Meðleikari gaf henni bók þar sem henni var sagt að borða minna

Ástralska leikkonan Margot Robbie segir að karlkyns meðleikari hennar hafi eiu sinni gefið henni bók þar sem henni var sagt að „borða minna.“ Segir Robbie að henni hafi fundist gjöfin móðgandi.
„Mjög, mjög snemma á ferli mínum gaf leikari sem ég vann með, karlkyns leikari, mér bók sem hét „Af hverju franskar konur fitna ekki,“ og það var í raun bók þar sem þér var sagt að borða minna,“ sagði hún við mótleikkonu sína í kvikmyndinni Wuthering Heights, Charli XCX, í myndbandsviðtali fyrir Complex.
„Og ég hugsaði bara: „Vá, fokkaðu þér karl,“ sagði hún um viðbrögð sín.
Robbie sagði að hún vissi ekki hvað varð um leikarann þar sem atvikið hafi átt sér stað fyrir löngu síðan.
„Hann gaf mér í raun bók til að láta mig vita að ég ætti að léttast,“ sagði Robbie.
Bókin Franskar konur fitna ekki: Leyndarmálið að borða til ánægju er eftir Mireille Guiliano og kom út árið 2007. Samkvæmt lýsingu bókarinnar er ekki um megrunarbók að ræða heldur leiðarvísi um hvernig eigi að nálgast heilbrigðan lífsstíl og „innblásandi sýn á heilsu og mataræði fyrir okkar tíma.“
Robbie gaf ekki upp nafn leikarans, en ferill hennar hófst árið 2008 þegar hún var 18 ára í sjónvarpsþáttunum Neighbours eða Nágrannar sem nutu mikilla vinsælda í fjölda ára í Ástralíu og víðar.
Robbie hefur vakið mikla athygli við kynningu á nýjustu mynd sinni Wuthering Heights. Myndin er gerð eftir klassísku skáldsögunni eftir Emily Brontë frá árinu 1847 og leikur Jacob Elordi aðalhlutverkið á móti Robbie.
Þykir Robbie takast einstaklega vel við í fatastíl og útliti við kynningarstörfin. Í síðustu viku sótti leikkonan innblástur frá Brönte-systrunum á frumsýningu myndarinnar í Bretlandi með stórkostlegu armbandi sínu á vinstri úlnliðnum, fullkomin eftirlíking af 175 ára gömlu sorgararmbandi sem Charlotte Brönte átti og bar eitt sinn.
Eftir andlát systra Charlotte, Emily og Anne létust með fimm mánaða millibili, í desember 1848 og maí 1849, lét Charlotte gera armband úr hári þeirra, ofið saman og fléttað saman um alla eilífð.
Robbie lék sama leik við kynningar á kvikmyndinni Barbie árið 2023, þar sem hún mætti í nýjum fatnaði við hverja kynningu, gerðum eftir fatnaði hinna ýmsu Barbie dúkka frá síðustu áratugum.