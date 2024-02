Íslandsvinkonan og bandaríska leikkonan Jodie Foster sagði nýlega í viðtali að hún hefði afþakkað hlutverk sem varð að einni af þekktustu persónum kvikmyndasögunnar.

Leikkonan, sem er orðin 61 árs, mætti í viðtal í Graham Norton Show í vikunni til að tala um nýjasta hlutverk sitt í True Detective, sjónvarpsþættir sem teknir voru upp að mestu á Íslandi.

Þar viðurkenndi Foster að líf hennar hefði getað orðið allt öðruvísi ef hún hefði ekki hafnað aðalhlutverki í vísindaskáldsögu, en Foster sagði að hún verið ráðin í upprunalegu Star Wars þáttaröðina sem Leia prinsessa, en hún varð að hafna hlutverkinu þar sem hún var á sama tíma að leika hlutverk í Disney kvikmynd.

„Ég fékk hlutverk Leiu prinsessu en gat ekki tekið það vegna þess að ég var þegar að gera Disney-mynd. Líf mitt hefði getað verið svo öðruvísi og ég hefði viljað hafa þetta hár.“

Eins og flestir vita þá fór Carrie Fisher með hlutverk prinsessunnar í upprunalega Stars Wars þríleiknum og endurtók hlutverk sitt í The Force Awards árið 2016. Fisher lést í lok árs 2026, en senur með henni voru notaðar í The Last Jedi árið 2017 og The Rise Of Skywalker árið 2019.

Foster var með fríðu föruneyti í þætti Norton, en Olivia Colman, Lorraine Kelly, Wanda Sykes, Austin Butler, Josh Brolin, Calvin Harris og Rag ‘n’ Bone Man mættu í sófann í sama þætti.

Foster er tilnefnd til Óskarsverðlauna sem besta leikkona í aukahlutverki fyrir Nyad, og er um að ræða fyrstu tilnefningu hennar síðan árið 1995, þegar hún var tilnefnd fyrir hlutverk hennar í Nell. Óskarsverðlaunin fara fram 10. mars.

Foster fékk fyrstu Óskarstilnefninguna aðeins 15 ára gömul fyrir besta leik í aukahlutverki fyrir Taxi Driver árið 1977. Hún vann sín fyrstu Óskarsverðlaun 27 ára sem besta leikkona í aðalhlutverki fyrir The Accused árið 1989. Árið 1992 vann hún verðlaunin aftur fyrir aðalhlutverk í The Silence of the Lambs.