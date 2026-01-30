Sláandi afhjúpun í Epstein-skjölunum – Bill Gates fékk kynsjúkdóm frá „rússneskum stúlkum“ og reyndi að lauma sýklalyfjum ofan í eiginkonuna

Auðkýfingurinn og stofnandi Microsoft, Bill Gates, hafði samfarir við rússneskar stúlkur, fékk kynsjúkdóm og óskaði eftir sýklalyfjum sem hann gæti laumulega komið ofan í þáverandi eiginkonu sína, Melinda Gates. DailyMail greinir frá þessu og vísar til Epstein-skjalanna alræmdu en framangreint kom fram í tölvupósti sem Jeffrey Epstein sendi sjálfum sér í júlí árið 2013.
Tölvupósturinn er langur og er þar farið hörðum orðum um Gates.
„Til að bæta gráu ofan á svart biður þú mig svo vinsamlegast að eyða tölvupóstum varðandi kynsjúkdóminn þinn, þar sem þú biður mig um að redda þér sýklalyfjum, sem þú getur gefið Melindu í laumi, og lýsir fyrir mér getnaðarlim þínum.“
DailyMail telur að tölvupósturinn hafi ekki verið skrifaður í nafni Epsteins heldur að hann sé skrifaður frá sjórnarhorni Boris Nikolic sem á þessum tíma var einn helsti ráðgjafi Gates. Af samheningu má ráða að bréfið hafi átt að sendast í nafni Nikolic sem viðbrögð við uppsögn hans frá góðgerðarsamtökum Bill og Melindu.
„Ég hef lent í miðjunni á nokkrum hjónadeilum Melindu og Bill,“ segir í tölvupóstinum.
„Í hlutverki mínu sem hans hægri hönd hef ég verið beðinn um og ranglega samþykkt að taka þátt í hlutum sem voru allt frá því að vera siðferðislega óverjandi yfir í að vera siðferðislega vafasamir og ég hef ítrekað verið beðinn um að gera hluti sem eru næstum því og jafnvel alfarið ólöglegir.“
Af skilaboðunum má ráða að Nikolic hafi orðið Bill Gates úti um sýklalyf til að takast á við afleiðingar kynlífs, hjálpað honum að eiga í ástarævintýrum með giftum konum og reddað honum örvandi lyfjum fyrir Bridsmót.
Nikolic virðist vonsvikinn yfir uppsögninni og telja að þar hafi Bill gefið skít í sex ára vinskap þeirra. Eins virðist ráðgjafinn hafa tekið því illa að vera sjálfur sakaður um óviðeigandi hegðun, af almannatengli Gates, í ljósi þess hvað Nikolic hafi þurft að gera fyrir yfirmann sinn í gegnum árin.
Ekki liggur fyrir hvers vegna Epstein sendi sjálfum sér þetta bréf sem virðist ekki hafa nokkuð með hann að gera. Það er þó vitað að hann og Gates voru vinir á árum áður, þó svo sá síðarnefndi hafi í seinni tíð reynt að gera lítið úr vinskap þeirra.