Stórstjarnan missti ekki úr takt yfir smá stólaklúðri

Bandaríska tónlistarkonan Taylor Swift hóf tónleikaferðalag sitt, The Eras Tour, að nýju í gærkvöldi (miðvikudagskvöld) þegar fyrstu tónleikar ársins 2024 fóru fram í Tokyo.

Swift tók sér gott frí eftir tónleikaferðalagið í Bandaríkjunum, tvo mánuði, og tónleikarnir í gær voru næstum án áfalla. Við flutning á laginu Vigilante S—t dansar Swift í kringum og á stól og svo virðist sem hún hafi eitthvað misreiknað sig þegar hún ætlaði að setjast niður.

Í myndbandi á X má sjá Swift bregða örlítið þegar hún hallar sér aftur á bak og áttar sig á að stólinn er ekki fyrir aftan hana. Hún missti þó ekki jafnvægið, heldur hélt sér í hnébeygjustöðu á meðan hún teygði höndina aftur fyrir sig til að halda jafnvæginu. Swift er fagmaður og hikstaði ekki einu sinni yfir þessu klúðri heldur hélt áfram að syngja fyrir 55 þúsund manns, en uppselt var á tónleikana eins og alla aðra í tónleikatúrnum.

Aðdáendur Swift voru fljótir að benda á að þriggja tíma æfingarútína Swift er augljóslega að skila árangri.

„Hún hefur sinnt hnébeygjunum, ég hefði dottið beint á rassinn.“

„Lærin á henni eru líklega það sterk að hún gæti setið svona allt lagið án stóls.“

she’s been doing her squats bc i would’ve fallen right on my ass pic.twitter.com/cN9XFou1yO

