Vonsvikinn ferðamaður gafst upp á að taka myndir á Íslandi og greip til óvenjulegs ráðs

Bandaríkjamaður sem kom til Íslands ekki síst í þeim tilgangi að sjá norðurljósin og taka myndir af þeim lýsir yfir nokkrum vonbrigðum með reynsluna. Hann segir myndatökuna hafa gengið illa en myndavélina, sem telja má nokkuð veglega og í dýrari kantinum, segist hann hafa keypt hér á landi sérstaklega í þessum tilgangi en vilji selja hana áður en hann yfirgefur Ísland.
Bandaríkjamaðurinn segir frá raunum sínum á samfélagsmiðlinum Reddit. Skýringar hans á því hvers vegna myndatakan hafi gengið svo illa eru ekki miklar en hann segist ekki hafa náð nægilega góðum tökum á að taka myndir af norðurljósunum.
Hann spyr því hvort að einhver hér á landi sé tilbúinn að kaupa myndavélina af sér áður hann heldur aftur heim á leið. Spyr viðkomandi um leið hvort það sé nokkuð vandamál að ferðamaður standi í slíku hér á landi. Um er að ræða Sony a6400 myndavél sem í verslunum hér á landi virðist kosta á bilinu 150-190 þúsund krónur. Bandaríkjamaðurinn hefur einnig keypt með vélinni ýmsa aukahluti eins og t.d. tösku og þrífót sem hann segir að fylgi með. Biður hann um 750 evrur fyrir pakkann (um 110.000 íslenskar krónur).
Færslan fær takmarkaðar undirtektir en honum er bent á sölusíður á netinu og einnig íslenska söluhópa á Facebook.
Miðað við dagsetningar sem gefnar eru upp í færslunni er þó ljóst að maðurinn er nú farinn af landi brott og færslan hefur ekki verið uppfærð með upplýsingum um hvort honum hafi tekist að selja einhverjum á Íslandi myndavélina.