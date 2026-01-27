fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fékk þungan fangelsisdóm fyrir að vanrækja blinda dóttur sína

Þriðjudaginn 27. janúar 2026 21:30

Doraelia Espinoza. Lögreglumynd.

Kona í Albuquerqe í Nýju-Mexíkó, Bandaríkjunum, Doraelia Espinoza, hefur verið dæmd í 15 ára fangelsi fyrir vanrækslu á barni sínu sem leiddi til dauða  þess.

Þann 3. maí árið 2022 kom Doraelia, sem þá var 32 ára, með 16 ára gamla dóttur sína á sjúkrahús. Barnið sýndi engin viðbrögð, sem von var, því hún var látin og hafði verið það í nokkurn tíma. Rannsókn leiddi í ljós að stúlkan hafði verið blind og þjáðst af flogaveiki. Er hún lét lífið var hún vannærð og vóg undir 20 kg. Lirfur iðuðu í holdi stúlkunnar og útbrot voru víða á líkama hennar. Blóð, saur og flugur voru út um allt í herberginu hennar.

Árið 2019, þegar stúlkan var 12 ára, hafði móðir hennar verið kærð fyrir grimmd í garð barns og að svipta það fæði, klæði og skjóli. Doraelia mætti ekki við þau réttarhöld og handtökuskipun var ekki gefin út á hana fyrr dóttir hennar lést árið 2022.

Saksóknari í málinu sagði að það snerist ekki um óhapp eða slaka dómgreind heldur væri hér um að ræða langvarandi ofbeldi og vanrækslu í garð barnsins.

Doraelia sagði hins vegar við réttarhöldin að hún væri ekki slæm manneskja heldur vinnusöm móðir sem gerði allt fyrir börnin sín.

Nánar má lesa um málið hér.

