Örn Bárður Jónsson skrifar: Taktur þér stöðu! – Hvorum megin viltu standa í 3. heimsstyrjöldinni?

Um nokkurra ára skeið þjónaði ég sem prestur í Noregi. Það var lærdómsríkur tími. Eitt af því sem þar flaut upp á yfirborð í daglegri umræðu, var reynsla Norðmanna af síðari heimsstyrjöldinni, þegar landið var hernumið af þýskum nasistum. Þá gerðist það sem ætíð gerist þegar átök í menningarheimum eiga sér stað, að menn skipast í tvær fylkingar. Langflestir höfnuðu hugmyndafræði nasista, en minnihluti lagðist á sveif með þeim, fundu tækifæri í undirlægjuhætti og gerðust ræðarar á langskipi einnar hættulegustu hugmyndafræði sem um getur.
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Nasistar lögðu m.a. út í það að þurrka út alla gyðinga í heiminum og settu upp verksmiðjur í því sambandi enda hafa Þjóðverjar ætíð verið miklir handverksmenn, iðnarðarséní, verkfræðingar, vélsmiðir og iðnjöfrar. Þessir eiginleikar nýttust þeim í stríðinu, en urðu þeim svo til bjargar eftir stríð, er þeir byggðu landið upp á örskömmum tíma með hjálp sigurvegaranna.
Nasistar í Noregi fengu marga til liðs við sig. Ég þjónaði um hríð í landbúnaðarhéraði og þar voru nokkur stórbýli, sem þurftu mikinn mannafla á stríðsárunum, enda vélvæðing í landbúnaði skemur á veg komin þá en nú. Eigendur stórjarða voru yfirleitt teknir fyrir af innrásarhernum og gefnir tveir kostir, að þýðast herinn og þjóna honum eða missa jörðina. Einn þeirra sem varð að lúta valdinu var með marga í vinnu, en skipti verkamönnum sínum í tvo hópa, eftir afstöðunni til hersins, svo vinnufriður yrði í hvorum hópi fyrir sig.
Svona var Noregur og eldra fólk var enn með minningar frá stríðsárunum þegar ég þjónaði þar 60 árum eftir stríð 2014-2019. Fleiri atvik gæti ég nefnt um áhrif stríðsins sem enn eru í minni fólks og sögu einstaklinga.
En hvers vegna rifja ég þetta upp í dag?
Jú, vegna þess að í heimi samtímans er álíka ógn og nasisminn forðum. Hreyfing fólks er á ferð um allan heim, sem er með áþekka hugmyndafræði og nasistarnir. Hatur á gyðingum einkennir báðar hreyfingar. Þessi hugmyndafræði skiptir fólki í tvær fylkingar, hina trúuðu og hina vantrúuðu. Hér er ég að tala um islam sem trúarkerfi, sem lítur á alla aðra – og þar með allt kristið fólk – sem vantrúaða. Að vantrúuðum má t.d. ljúga skv. Kóraninum og svo má líka drepa þá, ef þeir reynast óþægir ljáir í þúfu. Allt samkvæmt trúarbókinni! Segja má að islam sé í grunninn pólitísk hugmyndafræði í trúarlegum klæðum.
Fólk með þessa sömu hugmyndafræði sem kallar sig Palestínumenn hafa sumir hverjir eitt markmið: að drepa alla gyðinga undir merkjum Hamas. Palestínumenn voru ekki til sem slíkir, öldum saman. Þeir eru í grunninn arabar, sem bjuggu á eða settust að á svæði, sem Rómverjar uppnefndu Palestínu á sínum tíma, er þeir lögðu Ísralesríki í rúst á 1. og 2. öld e.Kr.
Segja má að Jasser Arafat hafi búið til hina palestínsku þjóð á 20. öld. En hin meinta þjóð á sér engin hefðbundin þjóðareinkenni, svo sem sérstaka tungu, menningu, bókmenntir, hvað þá land. Arafat var ekkert lamb að leiks sér við. Hann er líklega eini maður í sögunni sem talað hefur úr ræðustóli Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna með hlaðna skammbyssu í belti.
