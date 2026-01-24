Segir gríðarlega áhættu vera að skila sér – „Áhorfendur eru helteknir“

Nýr íslenskur söngleikur Ormstunga verður frumsýndur í Þjóðleikhúsinu í kvöld. Söngleikurinn er byggður á Gunnlaugs sögu Ormstungu. Þegar hefur verkið verið sýnt á nokkrum forsýningum og fengið mjög góðar viðtökur en sum þeirra sem hafa sverið viðstödd þær sýningar hafa lofað verkið og alla aðstandendur í hástert. Hefur Þjóðleikhúsið m.a. auglýst Ormstungu þannig að í verkinu birtist íslenskur sagnaarfur á nýstárlegan og kraftmikinn hátt. Magnús Geir Þórðarson Þjóðleikhússtjóri segir ljóst að með því að setja upp svo stóra sýningu á glænýjum íslenskum söngleik, eftir unga og lítt reynda höfunda, hafi verið tekin gríðarleg áhætta en miðað við orð Magnúsar Geirs er sú áhætta að skila sér því að hans sögn hafa viðtökurnar á forsýningum verið hreinlega frábærar.
Magnús Geir skrifar í pistli á Facebook:
„Risastór dagur – tímamótadagur! Í kvöld frumsýnum við glænýjan íslenskan söngleik: Ormstunga. Þvílík tilhlökkun. Síðustu kvöld hef ég setið í troðfullum áhorfendasal á forsýningum og upplifað þvílíka töfra, kraft og gleði. Áhorfendur eru helteknir, standa á öndinni, klappa, hlæja og hrífast með. Ég sit með gæsahúð og dáist af þessum stórkostlegu listamönnum sem á sviðinu standa og öllu galdrafólkinu í kring.“
Ormstunga er eftir Hafstein Níelsson og Óliver Þorsteinsson en þeir sömdu saman handritið en Hafsteinn samdi tónlistina ásamt Jóhann Damian R. Patrekssyni (JóaPé). Þegar verkið var kynnt af Þjóðleikhúsinu síðastliðið sumar kom fram að uppsetning verksins hafi jafnframt verið lokaverkefni Hafsteins á 2. ári sviðslistabrautar Listaháskólans. Nemendasýningin hafi slegið í gegn, verið sýnd þrisvar sinnum fyrir troðfullum sal og öllum sem sáu hafi verið ljóst að þarna hafi eitthvað alveg einstakt á ferðinni. Síðastliðið ár hafi þeir í samstarfi við Gísla Örn Garðarsson unnið að áframhaldandi þróun verksins en Gísli er jafnframt leikstjóri.
Hafsteinn og Óliver eru ungir höfundar og með litla reynslu af því að semja verk fyrir atvinnuleikhús. Magnús Geir segir ljóst að leikhúsið hafi tekið gríðarlega áhættu með því að ráðast í uppsetningu verksins:
„Hér var tekin risastór áhætta – frumsköpun á öllum póstum! Glænýr söngleikur skrifaður af kornungum íslenskum listamönnum … og þróaður í samstarfi við reynslubolta innan veggja Þjóðleikhússins og svo settur á svið þar sem nær allur leikhópur Þjóðleikhússins tekur þátt. Við teflum fram stórum hópi ungs listafólks sem stendur í miðju sýningarinnar – en þau eru umvafin mörgum af okkar reyndustu leikurum og einstökum leikhópi.“
Magnús Geir lofar leikhópinn og listræna stjórnendur Ormstungu í hástert:
„Ég er að rifna af stolti yfir öllu okkar stórkostlega listafólki og einstaka starfsmannahópi á öllum póstum. Ég er þakklátur fyrir að vera hluti af þessu liði og fá tækifæri til að taka þátt í svona töfrum. Það ánægjulegasta í starfi leikhússtjóra er að fá tækifæri til að veðja á upprennandi og hæfileikaríkt listafólk, gefa því tækifæri, vinna með því og sjá það svo blómstra. Það gerist sannarlega hér. Og allir reynsluboltanir okkar standa sannarlega fyrir sínu. “
Magnús Geir hrósar öllum aðstandendum og vill meina að þetta sé sennilega besta leiksýning sem hinn þrautreyndi leikstjóri Gísli Örn hafi nokkurn tímann sett upp á sínum ferli. Magnús Geir segist bjartsýnn á að góðar viðtökur á forsýningunum muni verða enn útbreiddari:
„Eitthvað segir mér að Ormstunga eigi eftir að hrífa stóran hóp leikhúsgesta á næstu misserum.“
Miðað við færslu leikkonunnar Sigríðar Eyrúnar Friðriksdóttur söngkonu sem fer með hlutverk í sýningunni er spenningurinn og ánægjan ekki síðri í leikhópnum:
„Þetta er skemmtilegasta æfingaferli sem ég hef verið hluti af og nú tekur líklegast við skemmtilegasta sýningarferlið. Miðað við viðbrögð áhorfenda á forsýningum þá mun ég sem betur fer ekki segja skilið við þennan hóp í bráð.“
