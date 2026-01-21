fbpx
Miðvikudagur 21.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Brooklyn og Nicola eiga eina myndbandið af „óviðeigandi dansi“ Victoriu

Fókus
Miðvikudaginn 21. janúar 2026 09:30

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, Victoria Beckham og David Beckham.

Brooklyn Beckham og eiginkona hans, Nicola Peltz, eru sögð eiga eina myndbandið sem sýnir „óviðeigandi dans“ Victoriu Beckham í brúðkaupi hjónanna.

Brooklyn fór mikinn á samfélagsmiðlum í vikunni þegar hann birti harðorða yfirlýsingu sem beindist gegn foreldrum hans, Victoriu og David Beckham. Brooklyn, sem er 26 ára og elsti sonur hjónanna, hefur átt í langvarandi deilum við foreldra sína á undanförnum árum en í yfirlýsingunni kom hann víða við og rifjaði til að mynda upp atvik í brúðkaupi þeirra hjóna árið 2022.

Sagði hann til dæmis að móðir hans hafi tekið yfir fyrsta dans þeirra hjóna í brúðkaupinu og dansað á mjög óviðeigandi hátt. Þetta hafi valdið honum mikilli vanlíðan og skömm. Sagði hann að þetta hafi orðið til þess að þau ákváðu að endurnýja heit sín ári síðar án viðveru fjölskyldu hans.

Page Six greinir frá því að Brooklyn og Nicola eigi myndbandið af dansinum. Þetta staðfesta tveir heimildarmenn miðilsins en People greinir frá því að hjónin hafi ekki í hyggju að birta myndbandið opinberlega að svo stöddu.

TMZ segir frá því að dansinn í brúðkaupinu hafi staðið yfir í nokkrar mínútur og gestir hafi ekki „alveg vitað hvernig þeir ættu að bregðast við“ eins og það er orðað. Herma heimildir að Victoria hafi dansað þétt upp við son sinn og sýnt af sér hegðun sem væri frekar viðeigandi fyrir rómantískt samband en samband móður og sonar.

Brooklyn og Nicola eiga eina myndbandið af „óviðeigandi dansi" Victoriu
Auður selur í miðborginni -„Smá meyr á þessum tímamótum"
Konu brugðið á veitingastað eftir að ókunnur maður rétti henni miða – „Eitthvað fyrir þig að hugsa um"
„Í dag lít ég á þetta sem velgengnisskatt"
Þetta skaltu alls ekki þrífa með eldhúspappír
Home Alone-stjarna missir vinnuna vegna vændiskaupa
„Mér finnst ævisögur standa upp úr, raunveruleikinn tekur oftast skáldsögum fram"
Vonsvikinn ferðamaður gafst upp á að taka myndir á Íslandi og greip til óvenjulegs ráðs
Sean Penn og miklu yngri kærastan – Sjáðu myndirnar
„Ég vinn allan daginn á meðan verðandi eiginkona mín glennir sig á netinu"
Afhjúpar bestu ráð Leonardo DiCaprio á tökustað
Laundóttir Freddie Mercury látin eftir langa baráttu við sjaldgæft krabbamein
Linda Pé segir þetta lykilinn að varanlegum árangri – „Aðferðin sem þú hefur verið að nota fram til þessa virkar ekki"
