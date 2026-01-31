Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“

„Pöntuðum vörur fyrir tveimur árum og greiddum þær en vörurnar hafa ekki komið og engin endurgreiðsla. Þetta eru svik og stuldur og ekkert annað. Þetta kallast glæpamennska,“ segir viðskiptavinur fjölskyldufyrirtækis á Selfossi.
„Það eru almannahagsmunir að þau fái ekki að halda áfram með þessum hætti,“ segir lögmaðurinn Jón Stefán Hjaltalín sem stendur í málarekstri gegn þessu sama fyrirtæki fyrir hönd umbjóðenda sinna.
Fyrirtækið sem um ræðir heitir „Byggjum saman ehf“ og raunar er félagið skráð í fyrirtækjaskrá Skattsins undir heitinu „Byggjum ehf.“
Um er að ræða lagerslausa heildverslun sem flytur inn byggingarvörur erlendis frá samkvæmt pöntunum. Leitað er hagstæðra verða en pöntuðum vörum er safnað í gám í innkaupalandinu og þegar gámurinn er orðinn fullur er hann sendur heim til Íslands. Á þeim tímapunkti greiðir viðskiptavinurinn annaðhvort helminginn af verði vörunnar eða fullgreiðir hana.
Mörg dæmi eru um að vörur pantaðar já Byggjum saman hafi skilað sér afar seint til viðskiptavina eða aldrei. Sumir viðskiptavinir hafa gefist upp á biðinni og sviknum loforðum og afsökunum frá eigendum fyrirtækisins og rift kaupum. En ekki er hlaupið að því að fá vöruna endurgreidda.
Viðskiptavinir sem telja sig svikna af fyrirtækinu hafa rakið þá sögu að einhverju leyti í Facebook-hópnum „Byggjum okkar hús“ og þaðan eru ummælin í upphafi fréttarinnar. Kona sem var í sambandi við DV í vikunni sagðist hafa keypt vörur af fyrirtækinu fyrir um 500 þúsund krónur og greitt þær fyrirfram, en þær hafi ekki skilað sér. Eftir að hún gafst upp á biðinni og rifti kaupunum hefur hún fengið eitthvað af upphæðinni sem hún hafði greitt til baka en ekki alla.
Systkinin Marinó Þór Jónasson og Áslaug Jónasdóttir, sem reka saman fyrirtækið Bitrugerði ehf. á Akureyri, pöntuðu vörur hjá Byggjum saman í byrjun árs 2024 fyrir hátt í fimm milljónir króna. Þessar vörur hafa aldrei skilað sér.
Jón Stefán Hjaltalín, lögmaður systkinanna í Bitrugerði, kærði Byggjum saman til Lögreglunnar á Suðurlandi þann 20. ágúst árið 2024 eftir margra mánaða árangurslausa bið þeirra eftir vörum sem þau höfðu greitt fyrir, upp á rétt um 4,5 milljónir króna. Í kærunni segir:
Atvik málsins eru með þeim hætti að einkahlutafélagið Bitrugerði ehf. pantar vörur frá félaginu Byggjum ehf., kt. 690618-0600. Framangreindir aðilar, þ.e. Þórunn Helga Sigurðardóttir er stjórnarformaður félagsins og Axel Kjartan Baldursson er framkvæmdastjóri, bæði eru þau með prókúru. Félagið gefur út reikninga annar reikningurinn er dags. 22. febrúar 2024 að fjárhæð kr. 3.952.397 og hinn 22. mars 2024 að fjárhæð kr. 499.642. Umræddir reikningar voru greiddir þann 27. febrúar og 26. mars. Vörur samkvæmt reikningum hafa aldrei verið afhentar og var kaupunum rift og af samskiptum við stjórnarformann, dags. 27. júní 2024, var fallist á riftun en endurgreiðsla ekki borist.
Kærðu reka fyrirtæki sem sérhæfir sig í innflutningi á vörum frá Evrópu og Norður Ameríku. Þá segir á heimsíðu félagsins að fyrirtækið er ekki með verslun eða vörur á lager, innkaupin eru hverju sinni fyrir hvern og einn og vörum safnað í gám og þegar gámur er orðinn fullur, þá er hann sendur heim. Skv. skilmálum fyrirtækis þá er annað hvort greitt 50% staðfestingargjald eða fullgreitt vöruna. Bitrugerði greiðir vörurnar að fullu samkvæmt útgefnum reikningum.
