Dularfullur dauðdagi rússnesks forsetaframbjóðenda – Fullyrti að Ghislaine Maxwell væri sálufélagi sinn

Rússneski athafnamaðurinn og fyrrum forsetaframbjóðandinn Umar Dzhabrailov fannst látinn í lúxusíbúð sinni í Moskvu aðfaranótt mánudags. Samkvæmt rússneskum miðlum fannst Dzhabrailov liggjandi í blóðpolli með skotsár á höfði en nærri líki hins 67 ára gamla auðkýfings fannst Luger-skambyssa sem talið er að hann hafi notað til þess að svipta sig lífi. Hann hafði um skeið glímt við andleg veikindi og fíkniefnamisnotkun.
Ýmsar samsæriskenningar eru hins vegar á lofti enda kom nafn Dzhabrailov talsvert fyrir í Epstein-skjölunum svokölluðu og hann átti náið samband við helsta samverkamann Epstein, Ghislaine Maxwell.
Dzhabrailov var alræmdur í Rússlandi og víðar enda var hann á árum áður höfuð tsjetsjenísku-mafíunnar í Moskvuborg og lifði ævintýralegu lífi. Hann var moldríkur og sló sér upp með heimsfrægum konum, þar á meðal átti hann um skeið vingott við ofurfyrirsætuna Naomi Campbell.
Þá bauð hann sig fram í embætti forseta Rússlands árið en laut í lægra haldi fyrir Vladimir Pútín árið 2000 en Dzhabrailov varð að sætta sig við aðeins 0,1% atkvæða. Nokkrum árum síðar, árið 2004, hlaut hann eitt af þingsætum Tsjetsjeníu á rússneska þinginu og sat eitt fimm ára kjörtímabil.
Í Epstein-skjölunum kom Dzhabrailov talsvert fyrir en þar mátti meðal annars finna eftirfarandi skeyti hans til Ghislaine Maxwell árið 2001:
„Kæra Ghislaine, ég er kominn heim frá London, verð í Moskvu. Langar svo til að hitta þig en ég verð að vita hvenær þú kemur nákvæmlega því mig langar til að sjá um þig og skipuleggja eitthvað skemmtilegt. Óska þér alls hins besta! Umar.“
Maxwell svaraði svo skeytinu og sagði að von væri á henni, Epstein og sameiginlegum vini til Moskvu eftir viku og sagðist hlakka til að hitta hann.
Dzhabrailov tjáði sig um sambandið við Maxwell þegar hún var dæmd í 20 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot og mansal. Sagði hann að Maxwell hefði verið sálufélagi sinn og kynnt hann fyrir Epstein. Hann hafi hins vegar ekki gert sér í hugarlund að hún væri flækt inn í kynferðisbrota- og mansalshring níðingsins. Sagðist hann vera miður sín yfir örlögum vinkonu sinnar.