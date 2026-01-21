Brooklyn og Nicola eiga eina myndbandið af „óviðeigandi dansi“ Victoriu

Brooklyn fór mikinn á samfélagsmiðlum í vikunni þegar hann birti harðorða yfirlýsingu sem beindist gegn foreldrum hans, Victoriu og David Beckham. Brooklyn, sem er 26 ára og elsti sonur hjónanna, hefur átt í langvarandi deilum við foreldra sína á undanförnum árum en í yfirlýsingunni kom hann víða við og rifjaði til að mynda upp atvik í brúðkaupi þeirra hjóna árið 2022.
Sagði hann til dæmis að móðir hans hafi tekið yfir fyrsta dans þeirra hjóna í brúðkaupinu og dansað á mjög óviðeigandi hátt. Þetta hafi valdið honum mikilli vanlíðan og skömm. Sagði hann að þetta hafi orðið til þess að þau ákváðu að endurnýja heit sín ári síðar án viðveru fjölskyldu hans.
Page Six greinir frá því að Brooklyn og Nicola eigi myndbandið af dansinum. Þetta staðfesta tveir heimildarmenn miðilsins en People greinir frá því að hjónin hafi ekki í hyggju að birta myndbandið opinberlega að svo stöddu.
TMZ segir frá því að dansinn í brúðkaupinu hafi staðið yfir í nokkrar mínútur og gestir hafi ekki „alveg vitað hvernig þeir ættu að bregðast við“ eins og það er orðað. Herma heimildir að Victoria hafi dansað þétt upp við son sinn og sýnt af sér hegðun sem væri frekar viðeigandi fyrir rómantískt samband en samband móður og sonar.