Kærðu hafa ekki lagt fram nein gögn sem sýna að greiðsla hafi verið nýtt til innkaupa á umræddum vörum eða yfirhöfuð einhverjar ráðstafanir gerðar til að afhenda þær vörur sem þegar er greitt fyrir. Engar heimildir voru til að nýta þá fjármuni sem Bitrugerði ehf. greiðir nema beinlínis í sambandi við þær vörur sem kærandi átti að fá. Ef ekki var hægt að afhenda vörurnar bar kærðu að skila þeim fénu til baka, þeim var því óheimilt að nýta féð með öðrum hætti.
Í kæru Jóns kemur ennfremur fram að Byggjum saman hafði nýlega endugreitt systkinunum 1.170.000 krónur. Töluverð skuld stendur hins vegar eftir. Marinó segir í samtali við DV að Byggjum saman skuldi þeim enn um 2,2 milljónir króna. „Ég sé ekki fram á að fá rest,“ segir hann. Jón, lögmaður hans, heldur samt innheimtuaðgerðum áfram:
„Ég sendi greiðsluáskoun í janúar og er að bíða eftir að þau kvitti undir móttöku á því. Svo fer þetta í fjárnám. Þau skrifuðu í desember undir sjálfskuldarábyrgð sem ég veit ekki hvað kemur út úr. Eftir stendur að þeir fjármunir sem fóru frá þeim til að kaupa þessar vörur hafa greinilega verið notaðir í eitthvað annað en að kaupa inn,“ segir lögmaðurinn. Í erindi til ríkissaksóknara bendir hann á að Byggjum saman hafi ekki lagt fram nein gögn sem sýni að greiðslan hafi verið nýtt til innkaupa á þeim pöntuðu vörum sem þegar hafði verið greitt fyrir.
„Þetta eru svo háar tölur,“ segir hann ennfremur og blöskrar framganga fyrirtæksisins. Hann segir líka augljóst að Byggjum saman sé að nota fé sem kemur inn vegna greiddra pantana til að greiða upp einhverjar vanskilaskuldir vegna fyrri pantana. „Þetta vindur upp á sig, þetta er snjóbolti sem þau velta á undan sér,“ segir hann. Benfir hann á að óheimilt er að nota fjármunina sem viðskiptavinir greiða fyrir pantanir sínar í annað en að leysa út þær vörur.
Jón segist ekki vera vanur að greina frá störfum sínum í fjölmiðlum en telur nauðsynlegt að varað sé við þessum viðskiptaháttum. „Það eru almannahagsmunir að þau fái ekki að halda áfram með þessum hætti.“
Lögreglan á Suðurlandi vísaði kæru Bitrugerðis-systkinanna frá á þeim grundvelli að um einkaréttarágreining væri að ræða. Sú ákvörðun var kærð til ríkissaksóknara sem felldi hana úr gildi og gerði lögreglunni skylt að rannsaka málið. Að sögn systkinanna og Jóns er hins vegar ekkert að frétta af rannsókninni og hefur Jón undanfarið ítrekað kallað eftir svörum lögreglunnar um gang rannsóknarinnar.
„En þetta er eins og að tala við vegg. Það kemur ekkert. Þetta er bara alveg dautt,“ segir hann.
Þann 20. nóvember 2025 kærði hann tafir lögreglunnar á því að framkvæma fyrirmæli ríkisaksóknara um að taka málið til rannsóknar. Í kærunni var þess óskað að ríkissaksóknari beitti eftirlitsvaldi sínu og tryggi að lögreglustjórinn á Suðurlandi framfylgi fyrirmælum ríkissaksóknara um að hefja rannsókn málsins.
Jón segir augljóst að um sakamál en ekki einkamál sé að ræða, sem ríkissaksóknari hefur tekið undir. Um sé að ræða brot á annarri málsgrein 247. greinar almennra hegningarlaga. Hún kveður á um að hafi maður notað peninga annars manns heimildarlaust í sjálfs síns þarfir skuli hann sæta fangelsi allt að sex árum.
