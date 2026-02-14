fbpx
Laugardagur 14.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Miklar breytingar framundan hjá Önnu Kristjáns – „Það kemur að leikslokum“

Fókus
Laugardaginn 14. febrúar 2026 10:30

Anna Kristjánsdóttir.

Anna Kristjánsdóttir mun flytja aftur til Íslands frá Tenerife, þar sem hún hefur búið undanfarin ár, síðar á þessu ári. Hún greindi frá þessu í sínum daglega pistli á Facebook nú í morgun. Anna segir ástæðurnar bæði heilsufarslegar og félagslegar.

Frá því að hún flutti til Tenerife hefur Anna verið ófeimin við að lofa lífið þar syðra og hún er án efa þekktasti Íslendingurinn sem býr á eyjunni. Í viðtali DV við Önnu sem tekið var síðasta vor dró hún hins vegar ekki dul á það að hún myndi á endanum flytja aftur heim til Íslands.

Anna Kristjáns á Tenerife: Dásamlegt en einmanalegt hér – flyt bráðum heim í öryggið, fjölskylduna og áhugamálin

Í pistli Önnu í morgun segir hún frá því að nágrannar hennar sem flestir séu Bretar viti eitt og annað um nágranna sína þar á meðal um hana:

„Þeir voru búnir að komast að því að ég væri að flytja til baka til Íslands löngu áður en ég vissi það. En stundum er fótur fyrir kjaftasögunum og svo er einnig í þessu sambandi, en spurningin er samt þessi. Hvernig komust nágrannar mínir að þessu?“

Leikslok

Anna segist stefna að flutningum aftur til Íslands í sumar. Fyrir þessu séu ýmsar ástæður, fyrst og fremst heilsufarslegar sem og félagslegar. Hún segir að veikindi sem komu upp hjá henni í nóvember hafi ýtt undir þessa ákvörðun:

„Gerði ég mér grein fyrir því að sama hve ég lifi lengi, það kemur að leikslokum og þrátt fyrir að hafa notið lífsins hér í sólinni, má búast við að heilsan byrji að bila og þá vil ég heldur geta átt samskipti við heilbrigðisstarfsfólk sem ég get tjáð mig beint við heldur en einhverja lækna sem kunna bara spænsku eða arabísku eins og núverandi heimilislæknir hér í Los Cristianos.“

Hún hafi því notast við einkalækni á eyjunni sem hafi búið í mörg ár í Bandaríkjunum. Hann hafi staðið sig ágætlega og hann eigi þakkir skildar, en hún hafi fengið slíka toppþjónustu á Íslandi í kringum jólin síðustu að hún hafi ákveðið að flytja heim. Þar að auki eigi félagslegu þættirnir stóran þátt í þeirri ákvörðun:

„Börn og barnabörn og ekki má gleyma öllum gömlu félögunum.“

Anna segist munu flytja í íbúð Búseta í Árbæ en hún hafi sótt um og fengið íbúðinni úthlutað eftir að hafa verið óvirkur meðlimur í félaginu frá 2004.

Anna segir að flutningarnir heim muni óhjákvæmilega hafa þau áhrif að hennar vinsælu pistlum muni fækka:

„Enda nenni ég ekki að vakna fyrir klukkan átta á hverjum morgni til að ljúga einhverjum frægðarsögum.“

