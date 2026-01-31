fbpx
Laugardagur 31.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Bandarísk móðir gæti átt yfir höfði sér fangelsisdóm fyrir að leyfa 14 ára syni sínum að fá húðflúr

Pressan
Laugardaginn 31. janúar 2026 13:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Húðflúrari og móðir 14 ára unglingspilts voru á dögunum handtekin í Georgíu-fylki í Bandaríkjunum eftir að drengurinn hafði fengið sér veglega húðflúrsermi á upphandleginn. Það var faðir drengsins sem tilkynnti tvíeykið til lögreglunnar, í lok desember á síðasta ári, eftir að hafa misst andlitið þegar hann sá „listaverkið“ á drengnum.

Ekki kemur fram hvernig húðflúrið leit út en í umfjöllun erlendra miðla kemur fram að það hafi verið stórt og „mjög óviðeigandi“.

Faðirinn hefur fullt forræði yfir drengnum og hafði hann ekki hugmynd um að til stæði að drengurinn myndi leggjast undir nálina.

Í lögum Georgíufylkis er skýrt kveðið á um að það geti varðað allt að eins árs fangelsi og 10 þúsund dollara sekt að húðflúra einstakling undir 18 ára aldri. Lögreglan handtók því móður drengsins, Shamir Womack, og sömuleiðis húðflúrslistamanninn, Walter Nesbitt Jr.

 

Shamir Womack gekk heldur langt í að gleðja son sinn og gæti átt yfir höfði sér dóm.

Listamaðurinn kannaðist fyrst ekkert við að hafa húðflúrað drenginn né að hafa vitað að drengurinn væri undir aldri. Síðan játaði hann hins vegar aðild sína að verknaðinum og gæti sömuleiðis átt yfir höfði sér sambærilegan dóm vegna málsins.

Árið 2010 fékk einstæð móðir í Georgíu-fylki 12 mánaða skilorðsbundin dóm fyrir að hafa leyft 10 ára syni sínum að fá sér húðflúr á handleginn. Um var að ræða litla persónulega mynd sem var til að minnast eldri bróðurs drengsins sem hafði látist af slysförum. Þrátt fyrir tregafulla merkingu verksins gripu yfirvöld inn í þegar að kennari drengsins tilkynnti málið til barnaverndar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Bandarísk móðir gæti átt yfir höfði sér fangelsisdóm fyrir að leyfa 14 ára syni sínum að fá húðflúr
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Fimm ára fangelsi fyrir athugasemd á samfélagsmiðli
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Þess vegna ættirðu aldrei að skipta á rúminu á morgnana
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
27 konur frelsaðar úr klóm vændisdólga á Tenerife
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Flugfarþegi ærði samferðamenn með furðulegu athæfi
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Sláandi afhjúpun í Epstein-skjölunum – Bill Gates fékk kynsjúkdóm frá „rússneskum stúlkum“ og reyndi að lauma sýklalyfjum ofan í eiginkonuna
Pressan
Í gær
Vann í lottóinu og breytti húsinu sínu í dópverksmiðju – Fékk þungan dóm
Pressan
Í gær
Fangaverðir dauðþreyttir á stælunum í Kohberger og vilja hann burt úr fangelsinu

Mest lesið

Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“
Margir gapandi hissa á fréttunum af Böðvari – Telur að nýjar upplýsingar muni senn koma fram
Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma
Hryllir við tilhugsuninni um að Grænland verði eins og Ísland – „Ekki gera sömu mistök“
Sláandi afhjúpun í Epstein-skjölunum – Bill Gates fékk kynsjúkdóm frá „rússneskum stúlkum“ og reyndi að lauma sýklalyfjum ofan í eiginkonuna

Nýlegt

Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“
Margir gapandi hissa á fréttunum af Böðvari – Telur að nýjar upplýsingar muni senn koma fram
Hroðaleg meðferð á rússneskum liðhlaupum vekur óhug
Áttaði sig ekki á að þetta myndi gerast þegar hann byrjaði að nota stera – „Ég var ungur og heimskur“
Reyndur landsliðsmaður mögulega á leið til Forest – Vilja fá hann á láni út tímabilið
Pressan
Í gær
Forstjóri hjálparsamtaka í vondum málum: Mokaði peningum í eigin vasa og lifði sannkölluðu lúxuslífi
Pressan
Í gær

