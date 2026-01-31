Bandarísk móðir gæti átt yfir höfði sér fangelsisdóm fyrir að leyfa 14 ára syni sínum að fá húðflúr

Húðflúrari og móðir 14 ára unglingspilts voru á dögunum handtekin í Georgíu-fylki í Bandaríkjunum eftir að drengurinn hafði fengið sér veglega húðflúrsermi á upphandleginn. Það var faðir drengsins sem tilkynnti tvíeykið til lögreglunnar, í lok desember á síðasta ári, eftir að hafa misst andlitið þegar hann sá „listaverkið“ á drengnum.
Ekki kemur fram hvernig húðflúrið leit út en í umfjöllun erlendra miðla kemur fram að það hafi verið stórt og „mjög óviðeigandi“.
Faðirinn hefur fullt forræði yfir drengnum og hafði hann ekki hugmynd um að til stæði að drengurinn myndi leggjast undir nálina.
Í lögum Georgíufylkis er skýrt kveðið á um að það geti varðað allt að eins árs fangelsi og 10 þúsund dollara sekt að húðflúra einstakling undir 18 ára aldri. Lögreglan handtók því móður drengsins, Shamir Womack, og sömuleiðis húðflúrslistamanninn, Walter Nesbitt Jr.
Listamaðurinn kannaðist fyrst ekkert við að hafa húðflúrað drenginn né að hafa vitað að drengurinn væri undir aldri. Síðan játaði hann hins vegar aðild sína að verknaðinum og gæti sömuleiðis átt yfir höfði sér sambærilegan dóm vegna málsins.
Árið 2010 fékk einstæð móðir í Georgíu-fylki 12 mánaða skilorðsbundin dóm fyrir að hafa leyft 10 ára syni sínum að fá sér húðflúr á handleginn. Um var að ræða litla persónulega mynd sem var til að minnast eldri bróðurs drengsins sem hafði látist af slysförum. Þrátt fyrir tregafulla merkingu verksins gripu yfirvöld inn í þegar að kennari drengsins tilkynnti málið til barnaverndar.