Mánudagur 23.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Vísa flökkusögu og misskilningi um Pólverja á Íslandi á bug

Ritstjórn DV
Mánudaginn 23. mars 2026 10:35

Einstaklingur frá Póllandi varpar fram spurningu til Íslendinga á Reddit hvort það sé satt sem haldið sé fram á samfélagsmiðlum í Póllandi, að ásókn Pólverja sem búa á Íslandi í þjónustu kaþólskra góðgerðarsamtaka hérlendis hafi valdið því að stjórnvöld hafi ákveðið að stytta hámark þess tíma sem hægt sé að vera á atvinnuleysisbótum. Þeir sem svara innlegginu vísa þessu alfarið á bug og ljóst virðist að einhver misskilningur og flökkusögur séu á kreiki í þessum efnum meðal Pólverja.

Í innlegginu er vísað til góðgerðarsamtakanna Caritas sem starfa víða um heim. Samtökin starfa samkvæmt hugmyndafræði kaþólsku kirkjunnar og í samstarfi við kirkjuna. Caritas starfar hér á landi og samkvæmt heimasíðu samtakanna eru þau skráð til heimilis í safnaðarheimili kaþólsku kirkjunnar við Hávallagötu í Reykjavík. Á heimasíðunni kemur einnig fram að samtökin aðstoði innflytjendur, flóttamenn, fólk sem glímir við vanheilsu og fatlað fólk við að nálgast þá þjónustu sem í boði sé fyrir þessa hópa hér á landi. Einnig segir að samtökin veiti fjárhagsaðstoð þegar þörf sé á og slíkt sé mögulegt en það sé fjármagnað með peningagjöfum til samtakanna.

Atvinnuleysisbætur

Fyrirspyrjandinn segir hins vegar að á samfélagsmiðlum í Póllandi sé haldið fram að ásókn Pólverja í þjónustu og fjárhagsaðstoð frá Caritas hafi verið svo mikil að deild samtakanna hérlendis hafi farið í greiðsluþrot og í kjölfarið hafi verið lagt fram frumvarp um styttingu hámarkstíma greiðslu atvinnuleysisbóta.

Ljóst er að hér virðist um einhver misskilning að ræða enda eru atvinnuleysisbætur greiddar úr atvinnuleysistryggingasjóði og koma Caritas ekkert við.

Inga Sæland lagði í tíð sinni fram frumvarp á Alþingi til breytinga á lögum um atvinnuleysistryggingar í tíð sinni sem félags- og húsnæðismálaráðherra. Frumvarpið var lagt fram 1. desember síðastliðinn og 1. umræðu um það er lokið en það er enn til meðferðar í velferðarnefnd þingsins. Samkvæmt frumvarpinu yrði hámarkslengd þess tíma sem hægt er að fá greiddar atvinnuleysisbætur  styttur úr 30 mánuðum í 18.

Í greinargerð með frumvarpinu er ekkert minnst á að þessar breytingar snúist um einhvern tiltekinn hóp heldur um að koma í veg fyrir langtíma atvinnuleysi og að á móti styttingu bótatímabils verði lagður aukinn kraftur í þjónustu við atvinnuleitendur og að koma þeim sem fyrst aftur út á vinnumarkaðinn.

Í svörum þeirra Íslendinga sem svara innlegginu er því einnig vísað á bug að þessi breyting hafi beinst sérstaklega gegn Pólverjum á Íslandi. Fram kemur í flestum svörunum að almennt átti Íslendingar sig á mikilvægi fólks frá Póllandi við halda hjólum íslensks atvinnulífs gangandi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Vísa flökkusögu og misskilningi um Pólverja á Íslandi á bug