Á liðinni öld fóru vestrænir stjórnmálamenn að ljá máls á því að Palestína fengi stöðu lands og ríkis. Menn fóru að tala um þjóð og kosningar á Gaza. Bandaríkjamenn fóru framarlega í þessu tafli og kröfðust þess að Hamas-samtökin fengju að vera með í „lýðræðislegu“ ferli. Bill Clinton fv. forseti BNA hefur nú viðurkennt að hafa látið blekkjast af fagurgala arabanna því þeir vildu aldrei stofna lýðræðisríki. Þeirra verkefni var eitt og hugsjónin ein: að drepa alla gyðinga á svæðinu.
Ríkið var stofnað á sínum tíma og kosningar haldnar á Gaza og Hamas vann þær árið 2006. „Samtökin sigruðu keppinautinn Fatah með því að lofa heiðarlegri stjórnsýslu og andspyrnu gegn hernámi. Hamas átti í átökum við Fatah í júní 2007 í stuttri baráttu sem kölluð er orrustan um Gaza. Hamas vann átökin og náði fullum yfirráðum yfir Gaza, á meðan Fatah hélt völdum á Vesturbakkanum.“ (Wikipedia)
Palestínufólkið kaus yfir sig Hamas og sýpur nú seyðið af þeirri herleiðingu frá frelsi til helsis. Daginn eftir kosningar byrjuðu Hamas-menn að hreinsa til í eigin ranni, drápu fjölda manns úr sínum ranni, sem ekki voru samvinnuþýðir. Þá hófu þeir að grenja út fé frá Vesturlöndum. Og þeim varð vel ágengt og fengu milljarða dollara, sem eru svo stórar upphæðir í íslenskum krónum, að ekkert okkar skilur slíkar stærðir. Og við Íslendingar dönsuðum með. Karlar og kellingar dilluðu sér og öskruðu víða um heim með Hamas-sjöl á herðum, líka hér á Austurvelli. Konur prjónuðu föt og karlar föndruð kannski eitthvað líka, en allt þetta fólk gaf jafnframt beinharða peninga til þessa vonlausa verkefnis. Þessir Íslendingar fjárfestu með vasapeningum og öðrum góðgjörðum í hernaðarmannvirkjum Hamas, neðanjarðar á Gaza, þar sem Hamas-menn unnu voðaverk sín á ísraelskum gíslum, saklausum og friðsömum borgurum, sem bjuggu nærri landamærunum og áttu margir í góðu vinasambandi við íbúa á Gaza. Palestínumenn eru nefnilega af ýmsu tagi, sumir hið besta fólk en aðrir í álögum islamskra öfga.
Þann 7. október 2023 réðust Hamas-liðar inn í Ísrael og tóku fjölda gísla. Þeir fóru hræðilega með þetta fólk. Þeir nauðguðu ungum konum sem voru í haldi, myrtu þær og limlestu og vanhelguðu líkin. Þeir pyntuðu einnig karlmenn, niðurlægðu þá og drápu að lokum. Þau sem lifðu af og var sleppt hafa sagt sína sögu. Það er átakanlegur vitnisburður um brjálæði Hamas. Þetta er trylltur skríll og hugmyndafræðin að baki þessu öllu er islam. Trúarfasismi býr nefnilega í sjálfum átrúnaðinum – og þar liggur hundurinn grafinn – Nota Bene!
Og nógir eru peningarnir sem Qatar og önnur olíuríki nota til að veikja Vesturlönd en Qatar styður t.a.m. lykilháskóla í Bandaríkjunum með billjónum dollara á ári. Og hvað fá þeir í staðinn? Meðal annars það, að dregið sé úr að tala mikið um vestræn gildi í meintum menntastofnunum, en þeim mun meir um hið snarvitlausa Wók, sem er vinstra fólki hjarta nær, en sú hugmyndafræði stefnir að niðurbroti allra vestrænna gilda, sem eru að stofni til gyðing/kristin. Ég minni enn og aftur á orð Jurgen Habermas, heimspekingsins, sem er nýlátinn og var guðleysingi: Vesturlönd sækja allan sinn gildagrunn í Biblíuna í tvö hugtök: réttlætið úr Gamla testamenti gyðinga og kærleika Krists úr því nýja.
