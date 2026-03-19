Fimmtudagur 19.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Telur að Trump vilji binda enda á stríðið en staðan er mjög snúin

Ágúst Borgþór Sverrisson
Fimmtudaginn 19. mars 2026 18:00

Donald Trump Bandaríkjaforseti. Mynd/Getty

Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri, telur að árásir Ísraela á orkuvinnviði í Íran séu stórhættulegt athæfi sem geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir alla heimsbyggðina:

„Nú berast fréttir af árásum Ísraela á eitt stærsta gassvæði heimsins í Íran. Þetta svæði, þ.e. Pars-gassvæðið er í Persaflóanum á milli Íran og Katar. Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar fordæma árásir á gassvæðið og óttast eðlilega viðbrögð frá Íran. Hagkerfi Katar er aðallega knúið áfram á gasútflutningi.

Bandaríkjamenn og Ísraelar hafa hingað til forðast árásir á olíu- og gasvinnslu í Íran af ótta við að Íranar myndu svara fyrir sig í sömu mynt með eldflauga- og drónaárásum á olíu- og gasframleiðslu í nágrannaríkjum sínum í Persaflóanum.

Þessi þróun er mjög alvarleg, ekki bara fyrir ríkin við Persaflóa heldur allt heimshagkerfið. Það kom í sjálfu sér ekki svo mikið á óvart að Íran réðist á herstöðvar Bandaríkjanna í ríkjunum við Persaflóa, en að ráðast á gas eða olíuinnviði er alvarlegt mál. Þessir innviðir eru líka á stórum svæðum og erfitt að verja þá.“

Stríðið kemur NATO ekki við

Hilmar telur kröfur Trumps um aðstoð NATO við stríðsreksturinn í Íran vera óraunhæfar:

„Donald Trump hefur varað við því að framtíð NATO sé slæm ef bandamenn aðstoða ekki við að tryggja að Hormússund sé opið. Samt er erfitt að sjá hvað þetta stríð kemur NATO við enda langsótt að Íran hafi ógnað öryggi NATO fyrir utan það að NATO er varnarbandalag en ekki árásarbandalag. NATO ríki Evrópu hvorki vilja né geta tekið þátt í hernaðinum gegn Íran. Þeirra áhyggjuefni er stríðið í Úkraínu sem ekki sér fyrir endann á og Bandaríkin hafa dregið sig að mestu út úr.

Eflaust telur Trump að hann eigi inni hjá NATO ríkjum Evrópu vegna aðstoðarinnar við Úkraínu. Þó NATO hafi aðstoðað Úkraínu mikið er rétt að halda því til haga að stríðið þar kemur  NATO ekki beint við vegna þess að Úkraína er ekki í NATO. Það stafar af því að aldrei hefur náðst samstaða um aðildina innan NATO.

Auk þess má halda því til haga að það var George W. Bush, þáverandi forseti Bandaríkjanna, sem hafði forystu um að ályktað yrði á leiðtogafundi NATO Í Búkarest árið 2008 að Úkraína gengi í NATO. Kanslari Þýskalands og forseti Frakklands vöruðu við þessu en urðu undir í því máli. Öllum er svo kunnugt um afleiðingarnar. Svo hefur Donald Trump sagt að Úkraína geti gleymt NATO aðild og það eftir 18 ára setu landsins í biðsölum NATO í Brussel.“

Hilmar bendir á að Trump sækist eftir bættum samskiptum við Rússa og hringi reglulega í Pútín. Rússar græði á ástandinu í Miðausturlöndum með aukinni olíusölu:

„Í núverandi ástandi vill Trump eins mikla olíu á markaðinn og hægt er og þess vegna hefur hann aflétt refsiaðgerðum á Rússland sem græðir á aukinni olíu og gassölu. Trump vill stuðla að stöðugleika á markaðnum eftir því sem hægt er. Indland kaupir rússneska olíu sem aldrei fyrr. Heyrst hefur að þess tekjuaukning Rússlands vegna ástandsins nemi um 150 milljónum Bandaríkjadala á dag. Mér skilst að Íran sé enn að flytja út olíu í gegnum Hormússund til Indlands og Kína. Hin löndin við Persaflóann geta þetta ekki.“

