„Ég ferðast ein – Þetta er aðferðin til að fá ókeypis mat, drykki og leiðsögn í öllum löndum sem ég heimsæki“

Hin rúmenska Orsolya Lorincz, 34 ára, lýsti óhefðbundnu ferðaráði sínu í viðtali við Jam Press. Lorincz nær sér í „tímabundinn kærasta“ í hverju nýju landi sem hún heimsækir og segir að það sé snjöll leið til að fá ókeypis mat og sökkva sér niður í menningu heimamanna á ósvikinn hátt. Lorincz fullyrti að hún sé hreinskilin við mennina sem hún hittir, sem eru meira en fúsir til að taka á móti henni.
„Þeir endast venjulega í viku,“ sagði Lorincz um fríástir sínar. „Það fer eftir því hversu lengi ég dvel í landi þeirra.“
Lorincz segir að um leið og hún lendir í nýju landi byrji hún strax að leita að mögulegum kærustum á stefnumótaappinu Hinge.
„Ég finn, frekar fljótt, staðbundinn strák sem er sáttur við að vera tímabundinn kærasti,“ útskýrði hún. „Hann sýnir mér um, eldar morgunmat fyrir mig, kaupir drykki og mat og stundum gisti ég jafnvel hjá þeim, ef við erum í góðri stemningu.“
Lorincz byrjaði að ferðast ein árið 2016 eftir að hafa sagt upp dagvinnu sinni og selt íbúðina sína. Hún nær að spara takmarkaða fjármuni sína með hjálp tímabundinna kærasta sinna.
„Ég nota þá ekki fyrir ókeypis ferðir, frekar fyrir ókeypis máltíðir og sem leiðsögumenn,“ útskýrði hún. „Ég hætti að hitta þá þegar ég fer úr landi.“
Lorincz heldur því fram að tímabundnir kærastar hennar séu sérstaklega hjálpsamir við að hjálpa henni að forðast ofmetnar ferðamannagildrur.
„Þegar maður þekkir heimamenn geta þeir sýnt manni hluti, leynistaði eða hefðir sem ferðaskrifstofur geta ekki. Það hjálpar til við að upplifa landið á einstakari hátt,“ segir Lorincz. Hún segir að hún njóti þess að ferðast ein þar sem henni líkar ekki að vera bundin af ákveðinni ferðaáætlun eða þörfum annarrar manneskju.
„Kosturinn er sá að ég hef frelsi til að koma og fara til lands eins og ég vil og ég þarf ekki alltaf að skipuleggja það við maka,“ útskýrði hún.
Þótt hún hafi ekki útskýrt í smáatriðum hvernig hún gætir öryggis síns á meðan hún stundar ástarsambönd við karla í ferðalögum sínum, sagði hún að hún vonaðist til að það að tala opinberlega um reynslu sína muni hjálpa til við að normalisera það að konur séu frjálslegri.
Lorincz birti nýlega færslu á samfélagsmiðlum um „tímabundnu kærastana“ sína og hefur síðan þá fengið fjölmörg tilboð til að hjálpa henni að halda áfram ferðahefð sinni.
„Ég fæ tilboð í einkaskilaboðum mínum og athugasemdum um að vera kærasta karla um allan heim. Þeir segja að ég geti heimsótt landið þeirra og verið kærastan þeirra í viku.“