Ég veit að þau sem styðja Palestínufólkið koma með mótbárur og telja upp meint illvirki Ísraelsmanna undir merki hers þeirra IDF - Israel Defence Forces. Rétt er að geta þess að enginn her í heiminum er talin hafa nokkru sinni farið eins varlega í sakirnar og Ísraelsher sem hefur meira að segja tilkynnt fyrir fram um skotárásir sínar á vopnabúr og hernaðarlega mikilvæga staði á Gaza, svo að almenningur gæti forðað sér. Vandi Ísraelshers er m.a. fólginn í því að vopnabúr Hamas eru gjarnan á spítölum, barnaheimilum og stöðum þar sem fólk er fyrir. Og Hamas menn vita þetta en forða fólkinu yfirleitt ekki frá skotmörkum. Hvað segir það?
Aðilar í hernaði nýta sér fjölmiðla og beita aðferðum til að koma málstað sínum á framfæri. Í vestrænum fjölmiðlum hefur reynst vera mikil slagsíða á liðnum misserum um málefni Palestínu. Fréttastofa BBC féll í þá gryfju að vera á bandi Hamas en var tekin á teppið, fréttastjóranum sagt upp, og öllum starfsmönnum gert að sitja námskeið um gyðingahatur! GAZA-RÚV! – þú veist hvað ég meina!
Áróður Hamas, um að Ísraelsher svelti fólkið meðvitað á Gaza hefur verið hrakinn. Ísrael sá til þess að a.m.k. 3000 kaloríur á mann væru fluttar inn á Gaza daglega, en slíkur skammtur dugar fullorðnum manni í erfiðisvinnu og gott betur! Þessa matarflutninga hafa Sameinuðu þjóðirnar staðfest. Ég geri mér auðvitað fulla grein fyrir því að í stríði eiga sér stað mistök og jafnvel illvirki af beggja hálfu. Hamas truflaði t.d. mjög þessa flutninga.
Aftur að islam. Ætíð þarf að greina á milli trúarkenninga og fólksins sem fylgir tiltekinni trú. Islam og múslimar eru ekki eitt og hið saman. Múslimar eru fólk eins og við öll, misjafnlega vel gerðir, margir friðsamir og duglegir eins og gengur og gerist í öllum samfélögum.
En Islam er hins vegar trúarkerfi sem byggir á afar einkennilegum og vafasömum grunni. Trúarbragðafræði er háskólagrein sem fjallar um öll trúarbrögð í heiminum í gegnum aldirnar og skoðar innviði hverrar trúar, hugmyndafræði, hindurvitni og hegðun, tilbeiðslu og helgihald og svo framvegis. Islam fær ekki góða einkunn þegar vel er að gáð á fræðilegum, sögulegum forsendum. Ég hef tekið próf í trúarbragðafræði á háskólastigi og lesið um alls konar trúarbrögð árum saman.
Margir múslimar hata gyðinga og það sama hatur er útbreytt m.a. á Íslandi og því má finna stað innan vissra hópa. Greina má skoðanir einstaklinga sem hata gyðinga og staðsetja þá á rófi stjórnmálaflokka, einkum til vinstri.
Gyðingahatur er andstyggilegt fyrirbrigði og í raun er það ljótt að hata annað fólk, hver sem trú þess er. Hvað múslima varðar ber okkur, sem erum kristin, að elska náungann, elska múslimann – en ekki islam – Nota Bene! Við eigum að hafna trúarkerfinu, dellunni og fáránleika þeirrar hugmyndafræði allrar, en elska manneskjuna, elska Palestínumenn, en ekki illvirki þeirra eða stuðning annarra við vond verk þeirra. Þetta er grundvallaratriði í kristinni siðfræði sem slaufunarfólkið virðist ekki þekkja og slaufar því fjölda fólks eins og það vinni í akkorði. Gyðingahatur og slaufunarárátta virðast dafna best í vinstrinu.
