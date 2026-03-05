Þetta verður fyrsti viðburður Þjóðaróperunnar

Opinberað hefur verið hver verður allra fyrsti viðburður á vegum Þjóðaróperunnar sem nýlega tók til starfa en um er að ræða viðamikla dagskrá sem sýnd verður víða um land en frumsýningin verður í Hofi á Akureyri.
Áður hafði verið greint frá því að fyrsta stóra óperuuppfærslan á vegum Þjóðaróperunnar verður í Hörpu á næsta ári en fyrir valinu varð ópera Giuseppe Verdi, Falstaff.
Þjóðaróperan er hluti af Þjóðleikhúsinu en á Facebook-síðu leikhússins er vitnað í viðtal Morgunblaðsins við Finn Bjarnason óperustjóra en þar fjallar hann um þennan opnunarviðburð Þjóðaróperunnar en greint er nánar frá efni viðburðarins á vef Þjóðleikhússins.
Þar segir að frumsýningin verði í Hofi á Akureyri næsta haust en nánari dagsetning er ekki nefnd. Í framhaldinu verði viðburðurinn fluttur víðar um land, m.a. á Egilsstöðum og að endingu í Reykjavík. Sé þetta í takt við stefnu hinnar nýju Þjóðaróperu en lagt sé upp með að starfsemin verði um allt land – enda sé hún ópera þjóðarinnar allrar.
Opnunarviðburðurinn muni samanstanda af skemmtilegri dagskrá þar sem Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, einsöngvarar, kórar og leikarar muni leiða áheyrendur meðfram helstu vörðum óperusögunnar og tengja við mikilvæg tímamót í íslenskri menningar- og hugmyndasögu.
Á tónleikunum muni m.a. koma fram nýráðnir söngvarar óperunnar en hverjir það verði liggi ekki fyrir að svo stöddu því ekki hafi enn verið ráðið í stöðurnar. Leikarar Þjóðleikhússins muni einnig taka þátt. Ólafur Egilsson muni leikstýra dagskránni í Hofi sem verði vegleg og skemmtileg en miðasala verði auglýst síðar.
Að sögn Þorvaldar Bjarna Þorvaldssonar tónlistarstjóra Menningarfélags Akureyrar, sé það einstakt gleðiefni að þessi viðburður verði í Hofi á Akureyri og gefi skýrt til kynna að óperan ætli sér að standa undir nafni.
Segir að lokum að sýningin sé framleidd í samstarfi við Menningarfélagið sem rekur Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, Leikfélag Akureyrar og Menningarhúsið Hof, en öll svið félagsins taki þátt í sköpun og framkvæmd þessarar opnunarsýningar Þjóðaróperunnar.