fbpx
Mánudagur 20.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Heimsins besti dagur í helvíti – Hvað gerir ofurkona þegar lífið breytist með kómísku slysi?

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 20. október 2025 20:43

Lilja Ósk Snorradóttir

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ég get skipt lífinu upp í þrjá kafla.
Fyrir, eftir og ferðalagið þar á milli.

Þegar Lilja Ósk flækir fæturna í hundabúri í miðju matarboði og dettur á höfuðið er hún sannfærð um að hún muni jafna sig fljótt og örugglega, enda hefur hún hvorki tíma né þolinmæði til annars. Raunin verður þó önnur. Hvað tekur kona til bragðs sem týnir sjálfri sér? Hvenær ætli heimsins besti dagur í helvíti komi?

Hrá, einlæg, átakanleg og á köflum fyndin frásögn af því hvernig lífið getur breyst á einu andartaki.

Þannig er bókinni Heimsins besti dagur í helvíti eftir Lilju Ósk Snorradóttur lýst á bókarkápu.

Lilju Ósk Snorradóttur var líklega réttilega lýst árið 2021 sem hinni fullkomnu ofurkonu. Hún er kvikmyndaframleiðandi og eigandi Pegasus, gift æskuástinni og þriggja barna móðir. Eins og Lilja Ósk lýsir sjálf í fyrsta kafla bókarinnar þá átti vinnan hug hennar og hjarta, og hún tók hana ekki meðvitað yfir fjölskylduna, en allt of oft var vinnan númer 1, 2 og 3, og jafnvel 4.

Slys í páskaboði hjá tengdaforeldrum hennar þar sem stórfjölskyldan var viðstödd átti eftir að breyta lífi hennar svo um munaði, en samt urðu fáir varir við það. Drífandi athafnakonan sem hún var ætlaði Lilja Ósk að húrra öllum krökkunum í eftirrétt, þegar hún flækti annan fótinn í opinni hurð á hundabúri og skall  með andlitið á steinflísar. Segist hún enn muna hvernig brothljóðið frá nefinu skar í gegnum höfuðið. 

Lilja Ósk gerði ráð fyrir að jafna sig fljótt og vel og snúa sem fyrst aftur til vinnu. Annað kom á daginn og lýsir bókin þriggja ára ferli hennar í leit að bættir heilsu, bæði hér heima og erlendis. Lilja Ósk vildi að sjálfsögðu að bataferlið gerði hana að sömu konunni og hún var fyrir slysið en annað kom á daginn. 

Bókin Heimsins besti dagur í helvíti er skrifuð upp úr dagbókarfærslum sem Lilja Ósk hélt þessi þrjú ár samkvæmt ráðleggingum læknis.

Slysið sem breytti lífi Lilju Óskar gæti hafa verið kómískt atriði í kvikmynd hennar Leynilöggan, sem Lilja Ósk og hennar teymi frumsýndi hér heima og erlendis hálfu ári eftir að slysið varð. Segist hún lítið muna eftir þessu tímabili. 

Við lestur bókarinnar fannst mér ég alveg sjá hvernig týpa Lilja Ósk er þrátt fyrir að hafa aldrei hitt eða talað við hana. Svona ekkert-kjaftæði-kona. Bókin er hispurslaus þar sem Lilja Ósk leggur allt á borðið sem gerðist þessi þrjú ár, hvernig úthverfa vinamarga konan einangraði sig og aðeins örfáir vissu af veikindum hennar, bráðfyndin eins og frásögnin með töskuna erlendis og hugljúf og hreinskilin eins og frásögnin þegar hún leitar eiginmanninn uppi. 

Ég má einnig til með að hrósa bókarkápunni sem er sú fallegasta til þessa í snemmbúnu jólabókaflóði. Kápan sem er eftir Bylgju Rún Svansdóttur er með gylltum þráðum yfir kápna, sem minnir á hina japönsku nægjusemi og nýtni, þar sem Japanir laga það sem brotnar með því að líma það saman og setja gull á samskeytin, en þetta er kallað kintsugi. Hlutunum er ekki fleygt, þeir laga og sjá fegurðina í því að brotið átti sér stað. 

Við manneskjurnar mættum endilega muna það oftar að þrátt fyrir að við brotnum, beygjum af og breytumst, þá erum við ekki ónýt, heldur aðeins breyttur einstaklingur sem enn er gulls ígildi. 

Útgefandi: Salka, 2025
Innbundin: 208 bls.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Heimsins besti dagur í helvíti – Hvað gerir ofurkona þegar lífið breytist með kómísku slysi?
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Lítt þekkt ættartengsl: Gugga í gúmmíbát náskyld Þorsteini frá Hamri og Matta Matt
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Gospel hljómsveitin GIG gefur út nýtt lag sem miðlar trú, von og kærleika Guðs
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Birgitta Líf eyddi afmælisdeginum í Stóra eplinu
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
Fór á rúntinn þrátt fyrir beiðni móður sinnar – „Ég rankaði við mér og grátbað um að foreldrar mínir yrðu ekki látnir vita“
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
Hvað er í gangi hjá Bríeti? – Eyddi öllu af Instagram
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Elli Egils opnar sig um fjölskyldulífið: „Við höfum svo ættleitt tvær stelpur af þessum átta börnum“
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Vikan á Instagram – Glæsilegar gellur á Bridgerton-viðburði og hitað upp fyrir hrekkjavöku

Mest lesið

Vill geta sleppt því að arfleiða soninn – „Þau sem þarfnast þess mest“
Skelfilegt slys skekur Bretland – Sonur goðsagnar látinn
Hvað er í gangi hjá Bríeti? – Eyddi öllu af Instagram
Elli Egils opnar sig um fjölskyldulífið: „Við höfum svo ættleitt tvær stelpur af þessum átta börnum“
Hefja aftur opinberar aftökur – Skotinn til bana fyrir framan þúsundir áhorfenda

