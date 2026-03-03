Sauð upp úr fyrir utan Nettó Þönglabakka – Beitti útdraganlegri kylfu

Maður úr Kópavogi hefur verið ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás og vopnaburð á almannafæri vegna atviks sem átti sér stað föstudagskvöldið 11. júlí 2025, fyrir utan Nettó við Þönglabakka í Breiðholti.
Ákærði er sakaður um að hafa slegið brotaþola fyrirvaralaust hnefahöggi í andlitið þannig að hann féll til jarðar. Er brotaþoli stóð upp og dró fram hníf tók ákærði upp útdraganlega kylfu sem hann geymdi í buxnastrengnum, og sló henni í átt að höfði brotaþola sem bar fyrir sig vinstri handlegg þannig að kylfan hafnaði á handleggnum og brotnaði. Segir að brotaþoli hafi hlotið roða á vinstri vanga og sár innan á vinstri kinn.
Aðalmeðferð í málinu verður við Héraðsdóm Reykjavíkur þann 5. mars. Þinghald er lokað af ókunnum ástæðum. Þar kann mögulega að ráða ungur aldur ákærða en aldur kemur ekki fram í ákæru.