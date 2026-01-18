fbpx
Sunnudagur 18.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Hugsaðu þig tvisvar um áður en þú hendir þessum hlutum

Pressan
Sunnudaginn 18. janúar 2026 17:00

Margir nota byrjun nýs árs til að taka til í skápunum, geymslunni og annars staðar þar sem úir og grúir af hlutum sem eru lítið eða ekkert notaðir og safna bara ryki.

Áður en þú byrjar að safna saman hlutum til að gefa, endurvinna eða henda, segja faglegir skipuleggjendur að það séu ákveðnir hlutir sem þú ættir að hugsa þig tvisvar um áður en þú losar þá út.

„Að losa sig við drasl er áhrifaríkast þegar það er í samræmi við tilfinningalegan undirbúning, virkni og þann tíma lífsins sem þú ert í, ekki gert í viðbragðsskyni,“ segir faglegi skipuleggjandinn Ashley Hines frá Thee Tailored Life.

Mikilvæg skjöl sem þú skilur ekki ennþá

„Ekki vera of fljótur að rífa niður nauðsynleg skattaskjöl, lögfræðileg skjöl, læknisskjöl og skólaskjöl. Tilgangur þeirra ætti að vera skýr áður en þú byrjar að henda þeim,“ segir Hines.

„Að skipuleggja þessi skjöl fyrst gerir fólki kleift að hreinsa til á ábyrgan hátt frekar en af ​​ótta eða ruglingi,“ segir Hines. „Í mörgum tilfellum getur verið gagnleið leið að færa skjölin yfir í  stafræna geymslu til að varðveita mikilvæg skjöl án þess að taka upp pláss.“

Gamlar snúrur og hleðslutæki

Ertu með fullt af gömlum snúrum, hleðslutækjum og slíku? Það er gott að meta þær áður en farið er í endurvinnslutunnuna, segir Jeffrey Phillip, faglegur skipulagsfræðingur og innanhússhönnuður.

„Gamlar snúrur og hleðslutæki geta virst eins og auðveldir hlutir til að henda. Hins vegar, þar sem tengi og snúrur breytast með árunum, er mikilvægt að staðfesta að þú hafir ekki lengur þörf á þeim áður en þær lenda í endurvinnsluhaugnum. Án snúrunnar gætirðu ekki lengur fengið aðgang að upplýsingum þínum eða hlaðið tækið þitt!“ segir Phillip.

Auka geymslulausnir

Við erum öll sek um að eiga of margar geymslulausnir, hvort sem það eru fléttaðar körfur, glerkrukkur eða plastílát. Hins vegar segir Jackie Pittman hjá Chez Nous Organizing að þú ættir að íhuga hvað þú gætir þurft eftir því sem lífsstíll þinn þróast með tímanum. Það getur ekki skaðað að eiga nokkrar lausnir ef þú hefur nægilegt geymslurými á heimilinu.

„Þessir hlutir eru dýrir og gagnlegir þegar þarfir breytast. Auðvitað losa ég mig við þá sem eru ekki í góðu ástandi eða passa ekki lengur við stíl heimilisins,“ segir Pittman.

Tilfinningalegir hlutir áður en merking þeirra er skýrð

Vertu skýr varðandi þá tilfinningalegu hluti sem eiga að eiga sinn stað á heimilinu þínu. Þú hefur takmarkað pláss til að geyma þá alla.

„Fjölskyldumyndir, erfðagripir og minjagripir eru oft hreinsaðir til vegna þess að þeir virðast vera drasl, þegar raunverulega áskorunin er að ákveða hvernig eigi að heiðra minninguna,“ segir Hines. „Þegar fólk hefur fundið út hvað hluturinn táknar verður miklu auðveldara að geyma, endurnýta eða sleppa honum af ásettu ráði.“

Hlutir sem þig langar að nota

Það er líka til drasl sem þú vilt eiga heima hjá þér og sem vert er að eiga. Hugsaðu um áhugamál og athafnir sem þú vilt prófa til að efla sköpunargáfuna.

