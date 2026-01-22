Fjölskylda Renee Good lét framkvæmda krufningu og bráðabirgðaniðurstöður liggja nú fyrir

Fjölskylda Renee Good, sem var skotin til bana af ICE-fulltrúa í Minnesota þann 7. janúar, hefur ráðið sér lögmann til að gæta hagsmuna sinna, en þau eru að undirbúa bótakröfu gegn ríkinu. Lögmannsstofan Romanucci & Blandin hefur tekið málið að sér, en hún gætti áður hagsmuna fjölskyldu George Floyd sem lést í haldi lögreglu árið 2020. Fjölskylda Floyd endaði með að fá um 3,4 milljarða samkvæmt dómsátt.
Til að afla gagna í málinu lét lögmannsstofan framkvæma sjálfstæða krufningu á Good og en bráðabirgðaniðurstöður hennar liggja nú fyrir. Þar sjást merki um fjögur skotsár. Það fyrsta er aðeins rispa. Good var svo skotin í bæði handlegg og brjóstkassa. Banameinið var þó skotsár á höfði hennar en kúlað hæfði hana við vinstra gagnauka, fór í gegnum höfuðið, og kom aftur út hægra megin.
„Við trúum því að sönnunargögnin sem við erum að afla í rannsókn okkar muni verða meiri en nóg til að sanna mál okkar,“ segir lögmannsstofan í yfirlýsingu og vísar til þess að fjöldi myndbanda sýni atburðarásina.
ICE-fulltrúinn hefur ekki verið ákærður fyrir glæp en sérfræðingar hafa þó gert athugasemdir við framgöngu hans þennan dag. Þegar lögreglumenn grípa til banvænnar valdbeitingar þurfi lífi þeirra að vera ógnað, en margir telja að ICE-fulltrúinn hafi ekki verið í nokkurri hættu.
Alríkislögreglan FBI segist fara með rannsókn málsins og heldur því fram að lögreglan í Minnesota hafi ekki lögsögu. Ríkisstjórn Trump heldur því fram að ICE-fulltrúinn sé saklaus og að Good hafi verið hryðjuverkamaður sem hafi vísvitandi reynt að bana fulltrúanum með bifreið sinni.