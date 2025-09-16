fbpx
Þriðjudagur 16.september 2025

Það vex á mér vömbin og spikið!

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 16. september 2025 13:39

Út er komin bókin Jóna – atkvæði og ambögur eftir Jón Ingvar Jónsson, sem lést  langt fyrir aldur fram árið 2022. Vinur hans og skólabróðir, Simon Jón Jóhannsson, hafði með ritstjórnina að gera og hann segir svo um skáldið: „Jón Ingvar lék sér alla tíð með orð, var hnyttinn og hafði gaman af því að fara hárfínt yfir strikið. Hann lét sér fátt óviðkomandi og alls staðar er stutt í dillandi húmor og galgopahátt í kveðskap hans.“

Grípum niður í bókina og hefjum leikinn á sjálfslýsingu höfundarins:

Ég hef alveg afleit gen,

enda fól og glanni,

rætinn, þver og illgjarn en

annars gull af manni.

 

Fólk er nafn sem fær að vara

fáein ár og deyr.

Ég er sjálfur jafnvel bara

Jón og ekkert meir.

 

Það vex á mér vömbin og spikið,

svo varla mér líst nú á blikið.

Vömbin út tútnar

til vinstri og þrútnar

svo helvíti hratt og svo mikið.

 

Áður helst minn hróður jók

hárið þykkt og mikið.

Drottinn gaf og drottinn tók,

drottinn fór yfir strikið.

Skriftir

Það er ekki hægt að húka
heilan dag við tölvuskjá.
Maður þarf að míga, kúka
matast, hvílast, sofa hjá.

Útleggingar af boðorðunum tíu

  1. Jafnvel þó að þú sért oft í þrusu stuði,

ekki hafa aðra guði.

 

  1. Aldrei máttu, utan jafnt sem innan veggja,

Herrans nafn við hégóm leggja.

 

  1. Hvíldardaginn, dilla þér þó dátt þú vildir,

heilagan samt halda skyldir.

 

  1. Foreldrarnir bjóða og banna, blessuð grjónin,

ætíð skaltu heiðra hjónin.

 

  1. Þótt um afbrot ýmsir vilji aðra saka,

annars líf má aldrei taka.

 

  1. Vertu ætíð vænn og góður við þinn maka,

fráleitt máttu framhjá taka.

 

  1. Ýmist glingur eignast fólk, það er á hreinu,

ekki hnupla af því neinu.

 

  1. Ekki rægja eða skrökva upp á grannann

og líka heldur engan annan.

 

  1. Ekki girnast grannans hús né glæsivillu

þó að kosti meira en millu.

 

  1. Ekki girnast ambátt grannans eða þræla,

í frú hans áttu ekki að pæla.

 

Um aðrar grannans eignir skaltu ekki hugsa.

Það gildir jafnt um asna og uxa.

 

Niðurlag:

Elskurík þið yfir börnum ykkar vakið

og heilum vagni heim nú akið.

Þetta er bara lítið brot af snilldarkveðskap Jóns Ingvars í bókinni Jónu sem Bókaútgáfan Hólar gefur út.