Nýlegt

Spyr af hverju níðingar fá pláss og vald – „Er einelti í lagi ef eineltið er gagnvart minnihlutahóp eins og trans fólki?“
Segir Jennifer Lopez hafa haldið framhjá í hjónabandi þeirra – „Þú ert vandamálið“
Sá fram á að snúa aftur á vinnumarkað en ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands kemur í veg fyrir það
Maður sem hlaut fimm ára dóm fyrir kynferðisbrot starfaði á Heimildinni og var handtekinn þar
Bubbi harðorður í garð ráðamanna: „Kannski er ég dramatískur en guð minn góður, þetta er satt“
Synjað um bætur eftir örlagaríka ferð til tannlæknis
ÞÞÞ valinn bestur í þriðja sinn
Tobias Thomsen vill fara frá Breiðablik og halda heim á leið
Pipar\TBWA vann að verðlaunaðri auglýsingaherferð fyrir Kanadíska sjávarafurðasjóðinn
Lítt þekkt ættartengsl: Gugga í gúmmíbát náskyld Þorsteini frá Hamri og Matta Matt
Fókus
Fyrir 13 klukkutímum
Segir Jennifer Lopez hafa haldið framhjá í hjónabandi þeirra – „Þú ert vandamálið“
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum

Anna Kournikova birtir fyrstu fjölskyldumyndina í langan tíma

Anna Kournikova birtir fyrstu fjölskyldumyndina í langan tíma
Fókus
Í gær
Íslenskur þjónn gefur gestum fjögur ráð – „Hef ég tekið eftir nokkrum atriðum sem stundum valda vandræðum“
Fókus
Í gær
Dánarorsök bassaleikara Limp Bizkit – Dó aðeins 48 ára
Fókus
Í gær

Svona eiga nýbökuðu hjónin saman: Gefa hvort öðru það sem þau þurfa mest

Svona eiga nýbökuðu hjónin saman: Gefa hvort öðru það sem þau þurfa mest
Fókus
Í gær

„Það hlýtur að vera ódýrara að borga vökvagjöf en að hafa okkur á örorku“

„Það hlýtur að vera ódýrara að borga vökvagjöf en að hafa okkur á örorku“
Fókus
Fyrir 2 dögum
The Legend of Springsteen til Íslands
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Myndasögur kenndu mér að lesa“

„Myndasögur kenndu mér að lesa“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Leikarinn úr The Blind Side búinn að léttast um 90 kíló
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sá fram á að snúa aftur á vinnumarkað en ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands kemur í veg fyrir það
Fókus
Fyrir 2 dögum

Krefst 30 milljóna á mánuði eftir skilnaðinn til að viðhalda „lúxuslífstílnum“

Krefst 30 milljóna á mánuði eftir skilnaðinn til að viðhalda „lúxuslífstílnum“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Arnar rekur 70 ára sögu íslenskrar dægurtónlistar

Arnar rekur 70 ára sögu íslenskrar dægurtónlistar
Fókus
Fyrir 3 dögum
Er fyrirboðum um áform hulduafla plantað í dægurmenningu áður en þau raungerast?
Fókus
Fyrir 3 dögum
Mikil breyting á leikaranum – Glímir við alvarleg veikindi
Fókus
Fyrir 3 dögum

Al Pacino rýfur þögnina um fráfall Diane Keaton: „Ég mun aldrei gleyma henni“

Al Pacino rýfur þögnina um fráfall Diane Keaton: „Ég mun aldrei gleyma henni“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Dóttir Kate Moss gekk fyrir Victoria’s Secret
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hélt hún myndi deyja – „Ég hélt að þetta gæti ekki gerst fyrir einhvern eins og mig“
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Til hamingju, þú eignaðist stóran og fallegan dreng en við vitum ekki hvort konan þín lifir af“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Rachael Ray lét sjá sig – Aðdáendur áhyggjufullir yfir furðulegri hegðun

Rachael Ray lét sjá sig – Aðdáendur áhyggjufullir yfir furðulegri hegðun
Fókus
Fyrir 4 dögum

Tískusýning Victoria’s Secret var í gær – Sjáðu myndirnar

Tískusýning Victoria’s Secret var í gær – Sjáðu myndirnar
Fókus
Fyrir 4 dögum
Opinbera dánarorsök Diane Keaton
Fókus
Fyrir 5 dögum

Afmælisdagur Maríu byrjaði með óvæntum hætti – „Þetta sumar hefur kennt mér að jafnvel í storminum getum við börnin dafnað“

Afmælisdagur Maríu byrjaði með óvæntum hætti – „Þetta sumar hefur kennt mér að jafnvel í storminum getum við börnin dafnað“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Ert þú að trufla dópamínkerfið með því að nota tvo skjái í einu?
Fókus
Fyrir 5 dögum
Arna Magnea hlýtur verðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki
Fókus
Fyrir 5 dögum

Fann gróft klám í tölvunni og ásakaði son sinn – „En svo áttaði ég mig á sannleikanum“

Fann gróft klám í tölvunni og ásakaði son sinn – „En svo áttaði ég mig á sannleikanum“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Britney Spears birtir óræð skilaboð eftir að fyrrverandi opnaði sig um ógnvekjandi hegðun

Britney Spears birtir óræð skilaboð eftir að fyrrverandi opnaði sig um ógnvekjandi hegðun
Fókus
Fyrir 5 dögum
KÍTÓN tónleikar í Iðnó
Fókus
Fyrir 5 dögum
Kim Kardashian setur á markað g-streng með gerviskaphárum – Sjáðu myndirnar