„Hlutir sem þig langar að nota einhvern tíma eru ekki allir drasl. Ef einhver er virkilega að vinna að markmiði;  að læra að elda, auka styrkþjálfun sína, snúa aftur til áhugamála, endurhæfa sig eftir veikindi, geta þessir hlutir táknað ásetning og von, ekki óhóf. Ég set mér venjulega raunhæfan tímaramma (3-6 mánuði) og set áminningu í símann minn til að athuga hvort þessir hlutir hafi verið notaðir,“ segir Pittman.

Lykilorð

Stafræn hreinsunarlota er frábær öðru hvoru, en gerðu ekki þau mistök að eyða lykilorðum. „Fólk hefur tilhneigingu til að vilja hreinsa lykilorð, en í raun ætti það ekki að gera það því það gæti verið mikilvægt lykilorð eða eitthvað sem þú þarft þegar þú reynir að skrá þig aftur inn á reikning sem þú hreinsaðir óvart,“ segir faglegi skipuleggjandinn Tonia Tomlin hjá Sorted Out.

Verkfæri

Auðvitað ættirðu að halda verkfærasafninu þínu í skefjum, en vertu varkár að hætta að nota of mörg. „Þó að þú getir átt of mörg verkfæri (fer eftir þörfum og áhugamálum), þá fara þau aldrei úr tísku eða renna út. Ef þú átt of mörg á einum stað og ert með fjölhæða eða stórt heimili, þá skaltu íhuga að hafa litla verkfærakassa á mismunandi stöðum. Það er mjög þægilegt að hafa verkfæri nálægt og það flýtir fyrir því að klára ákveðin verkefni,“ segir Phillip.

Skrautmunir með merkingu

Það er alltaf gaman að breyta til eftir árstíðum. Þess vegna mælir faglegi skipuleggjandinn Laura Cattano með því að geyma aðeins hluti sem „þú elskar virkilega og hefur gaman af að skoða“.

„Ekki þarf að stilla öllu upp í einu, sérstaklega ef þú ert íminna rými,“ segir Cattano. „Það er gott að eiga skáp eða fataskáp með hlutum til að skipta út öðru hvoru til að fríska upp á rýmið.“

Hlutir sem tengjast óunnum lífsbreytingum

„Eigur sem tengjast missi, skilnaði, veikindum, frjósemisferðalagi eða stórum starfsbreytingum eru oft hreinsaðar út á tímabilum tilfinningalegrar yfirþyrmingar,“ segir Hines.

Íhugaðu vandlega hvort þú viljir virkilega losna við hluti eins og myndir og sérstök skjöl sem tengjast þessum mikilvægu lífsstundum. „Að gera hlé gerir kleift að taka ákvarðanir með skýrleika frekar en sorg eða áríðandi tilfinningum, sem hjálpar til við að koma í veg fyrir eftirsjá síðar,“ segir hún.

Hlutir fyrir sérstök tilefni

„Hlutir eins og formlegur borðbúnaður, árstíðabundnar skreytingar sem þú notar árlega eða sérhæfð eldhúsáhöld sem þú grípur reglulega í (jafnvel þótt sjaldan sé) eru hlutir sem vert er að halda í,“ segir Pittman.

Til dæmis, steikarpotturinn sem þú notar á hverjum jólum svo máltíð heppnist vel. Hann er ekki drasl, segir Pittman.

Neyðarbirgðir

Þú vilt vera eins vel undirbúinn og mögulegt er ef áföll verða. Að geyma réttar neyðarbirgðir á öruggum stað getur gert aðstæðurnar minna stressandi.

„Margir viðskiptavinir sem ég vinn með vilja losa sig við neyðarbirgðir, en ég segi þeim alltaf að gera það ekki vegna „bara ef ske kynni“ aðstæðna eins og rafmagnsleysis,“ segir Tomlin. „Þeir halda að þeir ættu að losa sig við þær vegna þess að eitthvað hefur ekki gerst, en um leið og eitthvað gerist, þá óska ​​þeir þess að þeir hefðu þessa hluti.“

 