Tesla hættir framleiðslu á þessum tveimur bílum

Tesla hættir framleiðslu á þessum tveimur bílum
Pressan
Í gær
Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“
Pressan
Í gær
Fangi sem komst í sögubækurnar tekinn af lífi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Eiginkona eins helsta ráðgjafa Trumps höfð að háði og spotti – Kallaði frjálslynt lýðræði vók

Eiginkona eins helsta ráðgjafa Trumps höfð að háði og spotti – Kallaði frjálslynt lýðræði vók
Pressan
Fyrir 2 dögum

Olli fjaðrafoki með því að deila upptöku þar sem heyra má ekkju Charlie Kirk flissa skömmu eftir morðið

Olli fjaðrafoki með því að deila upptöku þar sem heyra má ekkju Charlie Kirk flissa skömmu eftir morðið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Óhugnanlegt myndband sýnir þegar ungbarn datt úr bíl á ferð
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ellefu úr sömu fjölskyldunni teknir af lífi

Ellefu úr sömu fjölskyldunni teknir af lífi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Bandarískir TikTok-notendur segja miðilinn ritskoða færslur og skilaboð sem tengjast Epstein og ICE
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fyrrverandi söngvari Spandau-ballett fundinn sekur um nauðgun
Pressan
Fyrir 2 dögum

Harmleikur þegar þrír ungir bræður drukknuðu – „Ég gat ekki bjargað þeim“

Harmleikur þegar þrír ungir bræður drukknuðu – „Ég gat ekki bjargað þeim“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ranghvolfdi augunum yfir ummælum bandaríska fjármálaráðherrans – „Ég meinti það sem ég sagði“

Ranghvolfdi augunum yfir ummælum bandaríska fjármálaráðherrans – „Ég meinti það sem ég sagði“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fyrrverandi þingmaður dæmdur fyrir svívirðilegan glæp
Pressan
Fyrir 3 dögum
Flestir töldu að hún hefði svipt sig lífi árið 2015 – Nýjar upplýsingar varpa grun á eiginmanninn
Pressan
Fyrir 3 dögum

Fékk þungan fangelsisdóm fyrir að vanrækja blinda dóttur sína

Fékk þungan fangelsisdóm fyrir að vanrækja blinda dóttur sína
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fór í mál eftir að hafa ekki verið boðið í jólateitið í vinnunni
Pressan
Fyrir 4 dögum
Musk og einum helsta ráðgjafa Trump misboðið vegna Star Trek – Eru nýju þættirnir vók?
Pressan
Fyrir 4 dögum
Móðir í sárum eftir að 26 ára syni hennar var veitt dánaraðstoð
Pressan
Fyrir 4 dögum

Smellurinn frá níunda áratugnum nær milljarði í streymi – Söngkonan græðir næstum ekkert

Smellurinn frá níunda áratugnum nær milljarði í streymi – Söngkonan græðir næstum ekkert
Pressan
Fyrir 4 dögum

Glæpagengi breyta ódýrum drónum í drápsvélar

Glæpagengi breyta ódýrum drónum í drápsvélar
Pressan
Fyrir 4 dögum
Mannlaus minnisvarði um fasteignabólu sem sprakk
Pressan
Fyrir 4 dögum

Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar

Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar
Pressan
Fyrir 4 dögum
Unglingskynlífssena splundraði samstarfi athyglisverðustu bræðra Hollywood
Pressan
Fyrir 4 dögum
Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Bandarískum TikTok-notendum brugðið yfir uppfærðum skilmálum vegna eigendaskiptanna

Bandarískum TikTok-notendum brugðið yfir uppfærðum skilmálum vegna eigendaskiptanna
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fékk áfall þegar hann sá fréttirnar: „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var“

Fékk áfall þegar hann sá fréttirnar: „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Stofnaði stuðningshóp eftir að dóttir hennar lokaði á hana
Pressan
Fyrir 5 dögum
Nýjar upplýsingar um heilsu Michaels Schumacher koma fram