„Auðvitað ergir þetta NATO ríki Evrópu og ESB en Trump hefur litlar mætur á þessum löndum og stofnunum. Segir að NATO sé úrellt stofnun og að ESB hafi verið stofnað til að skaða Bandaríkin.“

Erfitt að sjá fyrir sér stríðslok

Hilmar segir að Trump vilji vinna einhliða og beita miklu herafli Bandaríkjanna. „Hann vill ekki alþjóðastofnanir eða alþjóðalög sem þvælast fyrir honum. Hann lítur á hefðbundna bandamenn með tortryggni og telur þá hafa farið illa með Bandaríkin með sníkjum sínum sem nú skulu enda. T.d. með 5% af vergri landsframleiðslu til varnarmála sem flest NATO ríki hafa engin efni á, en líka með því að draga þessi ríki inn í allskonar mál, nú átök við Íran og hernaðaraðgerðir við Persaflóann. Sennilega hefur Trump þó upprunalega talið að hægt yrði að sigra Íran fljótt með loftárásum sem myndu svo leiða til stjórnarskipta í landinu,“ segir Hilmar og telur að það verði miklum vandkvæðum bundið að binda endi á stríðið við Íran. Sennilega sé það þó vilji Bandaríkjaforseta:

„Ég sé ekki hvernig stríði Bandaríkjanna og Ísrael við Íran getur lokið með samningum á næstunni. Íranar munu gera kröfu um að refsiaðgerðum verði aflétt. Jafnvel fara fram á stríðsskaðabætur. Hvernig á svo að tryggja að ekki verði önnur loftárás á Íran? Það er ekkert traust til staðar á milli aðila. Alþjóðalög skipta litlu máli við svona aðstæður. Þó að þetta líti ekki vel út vonar maður samt að Bandaríkin, Ísrael og Íran átti sig á því að það tjón sem allt heimshagkerfið getur orðið fyrir vegna þessara átaka sé það mikið að best sé að hætta þessum átökunum og setjast við samningaborðið. Ég er ekki bjartsýnn en ég held að Donald Trump vilji nú finna leið til að ljúka þessu stríði.“

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Telur að Trump vilji binda enda á stríðið en staðan er mjög snúin
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Áætlunarakstur Strætó hættir í einu hverfi í Hafnarfirði – Samfylkingin segir ákvörðunina afdrifaríka
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Landsréttur staðfesti dóm yfir konu sem frelsissvipti og misþymdi Tinnu Guðrúnu Barkardóttur í Vinakoti
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Hernaðurinn hjá Bandaríkjamönnum heldur áfram að ganga brösuglega – Eldur kom upp í stærsta skipinu
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Lögreglan varar við grunsamlegum tölvupóstum
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Umdeilda lögreglukonan Aníta Rut sakfelld fyrir uppflettingar í LÖKE
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ragnar Bragason ósáttur við Hlyn lögreglumann og segir ráðherra éta upp hugmyndafræðina eftir hann – Rangfærslur og vanvirðing
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Vésteinn renndi yfir kortayfirlitið og fékk áfall – „Færslur, sem fengu hárin til að rísa“

Mest lesið

Vésteinn renndi yfir kortayfirlitið og fékk áfall – „Færslur, sem fengu hárin til að rísa“
Sauð upp úr í Krónunni þegar öryggisvörður reyndi að stöðva samlokuþjóf
Pétur rekinn úr Kórnum í gærkvöldi – Sakaður um ósæmilega hegðun
Komu að heimilinu ónýtu eftir ferðalag – „Ég syrgi minningarnar“
Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka

Nýlegt

Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
Hvorki mjólk né rjómi eru aðalhráefnin í tveimur þekktustu ístegundum Íslands
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Stjórnandi Facebook-hópsins stígur fram í máli Péturs Gauts – „Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi“
Fluttur á sjúkrahús með tvö brotin rifbein eftir samstuð
Lögreglan varar við grunsamlegum tölvupóstum
Umdeilda lögreglukonan Aníta Rut sakfelld fyrir uppflettingar í LÖKE
Áfall í herbúðum Real Madrid
Ragnar Bragason ósáttur við Hlyn lögreglumann og segir ráðherra éta upp hugmyndafræðina eftir hann – Rangfærslur og vanvirðing
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Færri flytja til Íslands
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Langvarandi nágrannaerjur í Laugardal halda áfram – „Mjög íþyngjandi fyrir okkur“

