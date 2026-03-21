Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar fór um víðan völl í ræðu sinni á flokkstjórnarfundi flokksins í dag. Fram kemur í fréttatilkynningu að hún hafi í ræðu sinni kynnt nýtt útspil Samfylkingarinnar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í maí. Þá hafi hún rætt meðal annars helstu verkefni ríkisstjórnarinnar frá því hún tók við stjórnartaumunum, stöðu efnahagsmála og þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Sagði Kristrún meðal annars í ræðunni:
„Okkar skilaboð eru þessi: Velkomin í Samfylkinguna. Við tökum ábyrgð á Íslandi. Og við tökum ábyrgð á nærsamfélaginu. Því að Íslandi vegnar best þegar við tökum ábyrgð hvert á öðru — þegar réttur og skylda fara hönd í hönd, og allir leggja sitt af mörkum.“
„Þetta er okkar hugmyndafræði: Það sem aðgreinir Samfylkingu og sósíaldemókrata frá öllum öðrum flokkum. Alltaf stolt. Alltaf jafnaðarfólk. Alltaf til þjónustu reiðubúin, fyrir fólkið í landinu.“
Um útspil Samfylkingarinnar fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar sagði Kristrún að það beri yfirskriftina:
„Tökum ábyrgð hvert á öðru því að það er okkar sannfæring að við léttum daglega lífið með því að gera nákvæmlega þetta: taka ábyrgð hvert á öðru.“
Kristrún segir útspilið ganga út á þrjú samvinnuverkefni ríkis og sveitarfélaga
Í fyrsta lagi að lækka kostnað barnafólks, meðal annars með þaki á leikskólagjöldum og lögfestingu á rétti leikskólavistar frá lokum fæðingarorlofs í skrefum, með sameiginlegri fjármögnun ríkis og sveitarfélaga.
Í öðru lagi að hlúa að fólkinu sem byggði landið. Með áframhaldandi þjóðarátaki í umönnun eldra fólks, þar sem biðlistum eftir hjúkrunarrýmum verði eytt árið 2030 og hafist verði strax handa við að stórefla þjónustu við eldra fólk í heimahúsum á fjölbreyttan hátt.
Og loks að:
„Auðvelda rekstur og uppbyggingu með því að gera það sama í sveitarstjórnum og við höfum á okkar fyrsta ári í ríkisstjórn: Hrista upp í kerfinu og ráðast í markvissa einföldun regluverks, til að liðka fyrir framtaki og verðmætasköpun.“
Um verkefni ríkisstjórnarinnar það sem af er kjörtímabilinu sagði Kristrún meðal annars:
„Við stjórn landsmála hefur Samfylkingin látið verkin tala: Við gerum það sem við sögðumst ætla að gera og erum óhrædd við að taka erfiðar ákvarðanir, og standa með þeim. Klára málin. Við hreyfum okkur hratt. Hristum upp í kerfinu. Og þetta mun ekki breytast, því til þess vorum við kosin. Þó að það þýði að stundum þurfum við að gera eitthvað sem er óþægilegt og kröftuglega mótmælt vegna þess að verkstjórn sem leiðir breytingar getur ekki alltaf gert öllum til geðs.“
Í tíð ríkisstjórnarinnar hafi stöðugleikaregla verið lögfest, ráðist í tiltekt og hagræðingu í ríkisrekstri, skuldir ríkisins lækkaðar um 7,5 prósent af landsframleiðslu, lagt fram fjármálaáætlun um hallalaus fjárlög 2027 — í fyrsta skipti í að verða áratug:
„Já, við erum að laga ríkisfjármálin eftir óstjórn síðustu ára. Og já, það tekur á. Það kallar á erfiðar ákvarðanir. En aðeins þannig náum við árangri og betra jafnvægi til lengri tíma.“