Islam er hættulegasta hreyfing veraldar um þessar mundir og sú einkunn sem ég gef þeim á einnig við um islam fyrr á öldum. Sjá nánar hér í annarri grein eftir mig:
Hvernig urðu löndin í Norður-Afríku, islam að bráð og hvers vegna löndin fyrir botni Miðjarðarhafs? Öll þessi lönd voru kristin fyrr á öldum, en múslimar fluttu inn í þessi lönd, einn og einn og settust þar að og hegðuðu sér eins og ger í hveiti sem sýrði að lokum allt deigið. Jesús kenndi þessa aðferð m.a. í Matt. 13.33 en hans kenning á við um að himnaríki komi, en ekki sharíalög, eins og innan islam, kvenfyrirlitning og aftökur á fólki ef það hlýðir ekki ruglinu í trúarbók islam. Austurvallar-gengið þyrfti að fá að sjá dæmt eftir sharia lögum í Miðborginni og blóðið streyma um Völlinn úr stýfðum handleggjum, fótum og jafnvel hálsi. Þá rynnu e.t.v. á þau tvær grímur.
Í islam sem trúarbrögðum er að finna beinlínis ill og fjandsamleg fyrirbrigði og auðvelt er fyrir öfgafulla imama – en svo heita forstöðumenn í moskum – að prédika þessar öfgar og kveikja þannig í friðsömum múslimum á stuttum tíma, því kennivald þeirra er sterkt og getur tendrað bál í tundri saklausra trúarhjartna. Og svo eiga moskan og imamarnir sér bakland í lögreglu og her í mörgum löndum sem einnig ógnar. Þess vegna þorir fólk ekki að fara á móti því sem kennt er í moskunum, því þá bíður höggstokkurinn, höndin af eða fótur og í versta tilfelli fýkur höfuðið!
Nú kem ég aftur að Noregi í Síðari heimsstyrjöldinni. Fólk skiptist í flokka eftir því hvort það fylgdi nasismanum eða ekki. Nú erum við Vesturlandabúar í miklum vanda. Við þurfum að velja hvort við stöndum með fylgjendum islam sem hneppa konur í fjötra, myrða mann og annan af eigin þjóð fyrir yfirsjónir sem islam skilgreinir og líta á Vesturlönd sem andlag landvinninga. Þeir þola ekki frelsið sem fólk á Vesturlöndum býr við. Múslimskir karlar sem flytja til Vesturlanda geta vart hamið sig innan um allar þessar frjálslyndu, fögru og fáklæddu, vestrænu konur. Og hvað gerist? Dæmi eru um að ungir múslimar fari um í hópum og nauðgi hinum föngulegu stúlkum í vestri. Ungur Pakistani, nýfluttur til Bretlands, var handtekinn fyrir nauðgun, en vissi ekki að það væri glæpur!
Verjandi hans hélt því fram að Rashid byggi yfir vissu „kynferðislegu sakleysi“ og hefði litla reynslu af samskiptum við konur eftir að hafa sótt íslamskan skóla í Bretlandi. Rashid sagði sálfræðingi að hann hefði ekki vitað að athæfi sitt bryti gegn breskum lögum fyrr en fjölskyldumeðlimur benti honum á það. (Af Vefnum)
Múslimar í Bretlandi eru orðnir svo fjölmennir og áhrifaríkir að þeir eru víða til vandræða. Borgarstjóri Lundúna er múslimi og fleiri borgir þar í landi lúta forystu múslima. Borgarstjórinn í New York er múslimi. Segja má að maður með sömu trú og pólitíska hugmyndafræði og þeir sem flugu í trylltu brjálæði og hatri á Tvíburaturnana árið 2001 sitji nú í æðsta embætti borgarinnar. Á hryðjuverkamönnum og honum er bara stigsmunur. Sama hryllilega hugmyndafræðin er grunnur beggja.