Langvarandi nágrannaerjur í Laugardal halda áfram – „Mjög íþyngjandi fyrir okkur“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Sauð upp úr í Krónunni þegar öryggisvörður reyndi að stöðva samlokuþjóf
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Bak við tjöldin hjá Bergrúnu Írisi
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Fangi ósáttur við að mega ekki fá kærustuna sína í heimsókn

Fangi ósáttur við að mega ekki fá kærustuna sína í heimsókn
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

„Ef Laufey nennir að halda þessu áfram, þá eru henni allir vegir færir“

„Ef Laufey nennir að halda þessu áfram, þá eru henni allir vegir færir“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Handtóku mann sem braust inn til flóðhestsins fræga – Mæðgurnar fengu áfallahjálp
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka

Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka
Fréttir
Í gær
Skólamál Reykjanesbæjar langt fram úr fjárhagsáætlun
Fréttir
Í gær
Telja að Landsréttur hafi átt að meta það hvort 13 stúlka hefði þroska til að samþykkja kynlíf með 21 árs manni
Fréttir
Í gær

Starmer fær hjálp úr óvæntri átt – Segir Trump barnalegan

Starmer fær hjálp úr óvæntri átt – Segir Trump barnalegan
Fréttir
Í gær

Hvorki mjólk né rjómi eru aðalhráefnin í tveimur þekktustu ístegundum Íslands

Hvorki mjólk né rjómi eru aðalhráefnin í tveimur þekktustu ístegundum Íslands
Fréttir
Í gær
Stjórnandi Facebook-hópsins stígur fram í máli Péturs Gauts – „Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi“
Fréttir
Í gær
Verk og vit hefst á morgun
Fréttir
Í gær

Eigandi RE/MAX sakfelldur fyrir markaðsmisnotkun

Eigandi RE/MAX sakfelldur fyrir markaðsmisnotkun
Fréttir
Í gær
Ísland.is sagt ekki uppfylla EES-reglur
Fréttir
Í gær
Ræstingakona lagði Hótel Akureyri – Var sökuð um þjófnað og trúnaðarbrest
Fréttir
Í gær
Beitti úðavopni og slökkvitæki gegn kærustu sinni
Fréttir
Í gær

Blaðamaður Morgunblaðsins harðneitar ásökunum Dags – „Hún skellti upp úr og neitaði því“

Blaðamaður Morgunblaðsins harðneitar ásökunum Dags – „Hún skellti upp úr og neitaði því“
Fréttir
Í gær

Hnikarr hneykslaður eftir að hann fékk svar frá Fjársýslunni – „Var ekki ríkisstofnun sæmandi“

Hnikarr hneykslaður eftir að hann fékk svar frá Fjársýslunni – „Var ekki ríkisstofnun sæmandi“
Fréttir
Í gær
Mannslát á Kársnesi: Verður ákærður fyrir manndráp
Fréttir
Í gær

Faldi tæpar tíu þúsund evrur í skóm

Faldi tæpar tíu þúsund evrur í skóm
Fréttir
Í gær
Pétur Gautur varar við Facebook-hópi þar sem reynt var að rústa mannorði hans
Fréttir
Í gær
Segir það þvætting að til standi að rukka fyrir Reykjanesbraut og Suðurlandsveg
Fréttir
Í gær

Hvað er að gerast á Reykjanesi? Þorvaldur telur að þessi sviðsmynd sé líklegust

Hvað er að gerast á Reykjanesi? Þorvaldur telur að þessi sviðsmynd sé líklegust
Fréttir
Í gær

Hópárásin í Túnunum: Mætti til að innheimta skuld og endaði á sjúkrahúsi

Hópárásin í Túnunum: Mætti til að innheimta skuld og endaði á sjúkrahúsi
Fréttir
Í gær
Ákært vegna alvarlegrar líkamsárásar á Vopnafirði
Fréttir
Í gær
Stýrivextir hækka um 0,25%