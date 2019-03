Hrekja allan „rógburð“ um meint barnaníð Michael Jackson: „Ég vona að þessir drengir geti sofið með hreina samvisku“

Heimildarmyndin Leaving Neverland var sýnd á sjónvarpsstöðinni HBO síðustu helgi og verður sýnd á RÚV í næstu viku. Myndin var frumsýnd á Sundance-kvikmyndahátíðinni í byrjun þessa árs, en í henni fara tveir menn, Wade Robson og James Safechuck, yfir það hvernig poppkóngurinn Michael Jackson misnotaði þá sem börn.

Það sem kemur fram i heimildarmyndinni hefur vakið óhug. Myndinni er skipt í tvo, tveggja klukkustunda langa hluta, og í fyrri hlutanum er farið ítarlega yfir leyniherbergi og viðvörunarkerfi á Neverland-búgarði Michaels, sem stuðlaði allt að því að hann gæti misnotað börn í friði og leynd.

Myndin hefur einnig haft áhrif á tónlistarsöguna. Þrjár kanadískar útvarpsstöðvar hafa tekið tónlist kóngsins úr spilun, sem og nokkrar útvarpsstöðvar á Norðurlöndum. Hér á landi hefur engin ákvörðun verið tekin þess efnis.

Það eru hins vegar margir sem vilja hrekja það sem kemur fram í Leaving Neverland og segja framburð þeirra Wades og James ekkert nema rógburð. Dægurmálapenninn Joe Vogel skrifaði til að mynda langan pistil á vefsíðu Forbes í lok janúar þar sem hann hélt því fram að framburður Wades væri uppspuni frá A til Ö. Lagði hann fram sterkan rökstuðning fyrir máli sínu. Rifjar hann til dæmis upp að Wade hafi skrifað falleg minningarorð um Michael Jackson þegar hann lést árið 2009.

„Michael Jackson hefur breytt heiminum og lífi mínu að eilífu. Hann er ástæðan fyrir því að ég dansa, fyrir því að ég geri tónlist og ein meginástæða þess að ég trúi á góðmennsku mannkynsins. Hann hefur verið náinn vinur minn í tuttugu ár. Tónlistin hans, hreyfingar hans, orð hans um innblástur og hugrekki og skilyrðislaus ást hans lifir innra með mér að eilífu,“ skrifaði Wade við andlát tónlistarmannsins, en minningarorðin má lesa í heild sinni hér.

Wade var 27 ára þegar hann skrifaði minningarorðin en fjórum árum áður hafði hann vitnað við réttarhöld yfir poppkónginum, þar sem hann var sakaður um barnaníð. Þá sagði Wade að ekkert kynferðislegt hefði gerst á milli þeirra. Hann var eiðsvarinn, og ætti þá með réttu að vera kærður fyrir meinsæri.

Þá fer Joe einnig aðeins yfir aðdraganda Leaving Neverland og það sem gerðist árin á undan í lífi Wades. Nefnir hann að Wade hafi sóst eftir því árið 2011 að leikstýra Cirque du Soleil-sýningu byggða á tónlist Michael Jackson. Í bréfi til meðstjórnanda dánarbús Michaels Jackson skrifar Wade að hann sárlangi að leikstýra sýningunni. Hann fékk hins vegar ekki stöðuna.

Ári síðar fékk Wade taugaáfall, en í viðtali við People sagðist hann hafa boðið upp nokkra muni frá Michael Jackson til að hafa efni á sálfræðiaðstoð. Í viðtalinu sagðist hann einnig hafa sagt sálfræðingnum sínum frá misnotkuninni af hálfu poppkóngsins árið 2012 og í kjölfarið brennt ýmsa hluti sem minntu hann á tónlistarmanninn. Sama ár segir Joe að Wade hafi leitað að útgefanda bókar þar sem hann færi yfir samband sitt og Michaels Jackson, með áherslu á misnotkunina. Enginn útgefandi vildi gefa út bókina. Því fór Wade þá leið að leggja fram málsókn upp á einn og hálfan milljarð dollara til höfuðs dánarbúi poppkóngsins árið 2013. Fjórum árum síðar var kærunni vísað frá. James Safechuck hefur látið hafa eftir sér að hann hafi fyrst gert sér grein fyrir að Michael Jackson misnotaði sig þegar að Wade kærði.

Telur Joe þetta varpa ljósi á að um rógburð sé að ræða og peningaplokk. Enn fremur gagnrýnir hann hve einhliða Leaving Neverland sé og að engin vitni eða sannanir séu settar fram.

Leikarinn Corey Feldman, sem sjálfur hefur talað opinskátt um hvernig hann var misnotaður sem barn, þó ekki af Michael Jackson, tekur undir þessa gagnrýni á Twitter og segir heimildarmyndina alltof einlhiða.

HOWEVER I DO TAKE ISSUE WITH THE FACT THAT THIS WHOLE THING IS 1 SIDED W NO CHANCE OF A DEFENSE FROM A DEAD MAN, & NO EVIDENCE OTHER THAN THE WORD OF 2 MEN WHO AS ADULTS DEFENDED HIM IN COURT! BUT AS WE WILL NEVER REALLY KNOW, I ONLY HAV

— Corey Feldman (@Corey_Feldman) March 4, 2019