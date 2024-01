Jodie Foster gagnrýnir unga starfsmenn – „Ég er ekki að finna mig í dag, ég mæti í vinnuna klukkan 10.30“

Óskarsverðlaunahafinn og leikstjórinn Jodie Foster fer ekki fögrum orðum um ungt fólk á vinnustöðum. Hún segir það mæta seint og að góð málfræði sé þeim framandi.

Í samtali við breska dagblaðið The Guardian segir Foster að ungt fólk hafi oftar en ekki reynst erfitt á hennar ferli sem leikari og leikstjóri.

Foster hefur tvisvar unnið óskarsverðlaun fyrir leik í aðalhlutverki, fyrir The Accused og The Silence of the Lambs, en á undanförnum árum hefur hún einbeitt sér frekar að leikstjórn. Meðal annars tók hún upp nýjustu seríuna af þáttunum True Detective hérna á Íslandi.

„Mjög pirrandi“

Í viðtalinu beinir hún einkum spjótum sínum að Z kynslóðinni svokölluðu, það er fólki fætt á milli 1997 og 2012, en að einhverju leyti líka að aldamótakynslóðinni líka, fólk fætt á milli 1981 og 1996.

„Þau eru mjög pirrandi, sérstaklega á vinnustaðnum,“ sagði Foster. „Þau segja kannski: Nei, ég er ekki að finna mig í dag, ég mæti í vinnuna klukkan 10:30.“

Einnig beindi hún gagnrýni sinni að málfræði Z kynslóðarinnar og viðmóti þeirra á vinnustaðnum. Nefnir hún til dæmis illa orðaða tölvupósta. „Ég bendi á að tölvupósturinn sé málfræðilega rangur, athugaðir þú ekki hvort þetta væri rétt skrifað? En þau svara: Af hverju ætti ég að gera það, það er hamlandi.“

Vilja vinna minna og heima hjá sér

Orð Foster eru ekki alveg úr lausu lofti gripin. Í könnun Deloitte frá síðasta ári kemur fram að yngra starfsfólk vill hafa meiri stjórn á vinnu sinni, meðal annars hvar þau vinna og hvenær.

77 prósent svarenda af Z kynslóðinni sem unnu fjarvinnu sögðust myndu segja upp vinnu sinni ef þau yrðu beðin að vinna á skrifstofu. 81 prósent sögðust vilja vinna með sveigjanlegum vinnutíma eða færri tíma. Eina ástæðan fyrir að þau minnkuðu ekki við sig vinnuna var að þá myndu launin lækka.