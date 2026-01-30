fbpx
Föstudagur 30.janúar 2026

Tesla hættir framleiðslu á þessum tveimur bílum

Föstudaginn 30. janúar 2026 06:30

Elon Musk. Mynd/Getty

Hagnaður rafbílaframleiðandans Tesla dróst verulega saman á síðasta ári og hefur raunar ekki verið minni frá tímum kórónuveirufaraldursins fyrir fimm árum.

Samdrátturinn nam 46 prósentum og nam nettóhagnaður fyrirtækisins 3,8 milljörðum Bandaríkjadala, samkvæmt uppgjöri sem birt var á miðvikudag. Þetta er annað árið í röð sem hagnaður Tesla dregst saman.

Þetta gerist þrátt fyrir að Tesla hafi kynnt ódýrari bílamódel og að forstjórinn Elon Musk hafi heitið því að beina fullri athygli sinni aftur að fyrirtækinu eftir afskipti sín af bandarískum stjórnmálum.

Þrátt fyrir slakar rekstrartölur hafa fjárfestar áfram sýnt Musk traust. Hlutabréf Tesla hafa hækkað um 8% síðastliðið ár og hækkuðu þau lítillega í viðskiptum eftir birtingu uppgjörsins.

Á kynningarfundi með fjárfestum hvatti Musk til að horft yrði meira til framtíðarsýnar fyrirtækisins en sölu þess á bílum. Segir hann að framtíðin liggi í sjálfkeyrandi leigubílaþjónustu og vélmennum. Greindi hann jafnframt frá því að Tesla hygðist hætta framleiðslu á Model S og Model X á öðrum ársfjórðungi þessa árs.

„Þetta er vissulega dálítið sorglegt, en það er kominn tími til að ljúka þessum verkefnum og færa fókusinn að sjálfvirkri framtíð,“ sagði Musk. Samhliða því mun verksmiðja Tesla í Fremont í Kaliforníu verða nýtt til framleiðslu á Optimus-vélmennum fyrirtækisins.

Model S kom fyrst á markað árið 2012 og Model X árið 2015, en umræddir bílar hafa lengi verið flaggskip Tesla.

