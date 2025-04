Brottrekinn hershöfðingi snýr aftur: Telur að hann verði sendur beint í opinn dauðann

Rússneski hershöfðinginn Ivan Popov hefur fengið þá ósk sína uppfyllta að snúa aftur á vígvöllinn í Úkraínu. Popov var rekinn úr starfi sumarið 2023 eftir að hann náðist á upptöku gagnrýna rússneska varnarmálaráðuneytið, en á þeim tíma var hann yfirmaður rússneska hersins í suðurhluta Úkraínu.

Hann stýrði herdeildum sem börðust meðal annars í Zaporizjzja og er einn hæst setti rússneski hershöfðinginn sem hefur komið að innrás Rússa í Úkraínu. Brottrekstur hans fór illa í harðkjarna rússneska þjóðernissinna sem sögðu að verið væri að reka hann til að breiað yfir vandræði rússneska hersins í Úkraínu.

En Popov fékk tækifæri á að sanna sig á nýjan leik og var hann sendur til Sýrlands til að veita rússneskum hersveitum stuðning þar. Í maí á síðasta ári var hann aftur á móti handtekinn vegna gruns um svik sem hann hefur neitað fyrir.

Saksóknarar héldu þó áfram með málið og átti hershöfðinginn fyrrverandi yfir höfði sér sex ára fangelsi. Hann baðst vægðar í opnu bréfi sem hann skrifaði Vladimír Pútín Rússlandsforseta og sagðist vilja snúa aftur á vígvöllinn í stað þess að sitja aðgerðalaus í fangelsi með alla sína reynslu.

Í síðustu viku var greint frá því að rússnesk yfirvöld hefðu orðið við þessari beiðni hans og mun Popov taka við sem yfirmaður einnar af Storm Z-sveitunum svokölluðu sem berjast í fremstu víglínu. Þessar sveitir eru meðal annars skipaðar föngum og er dánarhlutfall í þessum deildum býsna hátt.

CNN ræddi við Katerynu Stepanenko hjá Institute for the Study of War í Washington sem segir að með þessu séu Rússar að senda Popov í opinn dauðann, eða því sem næst. Að taka við þessari sveit sé eins og „fá dauðadóm“.

Stepanenko segir að Pútín virðist hafa komið sér upp kerfi þar sem einstaklingar sem einhverra hluta vegna falla í ónáð, til dæmis Popov, fái tækifæri til að sanna sig að nýju gegn því að fara aftur á vígvöllinn í hættulegar aðstæður.