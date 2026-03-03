fbpx
Þriðjudagur 03.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sauð upp úr fyrir utan Nettó Þönglabakka – Beitti útdraganlegri kylfu

Ágúst Borgþór Sverrisson
Þriðjudaginn 3. mars 2026 15:00

Mynd: Já.is

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Maður úr Kópavogi hefur verið ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás og vopnaburð á almannafæri vegna atviks sem átti sér stað föstudagskvöldið 11. júlí 2025, fyrir utan Nettó við Þönglabakka í Breiðholti.

Ákærði er sakaður um að hafa slegið brotaþola fyrirvaralaust hnefahöggi í andlitið þannig að hann féll til jarðar. Er brotaþoli stóð upp og dró fram hníf tók ákærði upp útdraganlega kylfu sem hann geymdi í buxnastrengnum, og sló henni í átt að höfði brotaþola sem bar fyrir sig vinstri handlegg þannig að kylfan hafnaði á handleggnum og brotnaði. Segir að brotaþoli hafi hlotið roða á vinstri vanga og sár innan á vinstri kinn.

Aðalmeðferð í málinu verður við Héraðsdóm Reykjavíkur þann 5. mars. Þinghald er lokað af ókunnum ástæðum. Þar kann mögulega að ráða ungur aldur ákærða en aldur kemur ekki fram í ákæru.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Sauð upp úr fyrir utan Nettó Þönglabakka – Beitti útdraganlegri kylfu
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Frönsk kona ákærð fyrir náttúruspjöll við Sólheimajökulsveg
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Foreldrar Sólons stefna Icelandair – Telja ummæli félagsins ærumeiðandi
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Knútur frá deCODE til Syndis
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Kona föst í víti frelsissviptinga, nauðgana og misþyrminga
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Sýklalyfjaónæm salmonella fannst í fæðubótarefni
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Hökkuðu sig inn í umferðarmyndavélar og kortlögðu ferðir Khameini mánuðum saman
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Segir rant Útvarp Sögu ævintýralegt – „Á þetta fólk ekki heima á viðeigandi stofnun?“

Mest lesið

Undarleg sjálfsvígsalda erlendra karla á Pattaya – „Borgin tyggur fólk og spýtir því út auralausu“
10 tómustu Ameríkuvélar Icelandair – Hætt að fljúga til Detroit
Fannst eftir þriggja ára þrotlausa leit – „Loksins fengum við svör“
Bróðir Margrétar Löf rýfur þögnina – „Þú átt ekki að geta myrt einhvern og tekið svo arf eftir hann“
Leikarinn nær óþekkjanlegur og samsæriskenningar farnar á flug – „Ekki séns í helvíti að þetta sé sama manneskjan“

Nýlegt

Ingibjörg kom að syni sínum meðvitundarlausum eftir TikTok-áskorun
Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör
Vikan á Instagram: „Var með smá fordóma fyrst sem ég skammast mín fyrir núna“
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Knútur frá deCODE til Syndis
Kona föst í víti frelsissviptinga, nauðgana og misþyrminga
Misskilningur í heimahúsi leiddi til lífshættulegra aðstæðna – Eiginkonan stakk mann sinn og kastaði í hann skærum
Stjarnan æfir hjá utandeildarliði á meðan hann bíður eftir niðurstöðu í málinu
Sýklalyfjaónæm salmonella fannst í fæðubótarefni
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Von á hríðarveðri á suðvesturhorninu í dag
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

10 tómustu Ameríkuvélar Icelandair – Hætt að fljúga til Detroit

10 tómustu Ameríkuvélar Icelandair – Hætt að fljúga til Detroit
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Fannst eftir þriggja ára þrotlausa leit – „Loksins fengum við svör“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Gunnar segir sameiningu sveitarfélaga geta lagað vanda Bítlakynslóðarinnar – „Margfalt öflugri eining“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Hótaði öðrum lífláti og stjórnaði hjólabát undir áhrifum – „Ég mun birtast einn daginn og brjóta hvert bein í andlitinu á þér fyrir framan börnin þín“

Hótaði öðrum lífláti og stjórnaði hjólabát undir áhrifum – „Ég mun birtast einn daginn og brjóta hvert bein í andlitinu á þér fyrir framan börnin þín“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Vilja son Trump í fremstu víglínu – Fjórir bandarískir hermenn fallnir

Vilja son Trump í fremstu víglínu – Fjórir bandarískir hermenn fallnir
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Hrottafengin nauðgun á Akureyri fer loksins fyrir dóm
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Heitt í kolunum á Litla Hrauni – Kristleifur sló samfanga sinn í gólfið

Heitt í kolunum á Litla Hrauni – Kristleifur sló samfanga sinn í gólfið
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Bróðir Margrétar Löf rýfur þögnina – „Þú átt ekki að geta myrt einhvern og tekið svo arf eftir hann“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Hótaði lögreglumanni í Vestmannaeyjum ítrekað lífláti
Fréttir
Í gær

Sauð upp úr í Torfufelli – Ákærður fyrir stórhættulega árás með hafnaboltakylfu

Sauð upp úr í Torfufelli – Ákærður fyrir stórhættulega árás með hafnaboltakylfu
Fréttir
Í gær

„Þeir tóku þátt í að verja biskupinn alveg fram í rauðan dauðann og mér finnst bara að þeir mættu allir sem einn skammast sín“

„Þeir tóku þátt í að verja biskupinn alveg fram í rauðan dauðann og mér finnst bara að þeir mættu allir sem einn skammast sín“
Fréttir
Í gær
Sagði fyrrum sambýliskonuna hafa kært sig fyrir heimilisofbeldi til að hefna sín fyrir sambandsslitin
Fréttir
Í gær
Sérfræðingur hefur áhyggjur af innrásinni í Íran – „Útilokað að knýja fram stjórnarskipti með loftárásum“
Fréttir
Í gær

Margir minnast Davíðs – „Hann markaði djúp spor í íslenskt samfélag“

Margir minnast Davíðs – „Hann markaði djúp spor í íslenskt samfélag“
Fréttir
Í gær
Eigendur þriggja húsa lögðu borgina sem fór ekki eftir ákvæðum laga
Fréttir
Í gær
Guðrún: „Þung og sorgleg tíðindi“
Fréttir
Í gær
Davíð Oddsson er látinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“

Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Árásin á Íran sé ólögleg og hafi slæm áhrif – „Hver er þá hin yfirvofandi hætta?“

Árásin á Íran sé ólögleg og hafi slæm áhrif – „Hver er þá hin yfirvofandi hætta?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Árásir halda áfram eftir sögulegan dauðdaga – Blendnar tilfinningar írönsku þjóðarinnar og mikil óvissa framundan

Árásir halda áfram eftir sögulegan dauðdaga – Blendnar tilfinningar írönsku þjóðarinnar og mikil óvissa framundan
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Riðlaðist á dádýrshræi í vegkanti – Gæti átt fimm ára fangelsi yfir höfði sér
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni

Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni

Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Trump lýsir yfir stríði gegn Íran
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Slapp með skrekkinn – Reiddist verulega eftir að aðdáun hans á „saurlífissíðum“ var afhjúpuð