinu.
Sjálfsagt kemur upp „neyðarástand“ og svindlarinn biður fórnarlamb sitt um að greiða hundruð, eða kannski þúsundir, dala „í stuttan tíma“. Eftir að greitt hefur verið, púff! svindlarinn er farinn og ástarsambandið er búið. Ráð mitt til þín er að láta þér ekki koma á óvart að heyra frá henni þegar svikamyllan er komin á endastöð.“