Miðvikudagur 28.janúar 2026

Harmleikur þegar þrír ungir bræður drukknuðu – „Ég gat ekki bjargað þeim“

Miðvikudaginn 28. janúar 2026 19:00

Þrír ungir bræður létust á mánudag eftir að þeir féllu ofan í ísilagða tjörn skammt frá heimili sínu í Norður-Texas í Bandaríkjunum. Atvikið átti sér stað skammt frá bænum Bonham sem er skammt norðaustur af Dallas.

Bræðurnir, sem voru 6, 8 og 9 ára gamlir, voru að leika sér utandyra nærri heimili þar sem fjölskylda þeirra hafði dvalið.

Móðir þeirra, Cheyenne Hangaman, segir í viðtali við CBS News að yngsti sonur hennar hafi verið að skauta á tjörninni þegar hann féll í gegnum ísinn. Tveir eldri bræður hans stukku þá út í vatnið til að reyna að bjarga honum.

Hangaman sagði að allt hafi gerst á örskotsstundu og hún hafi varað syni sína við því að fara nálægt vatninu. Hún reyndi sjálf að bjarga þeim en ísinn gaf sig ítrekað undan þunganum.

„Þeir voru þrír og ég ein, ég gat ekki bjargað þeim,“ sagði hún en vatnið var ískalt og voru drengirnir fljótir að missa mátt.

Nágrannar sem heyrðu hjálparköll komu fljótt á staðinn og tókst þeim að draga tvo eldri drengina upp úr vatninu. Þeir voru fluttir á sjúkrahús en endurlífgunartilraunir báru ekki árangur. Yngsti drengurinn fannst ekki strax og var dreginn upp úr tjörninni eftir umfangsmikla leit.

Drengirnir hétu Howard Doss, 6 ára, Kaleb Doss, 8 ára, og EJ Doss, 9 ára. Allir voru þeir nemendur í sama skólanum Bonham-hverfinu. Einn þeirra nágranna sem kom á svæðinn var John Ramsey, aðalþjálfari fótboltaliðs skólans.

Í viðtali við CBS News segir Hangaman að þessi ólýsanlegri harmleikur verði vonandi til að vekja foreldra til umhugsunar um að hætturnar leynast víða. „Þetta getur komið fyrir þig. Passaðu þig á að halda fast í börnin þín og segja þeim reglulega að þú elskir þau.”

Rannsókn á málinu stendur yfir.

Tjörnin sem um ræðir. Mynd/Skjáskot CBS News.
