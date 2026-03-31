Býr ein og fellur í yfirlið en fær ekki öryggiskallkerfi

Úrskurðarnefnd velferðarmála hefur staðfest synjun Sjúkratrygginga á beiðni konu um styrk til kaupa á öryggiskallkerfi. Sagðist konan þurfa á kerfinu að halda vegna sjúkdóms síns, sem gerði það að verkum að hún hefði oftar en einu sinni fallið í yfirlið, og að hún byggi ein.
Beiðninni var synjað á þeirri forsendu að skilyrði reglugerðar fyrir því að veita styrkinn væru ekki til staðar.
Fram kom í kæru konunnar að hún hafi sótt um öryggishnapp vegna þess að hún sé með POTS. Sjúkratryggingar Íslands séu búnar að taka af henni vökvagjöf, sem hafi hjálpað henni mjög mikið. Hana svimi stöðugt og stundum líði yfir hana. Hún sé nú þegar búin að fara einu sinni á bráðamóttöku eftir yfirlið eftir að vökvagjöfinni hafi verið hætt. Sagðist konan hafa lent með höfuðið á steini og rotast og hún hafi rifbeinsbrotnað á tveimur stöðum.
Hún hafi verið heppin í það skiptið því það hafi verið fólk í heimsókn hjá henni. Hún búi ein í afskekktu húsi í sveit og eigi enga fjölskyldu nálægt. Sagðist konan ekki vilja liggja rotuð eða illa slösuð heima hjá sér og það væri ekkert víst að síminn væri nálægt henni þegar það liði yfir hana. Hún viti ekkert hvort eða hvenær einhver athugi með hana. Þá eigi hún erfitt með að sjá um sig sjálfa þegar hún sé slösuð. Þetta sé í annað skiptið sem hún fái synjun og hún skilji ekki af hverju.
Sjúkratryggingar bentu á í sínum andsvörum að í umsókn komi fram að konan hafi tvisvar sinnum fallið í yfirlið án fyrirvara á þremur árum og hafi í þeim aðstæðum verið fær um að nota síma. Framlagðar sjúkdómsgreiningar hennar uppfylli ekki skilyrði reglugerðar, um styrki vegna hjálpartækja, fyrir greiðsluþátttöku í öryggiskallherfi.
Taldi stofnunin sér því ekki heimilt að samþykkja umsóknina.
Úrskurðarnefnd velferðarmála segir í sinni niðurstöðu að samkvæmt því sem komi fram í gögnum málsins hafi konan meðal annars verið greind með POTS, yfirlið og örmögnun. Hún sé með stöðugan svima og fái reglulega aðsvif við gang en hún noti hækju heima við og hjólastól til lengri ferða. Þá séu dæmi um að hún hafi fallið í yfirlið. Að mati nefndarinnar sé ástand hennar ekki sambærilegt því sjúkdómsástandi sem veiti rétt til greiðsluþátttöku í öryggiskallkerfi. Skilyrði fyrir greiðsluþátttöku vegna kaupa á öryggiskallkerfi séu því ekki uppfyllt í tilviki konunnar.
Synjun Sjúkratrygginga var því staðfest.