Maður sem ekki vill koma fram undir nafni afhenti DV afrit af kæru sinni á hendur Byggjum saman. Málið snerist um gufubaðsklefa sem átti setja upp í sumarhúsi mannsins. Gripurinn kostaði um 700 þúsund krónur og var pantaður í maí árið 2025. Þann 2. júní kom reikningur fyrir vörunni sem maðurinn greiddi í gegnum greiðslugáttina Payday. Eindagi reikningsins var 3. júní og var hann greiddur þann dag.
Gufubaðsklefinn átti að koma um miðjan júlí en þegar maðurinn hafði ekkert heyrt frá Byggjum saman hafði hann samband 7. ágúst til að forvitnast um stöðuna. Fékk hann þau svör að tafir hefðu orðið hjá birgjanum en varan kæmi í síðasta lagi í annarri viku í septemnber.
Ekkert bólaði þó á sendingunni en er hann hafði samband þann 10. október var honum tjáð að sánan væri komin til landsins, hún væri í geymslu á Selfossi og hægt væri að keyra hana heim til mannsins hvenær sem hentaði. Af því varð þó aldrei og þann 10. nóvember var manninum nóg boðið og sendi töluvpóst með reikningsupplýsingum og ósk um riftun á kaupunum og endurgreiðslu.
En honum hefur hvorki borist endurgreiðsla né varan sem hann pantaði og greiddi fyrir. Rétt eins og systkinin í Bitrugerði kærði hann málið til lögreglustjórans á Suðurlandi, kærunni var vísað frá og borið við að um einkaréttarágreining væri að ræða. Hann kærði þá ákvörðun til ríkissaksóknara sem felldi hana úr gildi og gerði lögreglu skylt að rannsaka málið. Af þeirri rannsókn hefur þó ekki enn orðið.
Eins og fyrr segir er Byggjum saman ehf skráð sem Byggjum ehf í fyrirtækjaskrá Skattsins. Eigendur eru Þórunn Helga Sigurðardóttir og Axel Kjartan Baldursson. Starfsemin er skilgreind sem heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki.
Þórunn er skráð stjórnarformaður félagsins og hefur hún átt í samskiptum við þá viðskiptavini sem DV hefur skoðað þessi mál hjá. Hafa þau samskipti meðal annars einkennst af ítrekuðum loforðum Þórunnar um að vara sé að skila sér, eða eftir atvikum að endurgreiðsla sé á leiðinni. Oftar en ekki hafa þessi loforð ekki ræst.
Á vefsíðu fyrirtæksins segir að það sé lítið fjölskyldufyrritæki sem sérhæfi sig í innflutningi á vörum frá Evrópu og Norður-Ameríku. Aðalmarkmiðið sé að fá hagstætt verð á gæðavöru og leyfa viðskiptavinum að njóta þess að kaupa inn með lágri álagningu. „Við erum með aðstöðu rétt fyrir utan Selfoss og náum þannig að sameina lager og skrifstofu með heimili okkar. Þetta er liður í því að álagning geti haldist,“ segir ennfremur. Kemur fram að eingöngu sé um vefverslun að ræða og þau séu með lítið á lager hverju sinni. Safnað sé í gám erlendis og gámur sendur heim til Íslands um leið og hann er orðinn fullur.
Til að allrar sanngirni sé gæti skal tekið fram að Byggjum saman lætur þess getið á vefsíðunni að afhendingartími geti orðið langur. Hins vegar er það einnig svo að í mörgum tilvikum hefur varan aldrei borist eða afhending dregist langt umfram þann tíma sem heitið var.
Einnig er rétt að geta þess að í umræðum um fyrirtækið í áðurnefndum Facebook-hópi, Byggjum okkar hús, eru nokkrir sem segjast hafa átt í ánægjulegum viðskiptum við fyrirtækið og pantaðar og greiddar vörur hafi ávallt borist þeim.
DV hafði sambandi við Þórunni Helgu Sigurðardóttur sem hafði það að segja að verið væri að taka til í rekstrinum og allar skuldir við viðskiptavini yrðu gerðar upp á næstunni. Hún kenndi slæmum birgjum um þau tilvik sem hér hafa verið rakin en vildi að öðru leyti lítið tjá sig um málið.