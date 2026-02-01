Rakel María Hjaltadóttir og Guðmundur Lúther Hallgrímsson eru trúlofuð. Guðmundur bar upp bónorðið eftir fullkominn ævintýradag að sögn Rakelar Maríu, en parið er statt á náttúruverndarsvæðinu Maasai Mara í Kenýa.
„Þúsund sinnum já. Það er óhætt að segja að Maasai Mara ævintýrið muni aldrei gleymast. Eftir fullkominn ævintýradag sem byrjaði á sólarupprás í 2000 fetum yfir í safarí drauma minna endaði hann óvænt á fallegustu kvöldstund lífs míns yfir sólsetrinu endaði hann óvænt á fallegustu kvöldstund lífs míns yfir sólsetrinu þar sem Gummi bar upp spurningu sem var mjög auðvelt að svara,“ skrifar Rakel á Instagram.
View this post on Instagram
Rakel María er förðunarfræðingur og starfar sem markaðsstjóri hjá Saffran og Guðmundur starfar sem stafrænn markaðsstjóri hjá Bláa lóninu. Þau eru bæði duglegir hlauparar og hafa vakið athygli meðal annars í Bakgarðshlaupinu. Þau eru einnig dugleg að ferðast og deila myndum frá ferðalögum sínum með fylgjendum sínum á samfélagsmiðlum.