Og svo er New York Times m.a. staðið að því að skrifar hræðilega um Gyðinga. Hatrið á gyðingum fylgir islam eins og nasistum þá og nú. Um það allt er m.a. fjallað í þessari grein Melanie Phillips sem ég þýddi:
Þá er mikilvægt að draga fram þær endalausu blekkingar og þá undirhyggju sem einkennir málflutning um „málstað“ arabanna sem fyrst tóku að kenna sig við Palestínu eftir stofnun Ísraelsríkis – drifnir áfram af gyðingahatri. Í nefndum málflutningi ganga einkum sósíalistar af ýmsum toga, erinda islam og veita Hamas liðsinni bæði beint og óbeint.
Að standa með islam í dag, með svokölluðu Palestínufólki – sem eru bara arabar og múslimar að stofni til og ætla sér heimsyfirráð og stefna að útrýmingu allra gyðinga og einnig kristni í heiminum – er dauðans alvörumál. Að standa með islam jafngildir því, að breyttu breytanda, að standa með nasistum á tímum Seinni heimsstyrjaldarinnar.
Ísraelsmenn eru á varðbergi gagnvart öllum öflum, sem eru sömu ættar og þeir sem smöluðu gyðingum í gasklefa í Evrópu fyrir tæpri öld, í okkar eigin álfu!
Veljum vandlega hvar við stöndum í baráttunni fyrir friði og framtíð barna okkar og afkomenda þeirra.
Mótmælendur á Austurvelli sem á seinustu misserum hafa safnast saman með Hamas-slæður á herðum sér og Palestínufána á prikum, ættu að athuga sinn gang í ljósi þeirra staðreynda sem hér hafa verið raktar.
Vörumst fasismann í öllum myndum, hvort sem hann birtist í fínum búningum nasista eða kuflum og túrbönum viti firrtra araba undir merki hálfmána islam. Gleymum ekki hvað nasistar kölluðu eigin flokk: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Taktu eftir því hvernig orðin er sett saman – þjóðernis-sósialistískur-verkamannaflokkur!
Ef við spornum ekki á mót þeirri innrás islam í Vesturlönd sem staðið hefur yfir um áratuga skeið, þá endum við með sharialög yfir öllum Vesturlöndum. Í fyrirsögn þessa greinarkorns er talað um 3. heimsstyrjöldina. Þau orð hræða en staðreyndin er að 3. heimsstyrjöldin er þegar hafin, en allt of margir skynja það hvorki né trúa, því andleg blinda er systir fáfræðinnar og veikleikans sem fylgir því að verða vondum áróðri að bráð. Nafnið yfir það allt er HEILAÞVOTTUR.
Og hver vill fá helför islam og sharia lög yfir lönd og álfur – og yfir sig og sitt fólk?
Að lokum fylgja hér orð úr 5. kafla bréfs Páls postula til Efesusmanna. Efesus heyrir nú undir Tyrkland. Efesus var kristin borg um aldir. Nú er þetta landsvæði allt á valdi múslima og Erdogan vill komast inn í Evrópusambandið með sína þjóð sem telur 89 milljónir manna. Aðferð hans er nákvæmlega sú sama og aðferð múslima hingað til. Þeir ætla sér Evrópu og öll Vesturlönd. Og svo vita þeir að vestrænar konur eru tregar til barneigna.
Þeir vilja Imperíalisma Islam – alræði islam á heimsvísu – og treysta á aðstoð úr villta vinstrinu.
Sharialögin munu ríkja í fleiri löndum og álfum ef við spyrnum ekki við fótum.
En hér koma orð Páls til Efesusmanna:
11 Eigið engan hlut í verkum myrkursins, sem ekkert gott hlýst af, heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. 12 Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svívirðilegt um að tala. 13 En allt það sem ljósið afhjúpar verður augljóst. 14 Því að allt sem er augljóst er í ljósi.
Því segir svo:
Vakna þú sem sefur
og rís upp frá dauðum
og þá mun Kristur lýsa þér.
Hvorum megin stendur þú í 3. heimsstyrjöldinni sem er þegar hafin? Taktu þér stöðu!
Höfundur er fv. sóknarprestur hér á landi og í Noregi.