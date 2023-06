Ein frægasta Youtube-stjarna heims fékk boð í kafbátaferðina örlagaríku að flaki Titanic

Ein frægasta Youtube-stjarna heims er ólíkindatólið MrBeast sem er þekktur fyrir ótrúlega metnaðarfull myndbönd þar sem hann gefur stundum þátttakendum svimandi háar upphæðir fyrir þátttökuna. Alls fylgja um 162 milljónir stjörnunni á miðlinum.

MrBeast, sem heitir réttu nafni, Jimmy Donaldsson, greindi frá því á Twitter-síðu sinni í gærkvöldi að hann hefði fengið boð um að að fara í hina dauðadæmdu ferð og birti brot úr samskiptum við ónefndan aðila þar sem hugmyndin er viðruð.

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA

— MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023