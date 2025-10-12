fbpx
Sunnudagur 12.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Fann frelsi undan Tourette á óvæntum vettvangi

Fókus
Sunnudaginn 12. október 2025 07:30

Touretteheilkennið er kennt við franska lækninn og taugafræðinginn Georges Albert Eduardo Brutus Gilles de la Tourette (1857-1904).

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Margir hafa eflaust heyrt nefnt touretteheilkennið. Það er röskun í taugakerfinu sem tekur sig yfirleitt upp hjá fólki þegar það er börn eða unglingar. Tourette getur haft mismikil áhrif á fólk en það lýsir sér einna helst í ósjálfráðum hreyfingum eða taugakippum og að fólk gefi frá sér ósjálfráð hljóð. Tourette getur lagst mjög þungt á fólk og ung bresk kona var í þeim hópi þar til hún fann vettvang þar sem hún gat losnað undan einkennunum, þó vissulega aðeins tímabundið í senn, óperusöng.

Megan Hastings er tvítug en þegar hún var 10 ára fór hún fyrst að finna fyrir einkennum, kækjum en taldi að skýringin væri kvíði.

Þegar hún var 16 ára, í miðjum Covid 19 heimsfaraldrinum snarversnuðu einkennin og hún fór að slá sjálfa sig og segja dónaleg orð við foreldra sína og þá auðvitað gegn eigin vilja.

Megan Hastings. Mynd: Skjáskot/Youtube.

Hastings tjáir breska ríkisútvarpinu, BBC, að þegar hún var í kjölfarið greind með Tourette hafi hún aldrei heyrt um það áður. Hún segir alla tíð síðan hafa ýmist verið misskilin eða hreinlega mátt þola háðsglósur.

Söngurinn

Þegar hún uppgötvaði óperusöng breyttist hins vegar allt. Hastings segir að þegar hún sé að syngja sé hún ekki með neina taugakippi og sé á meðan frjáls undan Tourette. Söngurinn hjálpi henni líka að hafa betri stjórn á heilkenninu þegar hún er ekki að syngja.

Hastings er að læra óperusöng við Royal Welsh College of Music and Drama í Cardiff í Wales.

Hastings fékk formlega greiningu á Tourette árið 2022 og var þá einnig greind með einhverfu en hún segist hafa fengið litla aðstoð í kjölfarið og þurft sjálf að lesa sér til um þessi fyrirbrigði. Hún hafði aldrei hitt manneskju með Tourette og skammaðist sín og reyndi sitt besta til að fela ástandið.

Hún segir að þegar hún syngi sé hún hins vegar frjáls, finni ekki til og halda megi þá beinlínis að hún sé alls ekki með Tourette. Minnir hún á að Tourette fylgi töluverður sársauki enda séu vöðvarnir sem hreyfist við kækina og taugakippina á stöðugri hreyfingu og séu í mun meiri notkun en eðlilegt sé.

Háð

Meðal hinna ósjálfráðu hreyfinga sem fylgt hafa Tourette hjá Hastings er að hún kýlir sjálfa sig í lærið sem hún segir að sé ekkert sérstaklega gott að lifa með.

Hún segir að fyrst þegar hún greindist hafi á samfélagsmiðlum verið mikið um að gert væri grín að Tourette og einkennum þess en fólk hafi ekki látið það nægja heldur oft hæðst að henni augliti til auglitis. Hastings segir að það hafi reynst henni afar erfitt að sætta sig við orðinn hlut og að öðlast nægilega mikið sjálfstraust til að takast á við stríðnina.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Rétt í þessu
Fann frelsi undan Tourette á óvæntum vettvangi
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Segist hafa hætt frekari barneignum ef sonurinn hefði fæðst fyrstur
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
Ragnhildur hvetur okkur til að vera tilbúin með svör í þessum aðstæðum
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Game of Thrones stjarna var svipt sjálfræði eftir að hafa verið tæld í sértrúarsöfnuð
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Norðanvindurinn er dystópísk fantasía með krydduðu, ástarsögulegu ívafi
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
„Ímyndunarafl hans og sköpunargleði var mér mikil hvatning“
Fókus
Í gær
Getur verið jákvætt fyrir heilsuna að frysta brauð

Mest lesið

Diane Keaton er látin
Segir stöðuna á Íslandi slæma – „Aldrei verið slakari“
Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali
Íslandsbanki hafði betur í máli gegn konu með litríka fortíð – Flúði til Rússlands eftir meintar ofsóknir og beið afhroð í þingkosningum
„Ég hef ekkert sérstaklega vinsælar skoðanir en ég reyni að setja það í grínbúning“

