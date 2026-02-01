fbpx
Sunnudagur 01.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

„Þúsund sinnum já“

Ragna Gestsdóttir
Sunnudaginn 1. febrúar 2026 14:30

Guðmundur og Rakel María. Mynd: Instagram.

Rakel María Hjaltadóttir og Guðmundur Lúther Hall­gríms­son eru trúlofuð. Guðmundur bar upp bónorðið eftir fullkominn ævintýradag að sögn Rakelar Maríu, en parið er statt á náttúruverndarsvæðinu Maasai Mara í Kenýa.

„Þúsund sinnum já. Það er óhætt að segja að Maasai Mara ævintýrið muni aldrei gleymast. Eftir fullkominn ævintýradag sem byrjaði á sólarupprás í 2000 fetum yfir í safarí drauma minna endaði hann óvænt á fallegustu kvöldstund lífs míns yfir sólsetrinu endaði hann óvænt á fallegustu kvöldstund lífs míns yfir sólsetrinu þar sem Gummi bar upp spurningu sem var mjög auðvelt að svara,“ skrifar Rakel á Instagram.

Rakel María er förðunarfræðingur og starfar sem markaðsstjóri hjá Saffran og Guðmundur starfar sem stafrænn markaðsstjóri hjá Bláa lóninu. Þau eru bæði duglegir hlauparar og hafa vakið athygli meðal annars í Bakgarðshlaupinu. Þau eru einnig dugleg að ferðast og deila myndum frá ferðalögum sínum með fylgjendum sínum á samfélagsmiðlum.