Nýlegt

Segir algjört kaos hafa ríkt við brottför á Keflavíkurflugvelli – „Aðstæðurnar voru hræðilegar“
Ferðamaður komst að falli Play í morgun og á ekki pening fyrir gistingu – „Ég er að hugsa um að sofa í bílnum“
Yrsa átta mánaða heldur áfram að heilla fólk – Britney deilir myndbandinu
Ásakanir ganga á víxl meðal fasteignasala og byggingafélagsins – Á milli stendur ekkja sem er búin að selja ofan af sér
Norðanvindurinn er dystópísk fantasía með krydduðu, ástarsögulegu ívafi
Ákærður fyrir stórfellt fíkniefnabrot eftir leit í bílskúr
Segir Halldóri eiga að vera sýnd þolinmæði nema þetta gerist í vetur
Íslandsbanki hafði betur í máli gegn konu með litríka fortíð – Flúði til Rússlands eftir meintar ofsóknir og beið afhroð í þingkosningum
„Ímyndunarafl hans og sköpunargleði var mér mikil hvatning“
Fókus
Í gær
Unga tónlistarkonan kyndir undir orðróm um ástarsamband með Keith Urban
Fókus
Í gær

Nicole Kidman opnar sig um erfiðleika og „óbærilegan sársauka“ í nýju viðtali

Nicole Kidman opnar sig um erfiðleika og „óbærilegan sársauka“ í nýju viðtali
Fókus
Í gær
Beðmálsleyndarmál Beckham-hjónanna
Fókus
Í gær
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
Fókus
Í gær

Danaprins heimsækir Borgarbókasafnið Kringlunni

Danaprins heimsækir Borgarbókasafnið Kringlunni
Fókus
Fyrir 2 dögum

Keppendur Ungfrú Ísland Teen hittust á Finnson Bistro

Keppendur Ungfrú Ísland Teen hittust á Finnson Bistro
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hanna Rún og Nikita í efsta sæti heimslistans
Fókus
Fyrir 2 dögum

Fjaðrafok og fordæmingar út af umdeildri grínhátíð – „Hvernig dirfist þú að fara á þennan stað?“

Fjaðrafok og fordæmingar út af umdeildri grínhátíð – „Hvernig dirfist þú að fara á þennan stað?“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Eiríkur Hauks endurgerir Borgarinn
Fókus
Fyrir 2 dögum
Svona var hversdagurinn í miðborginni árið 1946 – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 2 dögum

Kolbrún Bergþórs: „Karlmenn geta sumir verið ansi leiðinlegir“

Kolbrún Bergþórs: „Karlmenn geta sumir verið ansi leiðinlegir“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“

Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder
Fókus
Fyrir 2 dögum
Nóg að gera í svefnherberginu eftir Ozempic en hvimleið aukaverkun eyðileggur fjörið
Fókus
Fyrir 2 dögum

Gunnar Dan segir líklegt að geimverur séu að koma bráðum til jarðar – Birtir grunsamleg svör ChatGPT

Gunnar Dan segir líklegt að geimverur séu að koma bráðum til jarðar – Birtir grunsamleg svör ChatGPT
Fókus
Fyrir 2 dögum
Setningin sem Kristbjörg heyrði nýlega og hafði mikil áhrif á hana
Fókus
Fyrir 2 dögum
Dóttir Robin Williams: „Hættið að gera honum þetta“
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Það er tætandi og erfið reynsla fyrir börn að vera í sífellu sett í aðstæður sem þau valda ekki og brýtur niður von og trú þeirra á eigin getu“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ekki hrifin af spurningu sem hún fékk um fyrrverandi

Ekki hrifin af spurningu sem hún fékk um fyrrverandi
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Það skiptir ekki máli hvaðan gott kemur, bara finndu það sem hjálpar þér”

„Það skiptir ekki máli hvaðan gott kemur, bara finndu það sem hjálpar þér”
Fókus
Fyrir 3 dögum
The Weeknd setti Ella Egils á vegginn – Vopnaður á vinnustofunni
Fókus
Fyrir 3 dögum

Nýja kærasta Keith Urban sögð vera ungi gítarleikarinn – Faðir hennar gat ekki neitað orðrómnum

Nýja kærasta Keith Urban sögð vera ungi gítarleikarinn – Faðir hennar gat ekki neitað orðrómnum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Stórleikarinn óþekkjanlegur á tökustað nýrrar kvikmyndar
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sonur Esterar lenti í klóm sértrúarsafnaðar – Kom mjög vannærður og blankur heim
Fókus
Fyrir 4 dögum

Metsölusýning á West End kemur til Íslands í fyrsta skipti

Metsölusýning á West End kemur til Íslands í fyrsta skipti
Fókus
Fyrir 4 dögum

Frumsýndi nýja hárgreiðslu með glænýju nafni

Frumsýndi nýja hárgreiðslu með glænýju nafni
Fókus
Fyrir 4 dögum
Persónuleg spurning til Taylor Swift þögguð niður
Fókus
Fyrir 4 dögum
Leikkonan brotnaði niður í dómsal – „Hann komst oft helvíti nálægt því að drepa mig“